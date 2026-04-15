Puntare su velocità e sicurezza

Infrastruttura sicura e conforme, dai sistemi legacy al cloud moderno
Dopo decenni di crescita, lo stack tecnologico di Atruvia ha raggiunto un punto di rottura mentre l'infrastruttura dell'azienda si espandeva tra data center, cluster OpenShift e cloud pubblico, ognuno con i propri strumenti, processi e framework di conformità. L'automazione frammentata, il provisioning manuale e la governance incoerente hanno iniziato a rallentare la consegna e l'innovazione. Ciò che un tempo garantiva stabilità e portata era diventato una rete intricata di dipendenze.
"Gestivamo 250.000 postazioni di lavoro e migliaia di macchine virtuali", ha affermato Martin Pelke, Product Owner per Infrastructure as Code presso Atruvia. "Lavoravamo con un bizzarro stack di strumenti che si fondevano insieme. È sempre stato un approccio orientato al processo piuttosto che al prodotto."
La tensione ha raggiunto un punto critico quando Atruvia ha dovuto scalare la sua impronta OpenShift da una manciata di cluster a ben quaranta. I workflow basati su ticket e i passaggi manuali hanno fatto sì che gli sviluppatori aspettassero settimane per nuove risorse, mentre la conoscenza istituzionale rimaneva bloccata in silo. Era necessario un approccio fondamentalmente diverso.
Il viaggio di modernizzazione di Atruvia è iniziato con una base di sicurezza affidabile. Per anni, IBM® Vault ha ricoperto il ruolo di responsabile dei segreti centrali per le applicazioni on-premise, proteggendo le credenziali, gestendo le chiavi di accesso e facendo rispettare la conformità tra i sistemi bancari critici. Partendo da questo livello, Atruvia ha deciso di portare la stessa coerenza e lo stesso controllo alla consegna delle infrastrutture.
IBM® Terraform ha fornito la risposta. Quello che era iniziato come un proof-of-concept per implementare l'infrastruttura cloud è rapidamente cresciuto fino a diventare un'iniziativa aziendale per standardizzare il provisioning, abilitare il self-service agli sviluppatori e integrare la conformità in ogni workflow.
Atruvia ha implementato Terraform come spina dorsale del suo nuovo modello platform-as-a-product. Definendo infrastruttura come codice (IaC), i team hanno sostituito le richieste manuali con moduli standardizzati e riutilizzabili e workflow GitOps. Per garantire il provisioning in un ambiente finanziario regolamentato, Terraform è stato integrato con le pipeline Vault e GitLab, consentendo di inserire i segreti direttamente nei workflow CI/CD con audit trail completi e applicazione automatizzata delle policy.
La trasformazione culturale è stata altrettanto importante. Atruvia è guidata dall'esempio piuttosto che dal mandato. "Abbiamo mostrato nella pratica, non raccontato in modo astratto", ha affermato Lukas Essig, Senior Cloud Platform Engineer. "Abbiamo creato un modello di onboarding per GitOps e sempre più team lo hanno adottato perché funzionava." Consulenti dedicati hanno guidato i team di sviluppo durante il processo, dalla creazione dei repository all'implementazione dell'infrastruttura alla maniera di Atruvia.
Il passaggio a IBM Terraform e Vault ha trasformato sia la velocità che la cultura della consegna dell'infrastruttura presso Atruvia. Ciò che una volta richiedeva mesi, ora può essere fatto in pochi minuti, permettendo ai team di muoversi più velocemente e con maggiore sicurezza.
Un momento decisivo è arrivato quando il team di rete ha dovuto replicare una complessa configurazione di rete cloud-native per un secondo segmento di data center. In precedenza, la configurazione si era evoluta nel corso di anni di sperimentazione, rendendo notoriamente difficile e dispendiosa in termini di tempo la riproduzione. Con Terraform, hanno costruito l'intera configurazione in 15 minuti, un compito che prima avrebbe richiesto settimane.
La conformità, un tempo un processo di audit manuale, è ora integrata in ogni workflow tramite scansioni automatizzate e gestione centralizzata dei segreti. I team di sicurezza possono tracciare ogni cambiamento dell'infrastruttura, mentre gli sviluppatori traggono beneficio da feedback più rapidi e meno colli di bottiglia.
Dalla distribuzione delle infrastrutture e la gestione dei segreti all'automazione delle reti e a una cultura di proprietà ingegneristica, Atruvia ha trasformato radicalmente il modo in cui costruisce, protegge e scala la tecnologia che alimenta il moderno banking tedesco.
Atruvia è il fornitore di servizi IT per le banche cooperative e private tedesche, fornendo piattaforme bancarie centrali, infrastrutture IT e servizi digitali sicuri a più di 900 istituzioni in tutto il paese. Con quasi 5.500 dipendenti, l'azienda opera al centro del sistema finanziario tedesco, elaborando oltre 9,3 miliardi di transazioni all'anno, supportando 91 milioni di account clienti e alimentando 26.000 macchine self-service in tutto il paese.
© Copyright IBM Corporation. Marzo 2026.
IBM, il logo IBM, Terraform e Vault sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.