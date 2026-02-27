Come BORICA protegge l'ecosistema di pagamento bulgaro con IBM Safer Payments
BORICA AD, l'operatore nazionale dei pagamenti bulgaro, elabora elevati volumi di transazioni digitali e con carta tra istituti emittenti e acquirenti. Man mano che gli attacchi fraudolenti diventavano più veloci, più automatizzati e multicanale, i controlli tradizionali basati su regole faticavano a tenere il passo.
Come fermare le frodi sofisticate in pochi millisecondi senza interrompere le transazioni legittime?
BORICA ha affrontato una crescente pressione di frode, aspettative dei clienti sempre più elevate e la necessità di proteggere l'infrastruttura di pagamento nazionale con decisioni sotto i 10 millisecondi. I falsi positivi rischiano di creare attriti con i clienti, mentre le frodi mancate comportano un'esposizione finanziaria e reputazionale. Per rimanere resiliente, BORICA aveva bisogno di una piattaforma di prevenzione delle frodi scalabile e in tempo reale, in grado di adattarsi ai modelli di attacco in evoluzione senza compromettere le prestazioni.
BORICA ha collaborato con IBM e il partner di implementazione IBS per modernizzare l'architettura nazionale di prevenzione delle frodi. Insieme, hanno distribuito IBM Safer Payments come piattaforma centralizzata e multi-tenant che sostituisce i sistemi legacy con un punteggio di rischio comportamentale in tempo reale.
IBM Safer Payments fornisce elaborazione in-memory, rilevamento basato sul machine learning e scalabilità orizzontale per supportare il monitoraggio delle transazioni ad alto volume. IBS ha integrato la piattaforma direttamente nei workflow di pagamento di BORICA, consentendo di prendere decisioni in tempo reale tra le banche e i PSP partecipanti.
Il dispiegamento ha trasformato il monitoraggio delle frodi da controlli frammentati a livello istituzionale in un modello di servizio nazionale condiviso. Gli aggiornamenti manuali delle regole e le recensioni ritardate sono stati sostituiti da uno scoring automatizzato e in tempo reale e da una governance del rischio centralizzata.
Con IBM Safer Payments, BORICA ora protegge oltre il 70% delle transazioni con carta nazionale in tempo reale, supportando oltre 16 banche e PSP su una piattaforma nazionale condivisa. Il sistema elabora oltre 4.000 transazioni al secondo con una latenza inferiore a 10 millisecondi, consentendo controlli coerenti contro frodi e AML tra gli istituti partecipanti. Quello che un tempo era basato su batch e frammentato ora è centralizzato, automatizzato e basato sul rischio comportamentale. BORICA può ampliare la prevenzione delle frodi tra le istituzioni, estendere la copertura ai pagamenti istantanei e ai canali digitali e adattarsi più rapidamente alle minacce emergenti. IBM e IBS continuano a sostenere l'espansione di BORICA, rafforzando la resilienza nazionale dei pagamenti della Bulgaria per il futuro.
BORICA AD è l'intermediario nazionale dei pagamenti in Bulgaria, fondato oltre 35 anni fa e con sede a Sofia. Di proprietà di 19 banche, BORICA gestisce l'infrastruttura di pagamento del Paese, offrendo servizi di carta, pagamenti istantanei, servizi di ufficio SWIFT e elaborazione di terze parti per Mastercard e Visa, servendo banche, istituti di pagamento e il settore pubblico.
IBM Safer Payments è una piattaforma avanzata di rilevamento delle frodi in tempo reale che utilizza machine learning e analytics comportamentali per identificare e prevenire transazioni fraudolente attraverso i canali di pagamento. Progettato per ambienti ad alto volume, offre capacità di decisione sotto il millisecondo, scalabilità orizzontale e funzionalità di distribuzione multi-tenant. La piattaforma consente alle istituzioni finanziarie e ai processori di pagamento di centralizzare la prevenzione delle frodi, adattarsi rapidamente alle minacce emergenti e ridurre i falsi positivi, mantenendo al contempo un'esperienza del cliente fluida.
