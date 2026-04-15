Puntare su velocità e sicurezza

Dopo decenni di crescita, lo stack tecnologico di Atruvia ha raggiunto un punto di rottura mentre l'infrastruttura dell'azienda si espandeva tra data center, cluster OpenShift e cloud pubblico, ognuno con i propri strumenti, processi e framework di conformità. L'automazione frammentata, il provisioning manuale e la governance incoerente hanno iniziato a rallentare la consegna e l'innovazione. Ciò che un tempo garantiva stabilità e portata era diventato una rete intricata di dipendenze.

"Gestivamo 250.000 postazioni di lavoro e migliaia di macchine virtuali", ha affermato Martin Pelke, Product Owner per Infrastructure as Code presso Atruvia. "Lavoravamo con un bizzarro stack di strumenti che si fondevano insieme. È sempre stato un approccio orientato al processo piuttosto che al prodotto."

La tensione ha raggiunto un punto critico quando Atruvia ha dovuto scalare la sua impronta OpenShift da una manciata di cluster a ben quaranta. I workflow basati su ticket e i passaggi manuali hanno fatto sì che gli sviluppatori aspettassero settimane per nuove risorse, mentre la conoscenza istituzionale rimaneva bloccata in silo. Era necessario un approccio fondamentalmente diverso.