we.trade sta velocizzando la finanza commerciale - e il commercio

Unisciti a noi in una rete commerciale che sta rendendo il commercio internazionale più veloce ed efficiente. we.trade è una piattaforma basata su blockchain condivisa da 15 importanti banche europee che sta collaborando con IBM per accelerare la sua commercializzazione globale. La piattaforma blockchain we.trade riduce gli attriti e facilita il processo di negoziazione per le aziende partecipanti, creando un ecosistema di fiducia per il commercio globale. Le sue regole standardizzate e le opzioni di negoziazione semplificate diminuiscono il rischio e aumentano le opportunità di negoziazione per le banche e le PMI.(PDF, 710 KB)