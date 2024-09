Per dare vita al suo innovativo modello basato su app, il team di Bank Zero ha iniziato a concentrarsi su alcuni dettagli. L'azienda mirava a offrire agli utenti elevati livelli di controllo e trasparenza, attraverso un modello con scarsa interazione.

"Volevamo fornire visibilità su ogni centesimo in entrata e in uscita dalla banca", afferma Prag. "Dato che autofinanziavamo la banca, non avevamo milioni da spendere per le suite software bancarie esistenti. Volevamo costruire autonomamente, in modo vantaggioso dal punto di vista economico, una piattaforma basata su software open source, che offrisse funzionalità all’avanguardia a livello mondiale in termini di sicurezza, usabilità e trasparenza".

In cima all'agenda di Bank Zero: selezione dell'infrastruttura IT per supportare la nuova piattaforma bancaria. Con grandi ambizioni, la banca ha iniziato a cercare un fornitore specializzato che offrisse competenza, scalabilità e prestazioni, il tutto a un prezzo competitivo.

"Il nostro obiettivo è quello di raggiungere ogni individuo in Sudafrica insieme alle piccole e medie imprese", spiega Prag. "Quindi, volevamo delle basi IT che potessero scalare facilmente. Per offrire ai clienti spese nulle o basse, era necessario massimizzare l'efficienza interna, quindi cercavamo soluzioni semplici da gestire ed estremamente stabili. L'esperienza del cliente è fondamentale per noi, quindi le prestazioni sono state un'altra priorità. Infine: sicurezza. Il nostro modello basato su app dipende dalla fiducia degli utenti nella protezione dei propri dati da ogni eventualità".