Askari Bank ha collaborato con Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), un IBM Business Partner, per implementare una soluzione moderna di gestione delle identità e degli accessi che soddisfi gli obiettivi operativi e di conformità.

SPS ha progettato e distribuito il framework, automatizzando i workflow di onboarding e offboarding per ridurre drasticamente le attività manuali e i tempi di provisioning. Ha anche implementato un sistema self-service di reimpostazione delle password, che ha consentito agli utenti di gestire le proprie credenziali e ha ridotto notevolmente i volumi dell'help desk.

Askari Bank ha migliorato la sicurezza eliminando gli scambi di password in testo normale e introducendo l'autenticazione a più fattori (MFA) con IBM Verify. La banca ha utilizzato IBM Verify insieme alle funzionalità di automazione abilitate da SPS per soddisfare i requisiti di conformità SBP, facilitando al contempo un'esperienza utente fluida e sicura.