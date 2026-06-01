Espressioni come “colpire il palo” e “calcio di punizione dal limite dell’area” possono sembrare poco familiari se non sei un appassionato di calcio. Ma per un osservatore calcistico, è il lessico quotidiano del lavoro, un linguaggio fondamentale per valutare il valore di un giocatore per una squadra. E ora è anche il linguaggio parlato e compreso da Scout Advisor, uno strumento innovativo basato sull'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e costruito sulla piattaforma IBM® watsonx, sviluppato appositamente per il Sevilla Fútbol Club spagnolo.

In una giornata qualsiasi, uno scout ha diverse responsabilità: osservare gli allenamenti, parlare con le famiglie dei giovani giocatori, prendere appunti sulle partite e compilare una grande quantità di documentazione di follow-up. Di fatto, la documentazione cartacea rappresenta una parte del lavoro molto più importante di quanto si possa immaginare.

Come ha spiegato Víctor Orta, direttore sportivo del Sevilla FC, durante la sua conferenza al World Football Summit del 2023: “Non ingaggeremo mai un giocatore basandoci solo sui dati, ma non lo faremo nemmeno senza ricorrere ai dati. Alla fine, un buon giocatore avrà sempre buoni numeri, ma c’è sempre anche l’occhio umano, che deve valutare tutto e prendere la decisione".

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