'Cracken' beraksi: Petualangan memecahkan kata sandi

Kami memesan perangkat keras pemecah kata sandi kami pada Februari 2017. Seandainya kartu GTX Ti dirilis pada saat kami menyelesaikan pesanan kami, kami sudah akan menggunakan kartu itu, karena peningkatan signifikan yang diberikannya dalam tingkat hash dibandingkan GTX 1080 biasa. Rakitan kami berikutnya kemungkinan besar akan menggunakannya.

Kami dapat dengan mudah membenarkan biaya rakitan pemecah sandi ini hanya berdasarkan biaya bulanan. Namun, ada baiknya untuk menguraikan tingkat pemecahan hash.

Penyedia cloud 8x Nvidia Tesla K80 SHA1 dan Hashcat: 14,8 GH/detik Bcrypt dan Hashcat: 15,2 kH/detik NTLM dan Hashcat: 66.493 GH/detik



Mesin Pemecah X-Force Red 8x Nvidia GTX 1080 Founders Edition SHA1 dan Hashcat: 66,1 GH/s Bcrypt dan Hashcat: 118,6 kH/s NTLM dan Hashcat: 334 GH/s



Membangun perangkat keras kita sendiri memberi kita lebih banyak tenaga. Perlu diingat bahwa angka-angka ini hanya dari satu node. Ketika kami membangun Cracken, kami membangun dua node, artinya kami memiliki total 16 GPU yang dapat kami gunakan untuk melakukan tugas pemecahan. Berdasarkan angka-angka tersebut, kartu GTX 1080 secara signifikan lebih cepat dalam memecahkan hash dengan biaya yang lebih murah.

Beberapa tahun yang lalu, pada klaster pemecah sandi lain, saya mengganti pelumas termal pada batch ATI 390X, dan itu benar-benar membantu mengurangi suhu kartu. Kami telah mencapai titik tertinggi dari pemadaman termal cukup sering selama kami melakukan sesi pemecahan. Satu kegagalan kartu akan mematikan seluruh bus PCI dan server. Untuk membuat sistem kembali online, diperlukan pemadaman daya fisik dari sistem. Setelah memasang pelumas termal baru pada kartu ATI, itu menurunkan suhu kelas atas kartu setidaknya 4 derajat Celcius, mencegahnya mencapai titik pemadaman termal.

Sebelum memasang kartu Nvidia GTX 1080 FE kami, saya memiliki ide cemerlang untuk menukar pelumas termal pada salah satu kartu. Saya membongkar perangkat, membersihkan pasta termal bawaan dan menggantinya dengan pasta termal saya sendiri yang berkualitas sangat tinggi. Saya pemberontak, jadi saya membatalkan garansi pada salah satu dari 16 kartu kami. Apakah ini membantu? Tidak cukup untuk membenarkan waktu yang dibutuhkan. Tampaknya kartu GTX 1080 memiliki pelumas termal yang baik, dan kipas pada Founders Edition cukup untuk memindahkan panas dari kartu keluar dari kotak. Juga tidak ada salahnya bahwa casing eksternal memiliki tiga kipas yang sangat besar untuk pindah udara.

Dengan kartu Nvidia GTX 1080, pemadaman termal belum menjadi masalah. Tetapi dengan kartu-kartu ini, ini lebih tentang memiliki aliran udara yang tepat dan sumber daya yang kuat dan andal. Kami memilikinya dalam casing GPU eksternal sehingga kami dapat mencegah kartu-kartu ini crash dan membawa seluruh klaster bersamanya.