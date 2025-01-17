Red team modern ditentukan oleh kemampuannya untuk berkompromi dengan titik akhir dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan tujuan. Untuk mencapai yang pertama, banyak tim menerapkan perintah dan kontrol kustom mereka sendiri (C2) atau menggunakan opsi sumber terbuka. Untuk yang terakhir, ada aliran konstan alat pasca-eksploitasi yang dirilis yang memanfaatkan berbagai fitur di Windows, Active Directory, dan aplikasi pihak ketiga. Mekanisme eksekusi untuk perkakas ini, selama beberapa tahun terakhir, sangat bergantung pada eksekusi rakitan .NET dalam memori.
Meskipun menjadi bagian besar dari gudang senjata tim merah modern, tradecraft untuk mengeksekusi rakitan .NET pada titik akhir yang dikompromikan sebagian besar tetap stagnan. Dalam postingan blog ini, kita akan membahas bagaimana tim merah dapat membawa harness eksekusi .NET mereka ke dekade ini.
Belum lama ini, banyak red team mengandalkan PowerShell untuk perkakas pasca-eksploitasi. Cobalt Strike mengambil langkah untuk mengubahnya pada tahun 2018 dengan mengimplementasikan modul eksekusi-perakitan. Teknik execute-assembly menjalankan sebuah proses sacrificial dan melakukan injeksi DLL reflektif ke proses tersebut yang memuat Waktu Proses Bahasa Umum (CLR) serta mengeksekusi rakitan .NET yang disediakan oleh operator.
Hal ini mengakibatkan banyak perkakas pasca-eksploitasi yang dialihkan ke rakitan .NET. Setelah beberapa saat, pembela mulai membangun deteksi untuk perilaku “fork-and-run” dari execute-assembly, yaitu injeksi DLL reflektif. Untuk mengatasi hal ini, Shawn Jones, yang juga berasal dari tim IBM Adversary Simulation, mengembangkan Beacon Object File (BOF) InlineExecute-Assembly. Hal ini memungkinkan operator untuk beralih dari perilaku “fork-and-run” dari eksekusi perakitan dan tetap berada dalam proses implan. Sejak itu, banyak kerangka kerja C2 telah mengadopsi perilaku ini secara asli.
Jika Anda belum terbiasa dengan cara meng-hosting CLR dan menjalankan rakitan .NET, saya sarankan Anda membaca posting blog Shawn yang ditautkan di atas.
Teknik eksekusi perakitan manfaatkan fitur Windows yang dikenal sebagai “Unmanaged CLR Hosting”. Common Language Runtime, atau CLR, adalah waktu proses untuk .NET. Pengguna dapat menulis rakitan .NET dalam berbagai bahasa (C #, F #, dll.) yang dikompilasi ke dalam Bahasa Menengah (IL). CLR bertanggung jawab untuk mengambil rakitan yang berisi IL dan mengeksekusinya.
Secara tradisional, teknik execute-assembly bergantung pada penggunaan antarmuka
. Dengan memuat dari array byte, kami menghindari masalah keharusan memasukkan kode apa pun ke sistem file, yang dapat dipindai oleh solusi defensif.
Sejak saat itu,
telah diganti dengan antarmuka
.
Gambar 1: Halaman MSDN untuk antarmuka ICLRRuntimeHost
Dokumentasi MSDN untuk antarmuka
Catatan: Meskipun kita tidak dapat menggunakan
Metode
memungkinkan kita menyediakan implementasi sendiri untuk antarmuka COM
, yang digunakan untuk memberi tahu CLR agar memanfaatkan berbagai fitur kustomisasi. Kustomisasi CLR adalah fitur yang sedikit dibicarakan yang memungkinkan pengembang untuk mengambil kendali atas aspek CLR. Kustomisasi bekerja dengan menggunakan berbagai antarmuka “Manajer” yang dapat kami terapkan sebagai pengembang, dan
implementasi akan memberi tahu CLR manajer mana yang ingin kami gunakan. Apa pun yang tidak kami terapkan hanya akan ditangani oleh CLR seperti biasanya. Daftar manajer yang didukung ditunjukkan di bawah ini..
Gambar 2: Beberapa antarmuka yang didukung untuk penyesuaian CLR
Saya menggunakan kotak merah untuk menyoroti dua manajer yang akan dibahas dalam postingan blog ini:
Saya menulis proof-of-concept awal untuk CLR Customizations dalam C++, tetapi pada akhirnya saya memilih mengimplementasikan ulang semuanya dalam C murni, yang akan kita bahas pada tulisan ini. Saya lebih suka implan yang ditulis dalam C untuk menghindari kembung C ++, jadi saya ingin harness eksekusi perakitan ini di C juga. Menerapkan antarmuka COM di C adalah tugas besar, tetapi saya berharap informasi berikut akan membuatnya lebih mudah di masa depan. Di bawah ini adalah bagaimana Anda perlu mendefinisikan antarmuka
, yang saya beri nama “MyHostControl”.
Gambar 3: File header mengimplementasikan antarmuka iHostControl
Untuk mengimplementasikan antarmuka COM kami, kami harus memiliki komponen berikut (ditunjukkan di atas dalam urutan ini):
Menerapkan metode yang sebenarnya sedikit lebih mudah, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
Gambar 4: Menerapkan metode QueryInterface, AddRef, dan Release
Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, metode
Gambar 5: Menerapkan metode GetHostManager
Di sini kita sebenarnya tidak perlu menerapkan metode
Sekarang setelah kita mengimplementasikan antarmuka
, kita dapat memanggil
dan menjalankan CLR. Di bawah ini adalah potongan kode untuk melakukan hal-hal hosting CLR normal (
,
,
), dan kemudian memanggil
menggunakan antarmuka kontrol hos khusus kami. Kemudian kita mulai CLR.
Gambar 6: Memanggil setHostControl dan memulai CLR
Sekarang kita tahu cara mengimplementasikan antarmuka COM di C, menerapkan manajer tertentu lebih mudah. Antarmuka
memungkinkan kita mengambil kendali atas manajemen memori CLR. Di bawah ini adalah daftar semua fungsi yang perlu kita implementasikan untuk
.
Gambar 7: Daftar metode untuk antarmuka iHostMemoryManager
Anda mungkin memperhatikan beberapa metode yang memungkinkan beberapa perilaku menarik, yaitu metode Virtual* (VirtualAlloc, VirtualProtect, VirtualQuery, VirtualFree) yang digunakan untuk melakukan sebagian besar manajemen memori pada Windows. Di bawah ini adalah implementasi yang sangat sederhana dari metode ini.
Gambar 8: Menerapkan VirtualAlloc, VirtualFree, VirtualQuery, dan VirtualProtect
Mengambil kendali atas alokasi memori memungkinkan operator untuk menyukainya sesuka mereka. Sebagai contoh, Anda dapat melakukan panggilan API alokasi melalui syscall tidak langsung. Anda juga dapat melacak semua alokasi yang dibuat oleh CLR dan mengenkripsinya saat implan Anda tidur. Perhatikan bahwa mengenkripsi alokasi CLR tidak terlalu stabil. Selain metode Virtual*, ada juga metode
Saya sebutkan di atas bahwa mencoba mengenkripsi alokasi memori CLR berubah dari “semacam tidak stabil” menjadi “sangat tidak stabil”, tergantung pada bagaimana tepatnya Anda melakukannya. Ini karena jika Anda mengenkripsi atau membebaskan sepotong memori yang coba dirujuk oleh CLR nanti, CLR akan menimbulkan kesalahan dan merusak proses Anda. Namun, ada satu pengecualian untuk ini yang saya temukan: Alokasi yang dibuat selama beban perakitan awal.
Ketika Anda memuat rakitan, apakah itu dalam memori atau dari disk, CLR akan mengalokasikan ruang dan memetakan rakitan ke dalam memori. Sejauh yang saya ketahui, tidak ada metode publik yang benar-benar efektif untuk mengidentifikasi dan menghapus region memori ini, selain dengan menelusuri memori proses untuk mencari pola byte atau alokasi dengan ukuran yang diharapkan. Kustomisasi CLR menyediakan mekanisme mudah untuk melacak alokasi ini dalam bentuk metode
. Metode ini merupakan panggilan balik notifikasi yang dipicu setiap kali CLR memuat sebuah rakitan ke dalam proses, dan panggilan balik tersebut menyertakan alamat serta ukuran alokasi sebagai argumen. Dari pengujian saya, panggilan balik ini hanya dipicu ketika sebuah rakitan dimuat ke dalam proses, yang memberikan kita cara yang baik untuk melacak alokasi beban rakitan. Untuk ketahanan, Anda dapat memeriksa ukuran atau mengurai memori untuk memastikan bahwa itu adalah perakitan yang Anda harapkan. Di bawah ini adalah contoh penerapan metode ini. Karena ini hanya panggilan balik notifikasi, Anda dapat melakukan apa pun yang Anda inginkan dan kemudian cukup mengembalikan S_OK..
