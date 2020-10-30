Meliput WannaCry secara live membuat saya penasaran dan penuh pertanyaan, bahkan bertahun-tahun kemudian. Setiap kali serangan itu menjadi topik pembicaraan selama tiga tahun terakhir, saya mendengar tema yang sama diulang: Serangan WannaCry sangat dahsyat dan mengubah cara kita mendekati keamanan siber dan melihat risiko bagi bisnis.

Bagi saya, sentimen itu terlalu luas untuk peristiwa sebesar ini. Saya punya pertanyaan spesifik. Seperti apa rasanya menjadi seorang tenaga profesional keamanan pada 12 Mei 2017? Apa dampak totalnya terhadap bisnis dan pemerintah di seluruh dunia? Bagaimana pelajaran yang kita petik hari itu membentuk lanskap bisnis, teknologi, dan keamanan siber kami saat ini?

Saya juga bertanya-tanya bagaimana fakta bahwa seluruh dunia menyaksikan peristiwa ini, melalui media sosial dan situs berita digital, mengubah respons dan dampak keseluruhan. Para pemimpin bisnis dan anggota masyarakat menyaksikan liputan berita, dan tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Hampir semua orang sepakat hal itu tampak mengancam. Saya juga ingin tahu apakah ini menambah kepanikan publik atau justru membantu menyelesaikan masalah lebih cepat.

“Ini masih besar. Hal ini dijadikan contoh sebagai sesuatu yang tidak dipersiapkan oleh organisasi. Ini benar-benar menjadi peringatan besar untuk banyak perusahaan”, kata Tracey Nash, manajer IBM X-Force Incident Command Program. Nash menghitung 12 Mei 2017, sebagai momen ketika berbagai organisasi menyadari bahwa mereka perlu mempertimbangkan sisi bisnis dari risiko keamanan siber.

Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan yang lebih penting lagi, mengapa WannaCry meninggalkan dampak besar, saya berbicara dengan para pemain kunci yang menanggapi serangan itu. Satu orang yang saya ajak bicara berjam-jam adalah Wendi Whitmore, wakil presiden IBM X-Force Threat Intelligence. Saya juga berbicara dengan Christopher Scott, direktur Security Innovation and Remediation (Kantor CISO) di IBM, untuk mendengar pendapatnya tentang peristiwa hari itu dan pemulihan setelah serangan WannaCry.

Kisah ini menceritakan perjalanan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari-hari kacau itu tiga tahun lalu dan bagaimana dampak dan legasi WannaCry hidup hari ini.

