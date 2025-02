Conversation with Agent Assist

Scelta del modello di generazione

Molti fattori influiscono sulla scelta dei modelli che funzioneranno bene per il tuo progetto.

La licenza del modello può limitare il modo in cui questo può essere utilizzato. Ad esempio, la licenza di un modello può impedirne l'utilizzo quale parte di un'applicazione commerciale.

Il set di dati utilizzato per l'addestramento del modello ha un impatto diretto sul funzionamento del modello per un'applicazione specifica e influisce in modo significativo sul rischio che il modello generi risposte prive di senso, offensive o semplicemente indesiderate. Allo stesso modo, i modelli addestrati su dati protetti da copyright o privati possono esporre gli utenti a problemi legali. IBM offre la completa trasparenza dei dati di addestramento, così come l'indennizzo dai contenziosi legali derivanti dai suoi modelli.

Le dimensioni del modello, il numero di parametri con cui viene eseguito l'addestramento e le dimensioni della finestra di contesto (la durata di un passaggio di testo che il modello può accettare) influiscono sulle prestazioni del modello, sui requisiti delle risorse e sulla velocità effettiva. Anche se si è tentati di seguire la filosofia "più grande è meglio" e scegliere un modello da 20 miliardi di parametri, i requisiti di risorse e il miglioramento (se presente) dell'accuratezza potrebbero non giustificarlo. Studi recenti hanno dimostrato che i modelli più piccoli possono superare significativamente quelli più grandi in alcune soluzioni.

Qualsiasi messa a punto applicata a un modello può influire sulla sua idoneità per un'attività. Ad esempio, IBM offre due versioni del modello Granite: una ottimizzata per applicazioni di chat generiche e un'altra ottimizzata per seguire le istruzioni.

Altre considerazioni nella scelta di un modello includono: