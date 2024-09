All'inizio del 2018 , il professor Kim Jong-Hyeok, Director, AMC Planning and Coordination Division, ha visitato l'IBM® Research Lab a New York per sperimentare le tecnologie più promettenti e rivoluzionarie, tra cui l'intelligenza artificiale, la blockchain, IBM Watson® e l'automazione intelligente. Il professor Kim Jong-Hyeok ha discusso in dettaglio con il team IBM della necessità di digitalizzazione e automazione negli ospedali e di come queste possano migliorare l'esperienza dei pazienti e del personale se applicate a determinate aree strategiche. Aggiunge inoltre: "Ho discusso di IBM Watson e Design Thinking con il personale del centro di ricerca, sono rimasto impressionato dal modo in cui lavorano, dal modo in cui innovavano le cose e dal lavoro di squadra."

In seguito, il team globale IBM ha visitato l'Asan Medical Center in Corea per condurre un workshop di tre giorni sul Design Thinking—una struttura incentrata sull'utente usata per risolvere i problemi in modo creativo e pratico, alla velocità e alla scala di un'impresa moderna. Durante il workshop, i team di IBM e AMC hanno analizzato i punti critici dell'ospedale, il loro ambiente attuale, gli obiettivi e le priorità previste per lo stato futuro. Ciò includeva una valutazione di tutti i dipartimenti idonei all’automazione e la selezione di quello che ne aveva maggiormente bisogno. Il professor Kim Jong-Hyeok ricorda che: "I team dei fornitori, dei trattamenti appropriati e dei medici hanno espresso un'enorme necessità di automazione e tra di loro abbiamo discusso su quale tipo di attività dovesse essere applicata per prima e abbiamo scelto di automatizzare l'assegnazione dei posti letto che era più vicina all'esperienza del cliente e al lavoro di interazione."

Usando la metodologia IBM Garage, IBM Services e l'Asan Medical Center hanno avviato un progetto di 12 settimane che ha coinvolto 35 dipartimenti. La fase iniziale del progetto era incentrata sulla definizione dei casi d'uso. Questo passaggio comprendeva l'individuazione dei processi e dei requisiti aziendali, la definizione e la configurazione dei requisiti dei dati e l'impostazione dei criteri di valutazione delle prestazioni per l'attività di assegnazione dei posti letto. Il team ha inoltre analizzato le potenziali attività che potrebbero essere automatizzate usando l'RPA e ha selezionato 2 candidati target del test.

Nella fase successiva, il team IBM Services ha analizzato tutti i flussi di lavoro e le regole per l'attività di assegnazione dei posti letto. I flussi di lavoro complessi sono stati ristrutturati e sono state definite nuove regole per l'assegnazione dei posti letto per rimuovere la ridondanza e migliorare l'efficienza. Sfruttando flussi di lavoro intelligenti, è stato ideato un sistema automatizzato in grado di assegnare i posti letto in base a una complessa interazione di vari insiemi di criteri. Ciò includeva le preferenze dei pazienti, i programmi degli interventi chirurgici, le circostanze particolari dei pazienti, lo stato di prenotazione di ciascun reparto e persino fattori come la distanza che il personale medico avrebbe dovuto coprire per soddisfare le esigenze di ciascun paziente.

Come estensione del processo automatizzato di assegnazione dei posti letto, la RPA è stata applicata a compiti correlati, come la registrazione dei pazienti o la modifica e la cancellazione delle prenotazioni.