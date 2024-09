Sherloq e ALM hanno collaborato per raccogliere e filtrare i dati internet, ripulirli e proteggerli in un registro di conformità del blockchain e intrecciarli tra dipartimenti e pubblicazioni. Il team ha implementato un'autorizzazione Sherloq e un fabric cognitivo per agire come layer web middleware tra il lato aziendale e il lato consumer di internet, semplificando l'aggiunta di tecnologie IBM Watson e IBM Blockchain™.

Come punto di ingresso nel fabric, Sherloq ha creato Lawyerpages (link esterno a ibm.com) per risiedere al livello web di ALM. Lawyerpages crea una directory con funzionalità avanzate che acquisiscono i dati di siti Web, telefonate, pubblicazioni, chat ed e-mail sul fabric. In questo modo, rende disponibile un fabric completo sia per gli avvocati che per i loro clienti, oltre a una visione a 360 gradi dei dati.

Sherloq utilizza IBM Watson Natural Language Understanding e IBM Watson Natural Language Classifier per leggere, elaborare e categorizzare automaticamente i dati su ampia scala e in tempo reale. La piattaforma integra perfettamente i dati degli utenti in IBM Watson Machine Learning Accelerator e IBM Watson Studio, aiutando Sherloq a sviluppare più rapidamente modelli con complesse analisi predittive, algoritmi e logaritmi. Con IBM Watson Studio, uno sviluppatore può configurare le API e creare e testare modelli, quindi eseguire le istanze a partire dai modelli migliori. Dopo aver reso i dati utilizzabili, Sherloq ha creato una directory, un canale di entrate, che rende i dati utilizzabili.

In poche settimane, Sherloq è riuscito a installare la tecnologia IBM Watson e i modelli di dati per ALM. Posizionando la directory del sito web del layer internet in un registro di conformità IBM Blockchain residente in un cluster IBM Cloud® Kubernetes Service , ALM ha iniziato a raccogliere preziose informazioni. I data scientist possono utilizzare informazioni fruibili per riconfezionare i dati e creare app basate sull'intelligenza artificiale. Questo modello si integra con le API di Google e consente la pubblicità mirata senza utilizzare i cookie. Successivamente, Google valuta i dati e fornisce ad ALM informazioni secondarie come parole chiave e aree geografiche.