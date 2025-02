AGL Energy

In AGL (link esterno a ibm.com), crediamo che l'energia migliori la vita delle persone e ci impegniamo a migliorare il modo in cui gli australiani vivono, si spostano e lavorano. Orgogliosamente australiana da oltre 185 anni, AGL fornisce a circa 4,5 milioni[1] di clienti servizi di energia, telecomunicazioni e servizio clienti Netflix. AGL si impegna a fornire ai nostri clienti servizi essenziali semplici, equi e accessibili, mentre decarbonizzano ed elettrificano il modo in cui vivono, si spostano e lavorano. AGL gestisce il più grande portafoglio privato di generazione di energia elettrica in Australia all'interno del National Electricity Market, che comprende generazione a carbone e a gas, fonti di energia rinnovabile come eolico, idroelettrico e solare, batterie e altre tecnologie e asset di storage. Stiamo facendo leva sulla nostra storia di investitori privati leader in Australia nel settore delle energie rinnovabili per guidare ora il business della transizione verso un futuro energetico a basse emissioni, conveniente e intelligente, in linea con gli obiettivi del nostro Climate Transition Action Plan. Continueremo a innovare nel settore dell'energia e di altri servizi essenziali per migliorare il modo in cui gli australiani vivono e per aiutare a preservare il mondo che ci circonda per le generazioni future.

