Atruvia ha ottenuto grandi progressi dopo aver implementato Turbonomic. La trasformazione ha portato a risultati misurabili e strategici. Nel giro di 18 mesi, l'azienda ha dismesso oltre 1.000 server fisici, riducendo la sua impronta hardware del 20% senza compromettere la stabilità o la disponibilità. Questa consolidazione ha ridotto i costi operativi, ridotto il consumo energetico e ridotto le emissioni di CO₂, promuovendo gli obiettivi di sostenibilità di Atruvia.

Oltre ai guadagni di costi ed efficienza, anche la resilienza è migliorata notevolmente. L'ottimizzazione basata su AI delle risorse ha eliminato i colli di bottiglia e ha contribuito a garantire la continuità aziendale durante i picchi di carico. I team di applicazioni e piattaforme collaborano ora attraverso insight dati condivisi, accelerando l'automazione e il processo decisionale.

Con la sua moderna piattaforma di cloud ibrido automatizzata, Atruvia consente alle banche di lanciare nuovi servizi più rapidamente, con prestazioni elevate e sostenibilità, rafforzando il suo ruolo come partner strategico per la digitalizzazione della rete bancaria cooperativa tedesca.