Terjadi dalam 30% kasus, penyalahgunaan identitas pengguna tetap menjadi titik masuk pilihan bagi penyerang pada tahun 2024. Lonjakan email phishing yang mengirimkan malware dan melakukan phishing kredensial memicu tren ini dan mungkin dikaitkan dengan penyerang yang memanfaatkan AI untuk menskalakan distribusi. Dengan hampir satu dari tiga insiden yang mengakibatkan pencurian kredensial, tidak ada akhir yang terlihat untuk penyalahgunaan identitas.

Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk adalah pasar web gelap yang berkembang yang memperdagangkan kredensial yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa ada peningkatan 12% dalam kredensial infostealer untuk dijual di dark web dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu. Pada tahun 2024, lima pencuri informasi teratas saja memiliki lebih dari 8 juta iklan di dark web. Dengan setiap daftar yang memiliki potensi untuk memuat ratusan kredensial di dalamnya, jumlah sebenarnya tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi.