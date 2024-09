In tutta l'organizzazione, Ascendis realizza i vantaggi del consolidamento e del reporting mensili. Dati accurati portano a una maggiore visibilità. Maggiore visibilità porta a informazioni migliori. E informazioni migliori portano a decisioni e azioni informate.



"In passato, non avevamo un consolidamento mensile", afferma Henning. "Ora sì. Non avevamo un rendiconto finanziario mensile. Ora sì. Oggi disponiamo ogni mese di informazioni per l’intero gruppo, mentre in precedenza questo avveniva solo una volta all’anno”.

Continua inoltre: “Con Cognos, il management può vedere cosa sta succedendo all'interno del gruppo ed esaminare le nostre unità di business—dove si trovano dal punto di vista finanziario, confrontarle con budget e previsioni e vedere se stanno rispettando gli obiettivi. Avendo una visione più ampia, possono gestire l’attività molto meglio."

In un caso, la rendicontazione finanziaria del sistema ha rivelato una discrepanza potenzialmente rischiosa relativa alla liquidità. "Abbiamo confrontato il report con il conto bancario e abbiamo notato che l'azienda non generava il giusto livello di liquidità", ricorda Henning. “Non riuscivamo a ripagare il nostro debito. Il sistema ci ha quindi aiutato a individuare questi tipi di problemi o rischi, in modo da poter iniziare a lavorare su di essi con sufficiente anticipo per risolverli".

Il software Cognos Controller offre ad Ascendis un maggiore controllo, una funzione che Henning apprezza. "Con Cognos disponiamo di report di registro che mostrano cosa è successo e come cambiano le informazioni", afferma. "Il nostro vecchio sistema non offriva questo tipo di controllo e non riusciva a monitorare l'accesso".

I dati sono inoltre più coerenti, il che facilita e migliora le analisi. "Ora il piano dei conti è lo stesso in tutto il gruppo", afferma van den Berg. “Tutti riportano le entrate sulla stessa linea. C'è coerenza nel reporting".

Oggi, Ascendis sta ancora ottimizzando e personalizzando il sistema e usa sempre più funzionalità man mano che l'organizzazione cambia. "Troviamo sempre più modi per usare Cognos, come migliorare il nostro budget e i processi di previsione", conclude Henning. «Ecco dove siamo in questa fase. Ma sicuramente non è possibile gestire un'azienda senza uno strumento come Cognos."