Modernizzare la resilienza del mainframe per una scalabilità AI-ready

Evoluzione di IBM Z con resilienza e un livello API/dati unificato per abilitare un'AI sicura
Broadridge Financial Solutions si trova al centro dei mercati dei capitali globali, in cui i workload mission-critical devono rispettare standard rigorosi di sicurezza, governance e disponibilità continua. I clienti ora si aspettano esperienze in tempo reale, una maggiore resilienza contro il rischio informatico e risultati AI tangibili. Per soddisfare queste aspettative, Broadridge ha incaricato IBM di estendere la sua strategia di modernizzazione a IBM Z senza interrompere i processi critici per il mercato.
Gli obiettivi erano chiari. Fai evolvere il core del mainframe ad alte prestazioni. Garantisci un accesso controllato a dati affidabili. Preparati a un AI ibrido scalabile. IBM definisce la modernizzazione come un programma continuo a livello di piattaforma che protegge gli investimenti passati e abilita nuove funzionalità su infrastruttura, sistema operativo, middleware, sicurezza, automazione e servizi AI. Questa direzione mantiene intatte l'affidabilità e la conformità, mentre il cambiamento accelera.
Flussi del Tesoro degli Stati Uniti garantiti su IBM Z
Servizi di posta elettronica degli Stati supportati su mainframe
Broadridge e IBM hanno avanzato una modernizzazione Z first che mantiene IBM Z come backbone sicuro e ad alto volume per l'elaborazione regolamentata. IBM Z Cyber Vault è stato aggiunto per creare copie isolate e controllate dall'integrità che supportano il ripristino pulito senza rielaborare lo stack integrato. Il passaggio chiave di modernizzazione ha introdotto uno strato unificato di dati e API, offrendo un accesso governato e ad alta fiducia ai dati fondamentali su IBM Z. Questo consente un'integrazione sicura con servizi basati su cloud su AWS, mentre i dati regolamentati rimangono protetti su IBM Z.
L'architettura ibrida ora supporta funzionalità basate sull'AI per il discovery pre-negoziazione e le operazioni di post-trading, ancorate a dati accurati e affidabili su IBM Z, un'infrastruttura resiliente su scala di mercato. Si tratta di una modernizzazione realizzata come programma sostenuto a livello di piattaforma, non di un esercizio di codice una tantum.
A seguito di questo lavoro, Broadridge continua a gestire flussi giornalieri del Tesoro statunitense compresi tra i 10 e i 12 trilioni di USD su un core IBM Z rafforzato, offrendo operazioni sicure e sempre operative su scala di mercato. Inoltre, l'affidabilità di IBM Z supporta circa l'1% di tutti i mailer statunitensi, sottolineando la produttività comprovata per le comunicazioni regolamentate.
L'ambiente estende i punti di forza di IBM Z in termini di sicurezza, disponibilità e integrità delle transazioni, e aggiunge la cyber resilience con IBM Z Cyber Vault per il ripristino basato su SLA.
Un livello unificato di dati e API ora consente l'accesso governato per l'AI on-premise e allineata al cloud, semplificando l'integrazione con i servizi AWS e riducendo l'attrito dell'onboarding. Il risultato è una modernizzazione costante con IBM che aggiunge nuovi servizi proteggendo l'affidabilità, la conformità e gli investimenti precedenti.
Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) è un leader di tecnologia globale con competenze affidabili e tecnologie trasformative, che aiuta i clienti e i settori dei servizi finanziari a operare, innovare e crescere. Si occupa di investimenti, governance e comunicazione per i loro clienti, guidando la resilienza operativa, elevando le prestazioni aziendali e trasformando l'esperienza degli investitori.
Le loro piattaforme tecnologiche e operative elaborano e generano oltre 7 miliardi di comunicazioni all'anno e sostengono la negoziazione media giornaliera di oltre 15 trilioni di USD in titoli tokenizzati e tradizionali a livello globale. Certificata Great Place to Work®, Broadridge fa parte dell'indice S&P 500® e impiega oltre 15.000 collaboratori in 21 Paesi. Per maggiori informazioni, visita www.broadridge.com.
© Copyright IBM Corporation, maggio 2026.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.