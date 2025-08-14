Per affrontare le sfide globali del produttore di batterie, Shuto Technology, un IBM® Gold Partner, ha distribuito IBM Maximo Application Suite, una piattaforma di gestione del ciclo di vita degli asset basata sull'AI. Dopo una rigorosa valutazione globale, Shuto ha scelto IBM Maximo Application Suite per la sua adattabilità ad ambienti industriali complessi e il suo ecosistema affidabile.

Shuto ha formato un team globale per collaborare alla progettazione e all'implementazione di una piattaforma di asset intelligente che comprendesse tutti i livelli operativi, dal capitale circolante e la manutenzione predittiva al miglioramento delle competenze dei talenti. Il risultato è stata una perfetta integrazione della gestione delle apparecchiature, del monitoraggio dell'Internet of Things (IoT) e degli insight basati sull'AI, in linea con le priorità strategiche del cliente.

L'approccio collaborativo di Shuto ha affrontato la frammentazione delle operazioni creando un sistema in grado di supportare distribuzioni multilingua, multivaluta e multisede. Il partner ha utilizzato IBM® Assist e i sistemi di esperti da remoto per accelerare la diagnostica, creando al contempo un'infrastruttura digitale per la formazione dei talenti al fine di garantire una crescita sostenibile. Questa trasformazione radicale ha stabilito un nuovo punto di riferimento per le operazioni intelligenti e ha consentito il passaggio dalla manutenzione reattiva alla pianificazione predittiva.