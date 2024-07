Gerbang OR: Gunakan gerbang OR ketika salah satu peristiwa input cukup untuk menyebabkan peristiwa output. Dengan kata lain, peristiwa keluaran akan terjadi jika setidaknya satu peristiwa masukan yang terhubung ke gerbang OR terjadi. Jika, misalnya, kegagalan sistem dapat diakibatkan oleh kegagalan komponen atau kesalahan operator, gerbang OR akan digunakan untuk menghubungkan peristiwa tersebut.