Uji coba perangkat lunak IBM Z mencakup lingkungan yang telah dikonfigurasi sebelumnya dan skenario terpandu yang mendemonstrasikan nilai dan penggunaan aplikasi z/OS. Lebih dari 20 produk IBM Z yang berbeda disertakan, dan skenario dirancang untuk melibatkan pengguna dengan tingkat pengalaman apa pun.

Uji coba yang baru ditambahkan dan diperbarui IBM Information Management System IBM Z Development and Test Environment IBM Application Discovery and Delivery Intelligence IBM Application Delivery Foundation for z/OS IBM CICS TX