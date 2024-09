Il DNS è fondamentale per il business digitale di Basis, poiché ogni azione online inizia con una query DNS sulla sua piattaforma. Basis si è resa conto che la sua soluzione DNS esistente non stava raggiungendo i suoi obiettivi di prestazioni. La soluzione DNS attuale non era in grado di instradare con precisione le richieste al data center più vicino. Basis aveva bisogno anche di una soluzione DNS in grado di monitorare la disponibilità dei data center e garantire che le richieste venissero sempre indirizzate al data center più vicino disponibile nel caso in cui uno o più dei suoi perdesse connettività.

Basis ha scelto la soluzione Filter Chain di NS1, una società IBM, per aiutarla a raggiungere il suo obiettivo di gestione accurata del traffico geolocalizzato. Basis ha collaborato con i tecnici delle soluzioni NS1 sia per migrare la configurazione DNS dal provider precedente, sia per configurare Managed DNS per soddisfare le sue esigenze.