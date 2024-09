Quando si tratta di acquisire clienti e creare una solida base di utenti, gli sviluppatori di app per dispositivi mobili di oggi si trovano di fronte a una concorrenza spietata. Per aiutare le aziende a commercializzare le proprie app in modo più semplice ed efficace, AppLift ha creato una soluzione basata sui dati per il posizionamento mirato degli annunci. "Offriamo una forma di pubblicità basata sulle performance", afferma Tim Koschella, Executive Officer e Cofounder. "Sappiamo molto su ciò che fanno gli utenti e utilizziamo questi dati per mostrare gli annunci giusti agli utenti giusti".

Per estendere la sua offerta DataLift 360 agli sviluppatori e agli editori di app in tutto il mondo, AppLift aveva bisogno di un'infrastruttura di hosting cloud progettata per la distribuzione globale ad alte prestazioni. "Gli utenti a cui distribuiamo annunci possono trovarsi in qualsiasi parte del mondo", afferma Koschella. "Per mantenere bassa la latenza e pubblicare annunci senza ritardi, abbiamo bisogno della prossimità fisica ovunque si trovino gli utenti".