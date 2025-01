Perusahaan mengandalkan pertukaran data file elektronik setiap hari. Tanpa perangkat lunak MFT, data yang tidak terstruktur—mulai dari laporan, kontrak, dan data proyek, hingga informasi pelanggan dan karyawan—berpotensi untuk dimanipulasi dan hilang. Perpindahan file yang efisien antara sistem internal dan mitra eksternal, dengan aman dan dengan jejak audit, sangat penting untuk kesuksesan organisasi.

Ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk pindah ke MFT:

unable to merge, please delete this text

Keamanan data: Pelanggaran data tingkat tinggi dan transfer yang gagal dapat secara drastis berdampak pada keuntungan dan reputasi perusahaan. MFT menawarkan strategi keamanan preemptive dengan pemantauan real-time dan kebijakan keamanan validasi, dan kontrol untuk melindungi data saat transit atau saat tidak aktif.





Pelanggaran data tingkat tinggi dan transfer yang gagal dapat secara drastis berdampak pada keuntungan dan reputasi perusahaan. MFT menawarkan strategi keamanan preemptive dengan pemantauan real-time dan kebijakan keamanan validasi, dan kontrol untuk melindungi data saat transit atau saat tidak aktif. Pertumbuhan data: Data ada di mana-mana, dan perusahaan menghadapi file yang lebih besar dan lebih bervariasi daripada di masa lalu. Jumlah pengguna yang berbagi file telah bertambah, begitu juga dengan jumlah titik akhir dan perangkat. Dan seiring dengan ukuran file yang makin besar, waktu untuk memindahkan mereka melalui jarak global menjadi lebih lama. MFT menghadirkan tata kelola yang andal dan otomatis untuk pergerakan file di dalam dan di luar bisnis dan dapat mempercepat pergerakan big data di seluruh dunia.





Data ada di mana-mana, dan perusahaan menghadapi file yang lebih besar dan lebih bervariasi daripada di masa lalu. Jumlah pengguna yang berbagi file telah bertambah, begitu juga dengan jumlah titik akhir dan perangkat. Dan seiring dengan ukuran file yang makin besar, waktu untuk memindahkan mereka melalui jarak global menjadi lebih lama. MFT menghadirkan tata kelola yang andal dan otomatis untuk pergerakan file di dalam dan di luar bisnis dan dapat mempercepat pergerakan big data di seluruh dunia. Kepatuhan terhadap peraturan: Persyaratan legislatif dan industri, seperti Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS), Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPPA), Basel II, Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) dan lainnya, biasanya memiliki standar keamanan data yang ketat. Menggunakan sistem MFT yang dikonfigurasi dengan benar untuk mengenkripsi, mengirimkan, memantau, dan menyimpan data sensitif memberdayakan organisasi untuk memenuhi mandat keamanan.





Persyaratan legislatif dan industri, seperti Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS), Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPPA), Basel II, Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) dan lainnya, biasanya memiliki standar keamanan data yang ketat. Menggunakan sistem MFT yang dikonfigurasi dengan benar untuk mengenkripsi, mengirimkan, memantau, dan menyimpan data sensitif memberdayakan organisasi untuk memenuhi mandat keamanan. Megatren teknologi: Memindahkan file menjadi lebih kompleks dengan adopsi teknologi transformasional. Pertumbuhan big data, aplikasi cloud, kecerdasan buatan, analisis data, dan Internet of Things (IoT) menempatkan kecepatan dan jumlah besar transfer file. MFT menawarkan kemampuan canggih dan dukungan untuk berbagai platform, perangkat mobile, aplikasi, dan infrastruktur TI lainnya yang sudah ada.





Memindahkan file menjadi lebih kompleks dengan adopsi teknologi transformasional. Pertumbuhan big data, aplikasi cloud, kecerdasan buatan, analisis data, dan Internet of Things (IoT) menempatkan kecepatan dan jumlah besar transfer file. MFT menawarkan kemampuan canggih dan dukungan untuk berbagai platform, perangkat mobile, aplikasi, dan infrastruktur TI lainnya yang sudah ada. Visibilitas: Perusahaan perlu mengantisipasi faktor risiko untuk mengurangi kerusakan. Visibilitas operasional atas perpindahan file mengarah pada penyelesaian masalah secara proaktif, seperti transfer yang gagal dan peningkatan kepatuhan terhadap komitmen SLA.

unable to merge, please delete this text