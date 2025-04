Better Business Bureau

Per affrontare le complessità del processo di accreditamento, il BBB ha collaborato con Salient Process per implementare tecnologie avanzate, nello specifico: IBM Operational Decision Manager, IBM Business Automation Workflow, IBM Robotic Process Automation, IBM Blueworks Live, IBM watsonx Orchestrate e IBM Watson Discovery. Questi strumenti basati sull'AI hanno rivoluzionato la ricerca delle informazioni sulle licenze, consentendo agli agenti del BBB di accedere ai dati critici più velocemente e in modo più preciso. Questa integrazione tra le piattaforme ha migliorato l'esperienza per gli stakeholder, sia interni che esterni. Inoltre, la prima versione della soluzione è stata implementata in una sola settimana, evidenziandone l'efficienza e l'adattabilità. Un approccio graduale nell'arco di nove mesi, compresi workshop con il BBB per perfezionare ogni componente, ha dimostrato che gli strumenti utilizzati riducevano significativamente i tempi di ricerca, aumentando la produttività e l'eccellenza operativa.