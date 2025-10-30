Askari Bank semplifica la gestione degli accessi, migliora la sicurezza e riduce i costi dell'help desk con IBM Verify
Askari Bank, una delle principali istituzioni finanziarie pakistane, stava cercando di affrontare i costi dell'IT in aumento e le inefficienze operative. I grandi volumi di richieste di reimpostazione della password consumavano preziose risorse dell'help desk, mentre i processi manuali di onboarding e offboarding rallentavano la produttività. Le lacune di sicurezza, come la comunicazione con password in testo normale, hanno creato vulnerabilità inaccettabili in un ambiente altamente regolamentato dalla State Bank of Pakistan (SBP). La banca necessitava di una soluzione moderna di gestione delle identità per rafforzare la sicurezza, garantire la conformità e ottimizzare i costi.
riduzione dei tempi di help desk per problemi relativi alle password
a 1 giorno di tempo di ciclo di onboarding/offboarding
adozione da parte del personale della piattaforma di identità self-service
Copertura MFA per le azioni sensibili
Askari Bank ha collaborato con Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), un IBM Business Partner, per implementare una soluzione moderna di gestione delle identità e degli accessi che soddisfi gli obiettivi operativi e di conformità.
SPS ha progettato e distribuito il framework, automatizzando i workflow di onboarding e offboarding per ridurre drasticamente le attività manuali e i tempi di provisioning. Ha anche implementato un sistema self-service di reimpostazione delle password, che ha consentito agli utenti di gestire le proprie credenziali e ha ridotto notevolmente i volumi dell'help desk.
Askari Bank ha migliorato la sicurezza eliminando gli scambi di password in testo normale e introducendo l'autenticazione a più fattori (MFA) con IBM Verify. La banca ha utilizzato IBM Verify insieme alle funzionalità di automazione abilitate da SPS per soddisfare i requisiti di conformità SBP, facilitando al contempo un'esperienza utente fluida e sicura.
In collaborazione con Software Productivity Strategists (SPS), Askari Bank ha implementato IBM Verify quale base della sua moderna piattaforma di gestione delle identità e degli accessi (IAM). I principali risultati includono:
Implementando IBM Verify con SPS, Askari Bank ha migliorato notevolmente l'efficienza della gestione delle identità e degli accessi (IAM), oltre a rafforzare il livello di sicurezza e a raggiungere la conformità con i requisiti SBP.
Askari Bank Limitedè una banca con sede in Pakistan costituita nel 1991, che offre servizi bancari convenzionali e islamici attraverso la sua vasta rete di filiali, bancomat e un contact center dedicato. La banca serve clienti privati e commerciali ed è celebre per l'attenzione all'innovazione tecnologica e ai prodotti finanziari conformi alla Shariah. La banca è quotata alla Borsa del Pakistan e opera sotto l'egida della Fauji Foundation.
Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) è un IBM Business Partner con sede a Rockville, MD, e con uffici a Islamabad, in Pakistan. L'azienda crea soluzioni di settore utilizzando l'AI e il cloud. In qualità di innovatore e creatore di soluzioni di livello enterprise con esperienza in tutte le fasi di progettazione, sviluppo, distribuzione e sicurezza del prodotto, SPS aiuta i propri clienti a creare e proteggere le applicazioni. I suoi team di sviluppo, qualità, cybersecurity, formazione, operazioni, monitoraggio e supporto lavorano in tandem per creare sistemi ad alte prestazioni, sicuri e scalabili.
