"Essendo uno dei principali istituti finanziari che operano nel mercato giordano e regionale, Capital Bank Group è anche una stella nascente nel campo dei dati e dell'AI, aprendo la strada alla trasformazione dei mercati finanziari della propria area".



"Collaborando con IBM, Capital Bank of Jordan è entusiasta di iniziare a utilizzare watsonx per migliorare ulteriormente le proprie funzionalità ML e AI. Impiegando i workload di Netezza già in uso, l'istituto vuole vedere come watsonx è in grado di raggruppare tutti i dati, compresi quelli non strutturati, in un unico livello, per generare analytics di tipo predittivo, ridurre i tassi di perdita di clientela, individuare frodi e transazioni rischiose, e ottimizzare il marketing mirato".



"Con watsonx, Capital Bank of Jordan è entusiasta di continuare il suo percorso di AI e migliorare i processi interni e l'esperienza del cliente".

Bahaa' Awartany

Chief Data Officer

Capital Bank of Jordan