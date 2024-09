L'uso dell'IA da parte di ADNOC per potenziare la ricerca geologica ha già avuto successo. Sebbene la perforazione e la scansione di campioni di roccia debbano rimanere processi manuali, la classificazione delle immagini è ora molto più rapida e automatizzata. Poiché Watson può analizzare 527 immagini al secondo, l'analisi di tutti i campioni prelevati da un singolo serbatoio ora richiede solo pochi minuti, non mesi.

Oltre all'aumento della velocità di classificazione, Nehaid e il suo team stanno già sperimentando diversi altri vantaggi chiave della Watson Solution basata sull'intelligenza artificiale. Con un tempo di analisi notevolmente ridotto, ADNOC può valutare molti più campioni di roccia da molti più pozzi, generando più dati deterministici. Questo, a sua volta, porta a modelli del sottosuolo più accurati ed efficaci.

La soluzione migliora anche la consistenza. Secondo Nehaid, "due diversi geologi con diversi livelli di esperienza forniscono diversi livelli di accuratezza nelle loro descrizioni delle rocce. Con IBM Watson, ci assicuriamo che la descrizione e l'interpretazione siano sempre al livello di quelle di un esperto e che rimangano coerenti nel corso degli anni". E prosegue: "Questi fattori stanno migliorando i nostri modelli di sottosuolo, che a loro volta riducono notevolmente i rischi e supportano migliori decisioni di investimento negli sviluppi di giacimenti multimiliardari".

Le librerie IA di IBM Watson consentono ad ADNOC di preservare decenni di esperienza dei suoi petrografi senza dover intraprendere un processo di anni per portare nuovi esperti al passo con i tempi. Dice Nehaid: "La soluzione ci consente di liberare il tempo dei nostri geologi per concentrarsi sulla generazione di modelli, oltre a trasferire le conoscenze e l'esperienza dei nostri esperti sulla macchina in modo da poter sfruttare la loro esperienza dopo il passaggio."

Nehaid e il suo team sono ottimisti sul futuro del progetto. Shebl afferma: "In definitiva, vedo l'apprendimento automatico assistere l'intero processo di creazione di modelli geologici rappresentativi e aiutarci a creare una chiara comprensione del sottosuolo. Tecnologie all'avanguardia e collaborazione per l'innovazione ci permettono di creare piani di sviluppo che ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi strategici: aumentare il recupero alla fine della vita di un giacimento fino al 70% e, in definitiva, contribuire a creare un upstream ADNOC più redditizio."

Anche IBM è incoraggiato dal successo dell'impegno di ADNOC. Talal Malas, Cognitive and Analytics Practice Leader con IBM Medio Oriente e Africa, spiega: "Crediamo che l'IA sia una collaborazione tra uomo e macchina. Questa iniziativa con ADNOC è uno dei casi d'uso più entusiasmanti nell'industria chimica e petrolifera: la geologia cognitiva, che emula geologi e petrofisici nella classificazione di campioni di roccia con elevata precisione su scala enorme. È l'esempio perfetto di come l'intelligenza artificiale aumenti la produttività e renda disponibili esperti altamente qualificati per attività di maggior valore".

Yahya Mahmoud, Industry Leader for Industrial Products and Chemicals and Petroleum Industry per IBM Middle East and Africa, aggiunge: "IBM crede nell'innovazione che conta, per l'azienda e il mondo. Abbiamo il coraggio di creare idee originali con attenzione e dedizione per il successo dei nostri clienti. La collaborazione tra ADNOC e IBM ha dato vita a questi valori. L'intera catena del valore si sviluppa dalle geoscienze ed era intuitivo iniziare da lì. Condividiamo l'aspirazione di ADNOC di sviluppare ulteriormente la soluzione per attingere a più punti dati dal sottosuolo per migliorare il recupero degli idrocarburi".