L'ascesa del digital banking e dell'e-commerce non solo ha portato a una grande comodità per i clienti, ma ha anche aperto le porte a nuove minacce. I truffatori cercano ora di utilizzare i canali digitali, e tracciare le frodi finanziarie è diventato più difficile. Per combattere questa nuova ondata di crimini finanziari, l'Autorità Monetaria dell'Arabia Saudita (SAMA), la banca centrale del Regno dell'Arabia Saudita, ha emesso una serie di linee guida chiamate Counter-Fraud Framework. Questo framework richiede alle banche del regno di adottare misure affidabili di rilevamento delle frodi e prevenzione per le transazioni in contanti e senza contanti.
Per conformarsi alle nuove normative, la Arab National Bank (anb) ha deciso di migliorare le proprie capacità di rilevamento delle frodi. Sebbene la banca disponesse già di misure antifrode, non aveva però una gamma completa di funzionalità di rilevamento delle frodi, il che ha portato a una riduzione della produttività del team addetto alla conformità.
Khurram Inayat, Portfolio Manager di anb, afferma: «Avevamo solo una capacità limitata di eseguire analisi complete dei percorsi dei clienti su vari canali digitali. Ogni volta che si verificava una frode, il team di compliance doveva dedicare molte ore all'estrazione dei dati e a capire come e perché fosse avvenuta».
anb ha deciso di trasformare il loro approccio alla prevenzione delle frodi finanziarie con una soluzione che fornisse una panoramica e un controllo unificati di tutte le transazioni.
Quando si è trattato di trovare assistenza per soddisfare i requisiti normativi, anb si è rivolta al suo partner di fiducia ejada Systems .
"Per noi ejada è stato un eccellente partner tecnologico per molto tempo", dice Inayat. "Possiamo chiamarli a qualsiasi ora della notte e loro saranno lì per noi. Perciò, quando si è trattato di questo progetto urgente, sapevamo di poterci fidare di loro."
Sostenuta dalla loro vasta conoscenza e comprensione del SAMA Counter-Fraud Framework e da decenni di esperienza nell'aiutare i clienti ad acquisire la conformità normativa, ejada ha condotto una demo della soluzione IBM® Safer Payments. Una soluzione di prevenzione delle frodi finanziarie arricchita dall'AI, Safer Payments fornisce un unico pannello di controllo per il monitoraggio delle frodi su tutti i canali di pagamento, inclusi l'elaborazione delle carte, il mobile banking e i metodi di pagamento alternativi.
La banca è rimasta colpita dalla natura intuitiva della soluzione Safer Payments e da come consente agli utenti business di creare nuovi modelli decisionali senza fare affidamento sui dati e sui team IT. Un altro fattore significativo nella scelta di Safer Payments è stata la natura tecnologicamente flessibile della piattaforma.
"IBM Safer Payments ci aiuta a guardare al futuro", commenta Inayat. "Man mano che ci evolviamo e che nuove tecnologie compaiono sul mercato, ci aspettiamo di essere in grado di integrarle in modo fluido con la soluzione".
Lavorando con ejada e IBM, anb ha distribuito e configurato con successo Safer Payments entro 90 giorni. Inayat afferma: «Non è stato un percorso facile: ogni parte dell'azienda ha dovuto riunirsi per trovare la soluzione. Ma con il supporto di ejada e IBM, siamo riusciti a realizzarlo in tempi senza precedenti".
Attingendo alla loro profonda esperienza nella gestione di architetture bancarie complesse e progetti di integrazione, ejada ha rapidamente fornito l'integrazione su più canali digitali, aiutando anb ad ottenere una visione unificata dei comportamenti dei clienti. ejada ha anche aiutato anb a massimizzare il valore di Safer Payments configurando la piattaforma per fornire report conformi a SAMA.
Con IBM Safer Payments e la partnership di ejada a sostegno della trasformazione del rilevamento delle frodi di anb, la banca sta soddisfacendo senza problemi i requisiti normativi, migliorando i percorsi dei clienti e prevenendo perdite finanziarie per milioni di persone.
I modelli decisionali di anb mettono automaticamente in pausa le transazioni sospette, dando al Fraud il tempo di contattare i clienti e verificare se una transazione è legittima. Da quando ha implementato la nuova soluzione, anb ha registrato una significativa riduzione degli episodi di frode, in particolare nelle transazioni relative all'e-commerce.
"IBM Safer Payments offre una velocità eccezionale, poiché prende decisioni in meno di 10 millisecondi", afferma Inayat. "Questo ci dà il respiro necessario per risolvere i problemi in modo efficace e fornire il miglior supporto ai nostri clienti".
Allo stesso tempo, bloccando le frodi prima che possano verificarsi, la banca ha migliorato l'efficienza operativa, dedicando meno tempo all'analisi dei casi di frode quando si verificano.
«IBM Safer Payments è davvero diventata un'applicazione fondamentale per anb», conclude Inayat. «Non vediamo l'ora di introdurre ulteriori miglioramenti al nostro processo di prevenzione delle frodi insieme a IBM ed ejada».
Fondata nel 1979, la Arab National Bank (ANB) è una delle più grandi banche del Medio Oriente. Con sede a Riyadh, anb gestisce 156 filiali in tutto il Regno dell'Arabia Saudita e una filiale internazionale a Londra, Regno Unito.
Da quasi 20 anni ejada è un partner tecnologico affidabile e di importanza critica per governo e aziende blue-chip nella regione MENA. Con un portfolio di soluzioni d'avanguardia a sostegno della trasformazione digitale, ejada offre un'ampia gamma di servizi in vari settori di business. Sostenuta da una vasta esperienza acquisita nel corso di decenni, ejada è composta da un gruppo dirigente esecutivo di grande esperienza e da più di 3.500 dipendenti.
Il cliente è responsabile della conformità a tutte le leggi e normative vigenti. IBM non fornisce consulenza legale, né dichiara o garantisce che i suoi servizi o prodotti assicurino al cliente la conformità a qualsivoglia legge o regolamento.