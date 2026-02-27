BORICA ha collaborato con IBM e il partner di implementazione IBS per modernizzare l'architettura nazionale di prevenzione delle frodi. Insieme, hanno distribuito IBM Safer Payments come piattaforma centralizzata e multi-tenant che sostituisce i sistemi legacy con un punteggio di rischio comportamentale in tempo reale.

IBM Safer Payments fornisce elaborazione in-memory, rilevamento basato sul machine learning e scalabilità orizzontale per supportare il monitoraggio delle transazioni ad alto volume. IBS ha integrato la piattaforma direttamente nei workflow di pagamento di BORICA, consentendo di prendere decisioni in tempo reale tra le banche e i PSP partecipanti.

Il dispiegamento ha trasformato il monitoraggio delle frodi da controlli frammentati a livello istituzionale in un modello di servizio nazionale condiviso. Gli aggiornamenti manuali delle regole e le recensioni ritardate sono stati sostituiti da uno scoring automatizzato e in tempo reale e da una governance del rischio centralizzata.