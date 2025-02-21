SoAPy: Pencacatan sembunyi-sembunyi lingkungan Active Directory melalui ADWS

Sebelum pembuatan perpustakaan kami, berinteraksi dengan ADWS hanya dapat dilakukan dengan menggunakan alat buatan Microsoft seperti RSAT (Remote Server Administration Tools), dan alat yang dibuat menggunakan .NET, yang pada dasarnya membatasi penggunaan protokol ke host Windows. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan layanan ini dari host Linux dapat memberikan profesional keamanan opsi tambahan untuk interaksi Active Directory.

Kesenjangan ini memotivasi kami untuk membuat SoAPy, alat untuk berinteraksi dengan LDAP melalui ADWS dari host Linux. Membuat alat ini memiliki berbagai tantangan untuk diatasi, karena protokol yang mendasari yang digunakan untuk berinteraksi dengan ADWS belum diimplementasikan dalam Python. Kurangnya dokumentasi tentang protokol-protokol ini semakin memperumit masalah dan membuat kami melakukan reverse engineering baik melalui analisis kode sumber maupun pemeriksaan terhadap tangkapan paket.

Beberapa teknologi yang akhirnya kami terapkan di Python untuk berhasil berkomunikasi melalui ADWS termasuk NNS (.NET NegotiateStream Protocol), NMF (.NET Message Framing Protocol) dan NBFSE (.NET Binary Format: SOAP Extension). Implementasi ini dengan sisa alat kami berjumlah sekitar 5.000 baris kode. Karena jumlah lapisan protokol yang relatif tidak jelas yang diperlukan untuk berinteraksi dengan LDAP melalui ADWS, butuh beberapa bulan kerja bahkan sebelum dapat membuat kueri sederhana melalui ADWS.