L'ascesa del digital banking e dell'e-commerce non solo ha portato a una grande comodità per i clienti, ma ha anche aperto le porte a nuove minacce. I truffatori cercano ora di utilizzare i canali digitali, e tracciare le frodi finanziarie è diventato più difficile. Per combattere questa nuova ondata di crimini finanziari, l'Autorità Monetaria dell'Arabia Saudita (SAMA), la banca centrale del Regno dell'Arabia Saudita, ha emesso una serie di linee guida chiamate Counter-Fraud Framework. Questo framework richiede alle banche del regno di adottare misure affidabili di rilevamento delle frodi e prevenzione per le transazioni in contanti e senza contanti.

Per conformarsi alle nuove normative, la Arab National Bank (anb) ha deciso di migliorare le proprie capacità di rilevamento delle frodi. Sebbene la banca disponesse già di misure antifrode, non aveva però una gamma completa di funzionalità di rilevamento delle frodi, il che ha portato a una riduzione della produttività del team addetto alla conformità.

Khurram Inayat, Portfolio Manager di anb, afferma: «Avevamo solo una capacità limitata di eseguire analisi complete dei percorsi dei clienti su vari canali digitali. Ogni volta che si verificava una frode, il team di compliance doveva dedicare molte ore all'estrazione dei dati e a capire come e perché fosse avvenuta».

anb ha deciso di trasformare il loro approccio alla prevenzione delle frodi finanziarie con una soluzione che fornisse una panoramica e un controllo unificati di tutte le transazioni.