Modernizzare la resilienza del mainframe per una scalabilità AI-ready

Evoluzione di IBM Z con resilienza e un livello API/dati unificato per abilitare un'AI sicura

Sala server con una persona al computer circondata da mainframe
Sviluppare un core affidabile senza interruzioni

Broadridge Financial Solutions si trova al centro dei mercati dei capitali globali, in cui i workload mission-critical devono rispettare standard rigorosi di sicurezza, governance e disponibilità continua. I clienti ora si aspettano esperienze in tempo reale, una maggiore resilienza contro il rischio informatico e risultati AI tangibili. Per soddisfare queste aspettative, Broadridge ha incaricato IBM di estendere la sua strategia di modernizzazione a IBM Z senza interrompere i processi critici per il mercato.

Gli obiettivi erano chiari. Fai evolvere il core del mainframe ad alte prestazioni. Garantisci un accesso controllato a dati affidabili. Preparati a un AI ibrido scalabile. IBM definisce la modernizzazione come un programma continuo a livello di piattaforma che protegge gli investimenti passati e abilita nuove funzionalità su infrastruttura, sistema operativo, middleware, sicurezza, automazione e servizi AI. Questa direzione mantiene intatte l'affidabilità e la conformità, mentre il cambiamento accelera.
10-12 trilioni di USD al giorno

Flussi del Tesoro degli Stati Uniti garantiti su IBM Z

 ~1%

Servizi di posta elettronica degli Stati supportati su mainframe
I mainframe non sono più solo legacy: stanno diventando motori AI. Con una governance solida e un'architettura ibrida, il futuro fonde tradizione e trasformazione.
Tyler Derr CTO Broadridge
Modernizzazione Z-first con resilienza informatica

Broadridge e IBM hanno avanzato una modernizzazione Z first che mantiene IBM Z come backbone sicuro e ad alto volume per l'elaborazione regolamentata. IBM Z Cyber Vault è stato aggiunto per creare copie isolate e controllate dall'integrità che supportano il ripristino pulito senza rielaborare lo stack integrato. Il passaggio chiave di modernizzazione ha introdotto uno strato unificato di dati e API, offrendo un accesso governato e ad alta fiducia ai dati fondamentali su IBM Z. Questo consente un'integrazione sicura con servizi basati su cloud su AWS, mentre i dati regolamentati rimangono protetti su IBM Z.

L'architettura ibrida ora supporta funzionalità basate sull'AI per il discovery pre-negoziazione e le operazioni di post-trading, ancorate a dati accurati e affidabili su IBM Z, un'infrastruttura resiliente su scala di mercato. Si tratta di una modernizzazione realizzata come programma sostenuto a livello di piattaforma, non di un esercizio di codice una tantum.
Operazioni modernizzate progettate per le esigenze del mercato

A seguito di questo lavoro, Broadridge continua a gestire flussi giornalieri del Tesoro statunitense compresi tra i 10 e i 12 trilioni di USD su un core IBM Z rafforzato, offrendo operazioni sicure e sempre operative su scala di mercato. Inoltre, l'affidabilità di IBM Z supporta circa l'1% di tutti i mailer statunitensi, sottolineando la produttività comprovata per le comunicazioni regolamentate.

L'ambiente estende i punti di forza di IBM Z in termini di sicurezza, disponibilità e integrità delle transazioni, e aggiunge la cyber resilience con IBM Z Cyber Vault per il ripristino basato su SLA.

Un livello unificato di dati e API ora consente l'accesso governato per l'AI on-premise e allineata al cloud, semplificando l'integrazione con i servizi AWS e riducendo l'attrito dell'onboarding. Il risultato è una modernizzazione costante con IBM che aggiunge nuovi servizi proteggendo l'affidabilità, la conformità e gli investimenti precedenti.
Logo Broadridge
Informazioni su Broadridge

Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) è un leader di tecnologia globale con competenze affidabili e tecnologie trasformative, che aiuta i clienti e i settori dei servizi finanziari a operare, innovare e crescere. Si occupa di investimenti, governance e comunicazione per i loro clienti, guidando la resilienza operativa, elevando le prestazioni aziendali e trasformando l'esperienza degli investitori.

Le loro piattaforme tecnologiche e operative elaborano e generano oltre 7 miliardi di comunicazioni all'anno e sostengono la negoziazione media giornaliera di oltre 15 trilioni di USD in titoli tokenizzati e tradizionali a livello globale. Certificata Great Place to Work®, Broadridge fa parte dell'indice S&P 500® e impiega oltre 15.000 collaboratori in 21 Paesi. Per maggiori informazioni, visita www.broadridge.com.

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Nota legale

© Copyright IBM Corporation, maggio 2026.

IBM, il logo IBM e IBM Z sono marchi di IBM Corp. registrati in molte giurisdizioni del mondo.

Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.