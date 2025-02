Data Lakehouse

Modello Lakehouse 5: integrazione dei dati mainframe nell'ecosistema analitico

Sincronizza e incorpora i dati Db2 for z/OS per l'analytics di Lakehouse ed esegui la real-time analytics sul mainframe tra dati VSAM e Db2. La virtualizzazione dei dati interrogherà sempre i dati direttamente dal mainframe con considerazioni aggiuntive sul carico, mentre il CDC acquisirà le informazioni in formato iceberg in base alla frequenza definita dall'amministrazione (senza aggiungere carico al mainframe ma anche non fornendo dati in tempo reale)