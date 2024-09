I dati personali del cliente trasferiti dal titolare del trattamento possono essere trattati da IBM in qualità di responsabile del trattamento dei dati. Di tanto in tanto, IBM, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, può modificare le nostre sedi di trattamento e i nostri sub-responsabili del trattamento. Eventuali modifiche verranno comunicate ai nostri clienti attraverso il Portale MSS, al quale viene fornito l'accesso ai titolari del trattamento.