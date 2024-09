Una lettera di garanzia è un contratto emesso da una banca per conto di uno dei suoi clienti che ha stipulato un contratto di acquisto di merci o servizi da un fornitore. La lettera di garanzia consente al fornitore di sapere che riceverà il pagamento, anche in caso di insolvenza del cliente. Per ottenere una lettera di garanzia, il cliente dovrà farne domanda.

La tecnologia blockchain può contribuire a trasformare il processo di lettera di garanzia rendendolo completamente non cartaceo, digitalizzato e trasparente. Questa trasparenza contribuisce a eliminare frodi e contraffazioni poiché la rete blockchain è protetta dai partecipanti autorizzati, di cui fanno parte degli istituti finanziari rispettabili. Ciò crea una rete altamente sicura per l'archiviazione e il recupero di documenti, in cui ciascuna transazione è registrata in un registro immutabile e verificabile che non appartiene ad alcuna entità centrale.