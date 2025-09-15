Banco BV e IBM ottengono visibilità completa dei costi e controllo finanziario nel cloud
Mentre Banco BV estendeva il suo ambiente cloud su Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure e Amazon Web Services (AWS), la gestione dei costi si è fatta sempre più complessa. La banca necessitava di un modo per suddividere le spese per team, budget e sistema, mantenendo al contempo la visibilità e il controllo in tutti gli ambienti.
La previsione dei costi del cloud si è rivelata difficile senza una visione centralizzata, evidenziando la necessità di una migliore gestione del budget. La sfida non era solo tecnica, ma anche strategica, ovvero come scalare l'utilizzo del cloud integrando al contempo la disciplina finanziaria a ogni livello dell'organizzazione.
Alla luce della complessità delle operazioni multicloud, chiarezza e visibilità dei costi del cloud erano essenziali. Per migliorare la gestione del budget, Banco BV necessitava di meccanismi per l'ottimizzazione continua e per il rilevamento delle anomalie in tempo reale, in grado di facilitare un'azione proattiva prima che i piccoli problemi diventassero problemi costosi.
Per affrontare la complessità della gestione delle operazioni cloud su GCP, Azure e AWS, Banco BV ha adottato IBM® Cloudability, una soluzione leader di mercato per l'ottimizzazione dei costi del cloud. Le funzionalità avanzate di allocazione della soluzione hanno consentito una visibilità granulare della spesa per team e linea di budget, automatizzando al contempo la reportistica, il rilevamento delle anomalie e i consigli per la riduzione dei costi per tutti e tre i fornitori di servizi cloud (CSP).
Nell'ambito della partnership strategica tra Banco BV e IBM, Cloudability è stato perfettamente integrato nell'ambiente multicloud di Banco BV. IBM ha fornito automazioni API personalizzate e programmi di supporto su misura, contribuendo a garantire che la piattaforma non solo fosse implementata ma anche completamente integrata nelle operazioni quotidiane.
L'integrazione è stata supportata da una solida strategia di formazione, che ha incluso workshop pratici, formazione dal vivo e la creazione di percorsi di apprendimento strutturati. Queste iniziative hanno aiutato i dipendenti ad adottare nuove best practice e strumenti FinOps, promuovendo una cultura della responsabilità finanziaria e della consapevolezza dei costi del cloud in tutta l'organizzazione.
Di conseguenza, la trasparenza dei costi e la disciplina finanziaria sono ora integrate nella strategia cloud della banca e promuovono decisioni più intelligenti ed efficienza nel lungo periodo.
Con le potenti funzionalità di reportistica e ottimizzazione di Cloudability, Banco BV ha ottenuto la visibilità finanziaria di cui necessitava per assumere il controllo della propria strategia cloud e maturare le pratiche FinOps. In tre anni, la banca ha evitato quasi il 30% dei costi del cloud previsti, grazie all'ottimizzazione proattiva e al rilevamento precoce delle anomalie. I team ora accedono ai dati sulla spesa del cloud quasi in tempo reale, promuovendo decisioni più intelligenti e un più rigoroso allineamento del budget.
Il forecasting è diventato molto più preciso, con margini di errore minimi, consentendo alla banca di anticipare i rischi e adattarsi rapidamente. Con il supporto continuo di IBM, Banco BV sta integrando l'efficienza dei costi in ogni fase dello sviluppo del prodotto e delle operazioni cloud.
Cloudability è stata fondamentale non solo per fornire visibilità finanziaria, ma anche per supportare attivamente gli sforzi continui di ottimizzazione dei costi, facendo della disciplina finanziaria una funzionalità chiave in tutta l'organizzazione.
Cloudability ha consentito a Banco BV di segmentare i costi diretti per team, il che ha aumentato la trasparenza e il controllo sulla spesa per il cloud. Questa granularità, combinata con le informazioni aggregate sui costi di GCP, Azure e AWS, supporta le decisioni strategiche, dalle negoziazioni contrattuali alla valutazione della fattibilità finanziaria delle migrazioni al cloud.
Fondata nel 1988 e con sede a San Paolo, Banco BV è uno dei più grandi istituti finanziari privati del Brasile. Originariamente specializzata nell'offerta di titoli, la banca si è evoluta in un fornitore di servizi completi con una forte leadership nel finanziamento dei veicoli e nel digital banking. Banco BV è celebre per la sua strategia basata sulla tecnologia, la leadership ESG e le partnership innovative con le fintech. Il suo approccio cloud-first e l'impegno verso la trasparenza finanziaria continuano a plasmarne la trasformazione nei servizi retail, all'ingrosso e orientati alla sostenibilità.
