Espressioni come “colpire il palo” e “calcio di punizione dal limite dell’area” possono sembrare poco familiari se non sei un appassionato di calcio. Ma per un osservatore calcistico, è il lessico quotidiano del lavoro, un linguaggio fondamentale per valutare il valore di un giocatore per una squadra. E ora è anche il linguaggio parlato e compreso da Scout Advisor, uno strumento innovativo basato sull'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e costruito sulla piattaforma IBM® watsonx, sviluppato appositamente per il Sevilla Fútbol Club spagnolo.
In una giornata qualsiasi, uno scout ha diverse responsabilità: osservare gli allenamenti, parlare con le famiglie dei giovani giocatori, prendere appunti sulle partite e compilare una grande quantità di documentazione di follow-up. Di fatto, la documentazione cartacea rappresenta una parte del lavoro molto più importante di quanto si possa immaginare.
Come ha spiegato Víctor Orta, direttore sportivo del Sevilla FC, durante la sua conferenza al World Football Summit del 2023: “Non ingaggeremo mai un giocatore basandoci solo sui dati, ma non lo faremo nemmeno senza ricorrere ai dati. Alla fine, un buon giocatore avrà sempre buoni numeri, ma c’è sempre anche l’occhio umano, che deve valutare tutto e prendere la decisione".
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Nel 2021, un’ondata di burocrazia ha travolto il Sevilla FC, squadra di vertice con sede in Andalusia, Spagna. Con un team di scouting d’élite composto da 20-25 osservatori, un singolo giocatore può accumulare fino a 40 relazioni di scouting, richiedendo 200-300 ore di analisi. Nel complesso, il Sevilla FC aveva il compito di organizzare oltre 200.000 report complessivi su potenziali giocatori, un lavoro estremamente dispendioso in termini di tempo.
Combinare l’osservazione degli esperti con il valore dei dati era fondamentale per il club. I rapporti degli scout analizzano i dati quantitativi dei dettagli in partita, come i tentativi di tiro, la percentuale di passaggi riusciti e gli assist, oltre a dati qualitativi come l’atteggiamento di un giocatore e la sua affinità con la filosofia della squadra. All'epoca, il Sevilla FC poteva accedere e utilizzare in modo efficiente i dati quantitativi dei giocatori in pochi secondi, ma il processo di estrazione delle informazioni qualitative dal database era molto più lento.
Per il Sevilla FC, l’impiego dei big data nel reclutamento dei giocatori poteva potenzialmente cambiare profondamente il core business. Invece di scegliere i giocatori basandosi solo su intuizioni e preconcetti, gli scout potevano integrare i dati statistici e prendere decisioni più consapevoli su investimenti multimilionari, ovvero i giocatori. Per non parlare di quando, dove e come utilizzare questi giocatori. Tuttavia, utilizzare questi dati non era affatto facile.
Il Sevilla FC prende i dati sul serio quasi quanto i gol. Nel 2021, il club ha creato un reparto dati dedicato, con l’obiettivo di supportare la dirigenza nel prendere decisioni aziendali migliori. È ora diventato il più grande reparto dati del calcio europeo e ha sviluppato uno strumento di AI proprietario per monitorare i movimenti dei giocatori attraverso le notizie, oltre a soluzioni interne per la gestione dei biglietti.
Tuttavia, di fronte all’enorme quantità di dati raccolti dagli osservatori, il dipartimento era consapevole di dover affrontare una sfida che avrebbe richiesto un partner affidabile. Inizialmente, il dipartimento ha consultato i data scientist dell'Università di Siviglia per sviluppare modelli che organizzassero tutti i dati. Tuttavia, il club si è accorto presto che sarebbe stata necessaria una tecnologia più sofisticata. Una chiamata inaspettata da parte di un rappresentante IBM si è rivelata provvidenziale.
"Sono stato contattato da Arturo Guerrero [Client Engineering Manager di IBM], che voleva saperne di più su di noi e sui nostri progetti relativi ai dati", afferma Elias Zamora, Chief Data Officer del Sevilla FC. "Abbiamo capito subito che c'erano delle opportunità di collaborazione. Il Sevilla FC dispone di uno dei più grandi database di scouting del calcio professionistico, pronto per essere utilizzato nel framework delle tecnologie di AI generativa. IBM aveva appena lanciato watsonx, la sua piattaforma commerciale di AI generativa e dati scientifici basata su cloud. Pertanto, una partnership per estrarre il massimo valore dai nostri rapporti di scouting utilizzando l'AI era l'iniziativa giusta".
Il Sevilla FC ha contattato il team IBM Client Engineering per discutere le sue problematiche ed è stato elaborato un piano.
Poiché il Sevilla FC è stato in grado di spiegare chiaramente le sue problematiche e i suoi obiettivi, e IBM ha posto le domande giuste, la tecnologia è arrivata velocemente. La partnership ha stabilito che IBM watsonx.ai sarebbe stata la soluzione migliore per analizzare in modo rapido e semplice un’enorme banca dati di giocatori, utilizzando foundation model e AI generativa per elaborare prompt in linguaggio naturale. L'uso del linguaggio semantico per la ricerca ha fornito risultati più ricchi: ad esempio, una ricerca per “ala di talento” è stata tradotta in “un’ala di talento è in grado di affrontare i difensori con il dribbling per creare spazio e penetrare la difesa avversaria”.
La soluzione, chiamata Scout Advisor, presenta una lista curata di giocatori che corrispondono ai criteri di ricerca in un’interfaccia ben progettata e facile da usare. La sua tecnologia aiuta a sbloccare l’intero potenziale del database del Sevilla FC, dalle impressioni intangibili di uno scout fino a specifici asset di dati.
Il programma pilota di Scout Advisor è entrato in produzione nel gennaio 2024 e attualmente è in fase di addestramento su 200.000 report esistenti. Il piano del club è quello di utilizzare lo strumento durante la stagione di scouting estiva del 2024 e di vederne i risultati a settembre. Finora, i commenti sono stati positivi.
"Scout Advisor ha le funzionalità per rivoluzionare il modo in cui affrontiamo lo scouting dei giocatori", afferma Zamora. "Consente di identificare i giocatori sulla base delle opinioni degli esperti di calcio contenute nei report di scouting ed espresse in linguaggio naturale. In altre parole, utilizziamo la tecnologia per utilizzare appieno il valore e le conoscenze del nostro dipartimento di scouting".
Con il tempo risparmiato, gli scout possono ora concentrarsi sulle attività umane: comunicare con i giocatori, guardare le partite e prendere decisioni supportate dai dati.
Considerando l’elevata funzionalità della tecnologia NLP di Scout Advisor, è naturale pensare a come la stessa tecnologia possa essere applicata ad altri sport e ad altre funzioni di reclutamento. Ma una cosa è certa: prendere decisioni migliori su chi, quando e perché schierare un calciatore ha trasformato il modo in cui il Sevilla FC recluta i giocatori.
Zamora afferma: "Questa è la tecnologia più rivoluzionaria che abbia mai visto nel calcio".
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