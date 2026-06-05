Modernizzare la resilienza del mainframe per una scalabilità AI-ready

Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) è un leader di tecnologia globale con competenze affidabili e tecnologie trasformative, che aiuta i clienti e i settori dei servizi finanziari a operare, innovare e crescere. Si occupa di investimenti, governance e comunicazione per i loro clienti, guidando la resilienza operativa, elevando le prestazioni aziendali e trasformando l'esperienza degli investitori.

Le loro piattaforme tecnologiche e operative elaborano e generano oltre 7 miliardi di comunicazioni all'anno e sostengono la negoziazione media giornaliera di oltre 15 trilioni di USD in titoli tokenizzati e tradizionali a livello globale. Certificata Great Place to Work®, Broadridge fa parte dell'indice S&P 500® e impiega oltre 15.000 collaboratori in 21 Paesi. Per maggiori informazioni, visita www.broadridge.com.