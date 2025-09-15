Per affrontare la complessità della gestione delle operazioni cloud su GCP, Azure e AWS, Banco BV ha adottato IBM® Cloudability, una soluzione leader di mercato per l'ottimizzazione dei costi del cloud. Le funzionalità avanzate di allocazione della soluzione hanno consentito una visibilità granulare della spesa per team e linea di budget, automatizzando al contempo la reportistica, il rilevamento delle anomalie e i consigli per la riduzione dei costi per tutti e tre i fornitori di servizi cloud (CSP).

Nell'ambito della partnership strategica tra Banco BV e IBM, Cloudability è stato perfettamente integrato nell'ambiente multicloud di Banco BV. IBM ha fornito automazioni API personalizzate e programmi di supporto su misura, contribuendo a garantire che la piattaforma non solo fosse implementata ma anche completamente integrata nelle operazioni quotidiane.

L'integrazione è stata supportata da una solida strategia di formazione, che ha incluso workshop pratici, formazione dal vivo e la creazione di percorsi di apprendimento strutturati. Queste iniziative hanno aiutato i dipendenti ad adottare nuove best practice e strumenti FinOps, promuovendo una cultura della responsabilità finanziaria e della consapevolezza dei costi del cloud in tutta l'organizzazione.