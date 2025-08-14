La soluzione basata su IBM Maximo di Shuto Technology aiuta a ridurre i costi, semplificare la manutenzione e ampliare le operazioni in tutto il mondo.
Con l'espansione della presenza globale di uno dei principali produttori di batterie per autoveicoli, è aumentata anche la complessità delle sue operazioni. L'azienda necessitava di un approccio innovativo per ottimizzare l'utilizzo degli asset, nel rispetto di rigorosi standard di qualità in tutte le aree geografiche. Sono emerse tre problematiche urgenti: aumento dei costi operativi degli asset, aumento della complessità della produzione e dati e processi frammentati tra le strutture.
Per rimanere competitiva, l'azienda ha cercato una soluzione in grado di unificare sistemi eterogenei, eliminare i silo, semplificare le operazioni e migliorare il controllo dei costi. Le pratiche esistenti si basavano in larga misura su processi manuali, con conseguenti inefficienze, visibilità limitata e standard incoerenti tra le aree geografiche. L'obiettivo era chiaro: utilizzare la trasformazione digitale per creare una piattaforma di gestione degli asset integrata e intelligente in grado di scalare a livello globale migliorando al contempo la reattività, la produttività e lo sviluppo dei talenti.
Per affrontare le sfide globali del produttore di batterie, Shuto Technology, un IBM® Gold Partner, ha distribuito IBM Maximo Application Suite, una piattaforma di gestione del ciclo di vita degli asset basata sull'AI. Dopo una rigorosa valutazione globale, Shuto ha scelto IBM Maximo Application Suite per la sua adattabilità ad ambienti industriali complessi e il suo ecosistema affidabile.
Shuto ha formato un team globale per collaborare alla progettazione e all'implementazione di una piattaforma di asset intelligente che comprendesse tutti i livelli operativi, dal capitale circolante e la manutenzione predittiva al miglioramento delle competenze dei talenti. Il risultato è stata una perfetta integrazione della gestione delle apparecchiature, del monitoraggio dell'Internet of Things (IoT) e degli insight basati sull'AI, in linea con le priorità strategiche del cliente.
L'approccio collaborativo di Shuto ha affrontato la frammentazione delle operazioni creando un sistema in grado di supportare distribuzioni multilingua, multivaluta e multisede. Il partner ha utilizzato IBM® Assist e i sistemi di esperti da remoto per accelerare la diagnostica, creando al contempo un'infrastruttura digitale per la formazione dei talenti al fine di garantire una crescita sostenibile. Questa trasformazione radicale ha stabilito un nuovo punto di riferimento per le operazioni intelligenti e ha consentito il passaggio dalla manutenzione reattiva alla pianificazione predittiva.
Il lancio della nuova piattaforma rappresenta un passo cruciale nella trasformazione completa del cliente dalla gestione degli asset tradizionale a quella digitale. Si prevede che questa iniziativa generi un ritorno sull'investimento (ROI) superiore al 450% entro cinque anni, sottolineandone il valore sostanziale e l'impatto a lungo termine.
Allo stesso tempo, si prevede che il progetto apporti benefici multidimensionali, riflessi nei seguenti indicatori chiave di prestazioni (KPI):
Al di là di questi guadagni quantificabili, il cliente è pronto per un significativo cambiamento culturale. I dati e gli insight guideranno il processo decisionale su tutti i livelli, promuovendo la collaborazione tra i team globali e rafforzando le capacità interne attraverso programmi di formazione mirati.
Dalla sede centrale alla linea di produzione, l'intelligenza digitale e la resilienza operativa costituiranno le fondamenta per una crescita sostenibile. Questa iniziativa non solo modernizza la strategia di gestione degli asset del cliente, ma definisce anche un nuovo standard del settore, dimostrando come le imprese cinesi possano espandere le proprie operazioni globali con al centro soluzioni AI e hybrid cloud.
Beijing Shuto Technology Co., Ltd. è un fornitore leader di soluzioni di Enterprise Asset Management (EAM), con sede a Pechino, in Cina. L'azienda è specializzata nella fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate a settori che richiedono sistemi di manutenzione efficienti e intelligenti, tra cui i settori automobilistico, manifatturiero e industriale.
Fondata nel 2006, Shuto Technology è diventata un'azienda di punta nel settore, con una forte attenzione all'integrazione delle tecnologie AI, IoT e realtà aumentata (AR) nei workflow della manutenzione. L'azienda serve una vasta gamma di clienti, migliorando l'efficienza operativa e aiutando le organizzazioni a ottimizzare la gestione degli asset. Con un team di oltre 100 dipendenti, Shuto Technology continua a promuovere l'innovazione e a trasformare le pratiche di manutenzione tradizionali per le aziende di tutto il mondo.
