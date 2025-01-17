Saya sebutkan di atas bahwa mencoba mengenkripsi alokasi memori CLR berubah dari “semacam tidak stabil” menjadi “sangat tidak stabil”, tergantung pada bagaimana tepatnya Anda melakukannya. Ini karena jika Anda mengenkripsi atau membebaskan sepotong memori yang coba dirujuk oleh CLR nanti, CLR akan menimbulkan kesalahan dan merusak proses Anda. Namun, ada satu pengecualian untuk ini yang saya temukan: Alokasi yang dibuat selama beban perakitan awal.

Ketika Anda memuat rakitan, apakah itu dalam memori atau dari disk, CLR akan mengalokasikan ruang dan memetakan rakitan ke dalam memori. Sejauh yang saya ketahui, tidak ada metode publik yang benar-benar efektif untuk mengidentifikasi dan menghapus region memori ini, selain dengan menelusuri memori proses untuk mencari pola byte atau alokasi dengan ukuran yang diharapkan. Kustomisasi CLR menyediakan mekanisme mudah untuk melacak alokasi ini dalam bentuk metode AcquiredVirtualAddressSpace . Metode ini merupakan panggilan balik notifikasi yang dipicu setiap kali CLR memuat sebuah rakitan ke dalam proses, dan panggilan balik tersebut menyertakan alamat serta ukuran alokasi sebagai argumen. Dari pengujian saya, panggilan balik ini hanya dipicu ketika sebuah rakitan dimuat ke dalam proses, yang memberikan kita cara yang baik untuk melacak alokasi beban rakitan. Untuk ketahanan, Anda dapat memeriksa ukuran atau mengurai memori untuk memastikan bahwa itu adalah perakitan yang Anda harapkan. Di bawah ini adalah contoh penerapan metode ini. Karena ini hanya panggilan balik notifikasi, Anda dapat melakukan apa pun yang Anda inginkan dan kemudian cukup mengembalikan S_OK..