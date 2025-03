Prevedi un meccanismo per rendere operativa l'AI iin tutta sicurezza. La valutazione del modello durante lo sviluppo e l'implementazione è fondamentale per verificare che le risposte dell'LLM non siano il risultato di un'allucinazione e che siano prive di parole offensive o che incitano all'odio. Assicurati che le risposte dell'LLM siano spiegabili, etiche, affidabili e imparziali. Le metriche di qualità per gli LLM sono molto diverse dai modelli AI tradizionali e il data scientist è in grado di scegliere le metriche giuste in modo coerente.