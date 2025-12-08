Atruvia alimenta l'IT bancario migliorando efficienza, resilienza e sostenibilità con IBM Turbonomic
Atruvia AG, il fornitore centrale di servizi IT per le banche di credito cooperativo in Germania, ha avviato un percorso per trasformarsi da tradizionale gestore di data center a partner olistico per la digitalizzazione. Il suo obiettivo è offrire soluzioni IT innovative che permettano alle banche di prosperare in un panorama finanziario in rapida evoluzione.
Con una storia radicata nelle tradizionali operazioni di data center, Atruvia ha affrontato la sfida di evolvere la propria infrastruttura IT per soddisfare la crescente domanda di disponibilità, flessibilità e velocità nei servizi bancari.
Storicamente, le loro ottimizzazioni erano manuali, reattive e limitate a singoli livelli di infrastruttura. Questo approccio frammentato non riconosceva il contesto complessivo e l'interconnessione dell'ecosistema IT.
Per supportare le esigenze bancarie del futuro, Atruvia aspirava a creare una piattaforma di cloud ibrido moderna e automatizzata. L'obiettivo era quello di spostare oltre la visione dell'infrastruttura IT come un fine, ma di renderla un fattore abilitante per servizi bancari sicuri, sostenibili e agili.
Raggiungere questo obiettivo ha richiesto un approccio integrato e automatizzato alla gestione delle risorse, uno che potesse garantire stabilità, prestazioni ed efficienza dei costi migliorando al contempo la resilienza. Per indirizzo questa sfida, Atruvia ha intrapreso una significativa trasformazione della propria infrastruttura IT.
Atruvia ha iniziato la sua trasformazione con una grande ristrutturazione IT, adottando IBM Turbonomic, una soluzione di automazione basata sull'AI, per sostituire la gestione manuale e reattiva delle risorse con un'ottimizzazione dinamica e intelligente.
Questo software di automazione ha dato ad Atruvia visibilità in tempo reale su tutto il loro ecosistema IT, dai container ai server fisici, permettendo decisioni proattive che hanno contribuito a garantire le massime prestazioni delle applicazioni. Come un'orchestra portata in armonia da un direttore, Turbonomic allinea le risorse in modo fluido per efficienza e resilienza.
"La gestione delle risorse ora avviene in modo dinamico e intelligente. "Questo ci garantisce non solo stabilità, ma anche velocità nell'implementazione di nuovi requisiti", spiega Tobias Annegarn, Product Owner IT Platforms, Atruvia AG.
Atruvia ha ottenuto grandi progressi dopo aver implementato Turbonomic. La trasformazione ha portato a risultati misurabili e strategici. Nel giro di 18 mesi, l'azienda ha dismesso oltre 1.000 server fisici, riducendo la sua impronta hardware del 20% senza compromettere la stabilità o la disponibilità. Questa consolidazione ha ridotto i costi operativi, ridotto il consumo energetico e ridotto le emissioni di CO₂, promuovendo gli obiettivi di sostenibilità di Atruvia.
Oltre ai guadagni di costi ed efficienza, anche la resilienza è migliorata notevolmente. L'ottimizzazione basata su AI delle risorse ha eliminato i colli di bottiglia e ha contribuito a garantire la continuità aziendale durante i picchi di carico. I team di applicazioni e piattaforme collaborano ora attraverso insight dati condivisi, accelerando l'automazione e il processo decisionale.
Con la sua moderna piattaforma di cloud ibrido automatizzata, Atruvia consente alle banche di lanciare nuovi servizi più rapidamente, con prestazioni elevate e sostenibilità, rafforzando il suo ruolo come partner strategico per la digitalizzazione della rete bancaria cooperativa tedesca.
Atruvia AG è il fornitore centrale di servizi IT per le banche cooperative in Germania. Il loro portfolio è incentrato su soluzioni e servizi IT specificamente pensati per le banche, che spaziano dalle operazioni del data center alle procedure bancarie e allo sviluppo di app. Con 1,7 miliardi di euro di fatturato e 5.500 dipendenti, Atruvia è uno dei maggiori fornitori di servizi IT in Germania, gestendo 91 milioni di conti bancari, 155.000 posti di lavoro bancari ed elaborando 120 miliardi di transazioni mainframe.
Progettato per la complessità ibrida e multicloud, IBM Turbonomic offre ai team IT la fiducia e il controllo per operare con sicurezza.