Gambar 9: Menerapkan metode AcquiredVirtualAddressSpace
Berbeda dengan alokasi lain yang dibuat oleh CLR, saya tidak mengalami masalah saat mengenkripsi atau menghapus wilayah memori ini setelah assembly selesai dieksekusi. Anda mungkin akan mengalami masalah jika mencoba mengeksekusi assembly yang sama di App Domain yang sama, karena CLR bisa saja menggunakan assembly yang tersimpan di cache yang kini sudah tidak valid. Sebagian besar implementasi execute-assembly akan membuat App Domain baru lalu menghancurkannya setelah eksekusi selesai, jadi pastikan untuk mengujinya pada implementasi Anda.
Fungsi notifikasi ini juga memiliki aplikasi defensif minor. Biasanya, produk defensif akan menggunakan Event Tracing for Windows (ETW) untuk melacak beban perakitan di CLR, tetapi ini menyediakan cara lain untuk diberi tahu jika rakitan telah dimuat ke dalam proses. Karena alamat dan ukuran memori disertakan, akan sangat mudah bagi produk defensif untuk melakukan pemindaian memori pada area tersebut.
Manajer lain yang akan kita lihat adalah
dan
.
bertanggung jawab atas dua hal: memberikan kepada CLR daftar rakitan yang harus dimuat olehnya (bukan oleh kita sebagai host CLR), serta mengembalikan antarmuka
ke CLR.
memiliki dua metode:
dan
.
akan dipanggil setiap kali CLR diminta untuk memuat sebuah rakitan yang tidak ada dalam daftar rakitan yang menjadi tanggung jawab CLR untuk dimuat (dikembalikan oleh
). CLR memanggil
dan mengoperkan string identitas untuk sebuah rakitan, dan
bertanggung jawab untuk mengembalikan byte dari rakitan tersebut. Anda mungkin pernah melihat string identitas sebelumnya, terlihat seperti: “
”.
Setelah
berhasil melakukan resolusi terhadap assembly, konten assembly dikembalikan dengan mengatur sebuah pointer yang disediakan sebagai argumen. Saya telah menyoroti argumen yang relevan,
, pada tangkapan layar di bawah ini.
Gambar 10: Argumen untuk metode ProvideAssembly dari antarmuka iHostAssemblyStore
Rakitan dikembalikan dengan mengatur pointer ke alamat iStream dalam memori. Biasanya CLR akan mencoba menemukan assembly dengan mengikuti urutan pencarian direktori di disk, mirip seperti saat memuat DLL pada proses Windows normal. Namun karena kita dapat menyediakan implementasi sendiri, kita bisa mengambil permintaan untuk assembly yang biasanya dimuat dari disk dan menggantinya dengan assembly yang sudah berada di memori. Byte perakitan harus berada dalam sebuah IStream, yang dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi SHCreateMemStream yang mengambil sebuah array byte dan mengembalikan sebuah IStream.
Anda mungkin bertanya-tanya mengapa ini penting jika ini hanyalah cara lain untuk memuat rakitan ke dalam memori. Bagaimana dengan Antarmuka Pemindaian Anti-Malware (AMSI)?
AMSI bertanggung jawab untuk memindai rakitan apa pun yang dimuat secara reflektif untuk konten berbahaya. Windows Defender menggunakan AMSI, dan AMSI juga memungkinkan EDR lain untuk menghubungkan dan memindai konten rakitan yang dimuat dalam memori. Sebagian orang cenderung meremehkan AMSI karena dapat di-bypass, tetapi menurut saya untuk fitur yang terpasang secara default di Windows, AMSI merupakan mekanisme keamanan yang cukup efektif. Paling tidak, ini akan menangkap banyak stok perkakas .NET berbahaya (seperti Seatbelt) yang sedang dieksekusi dalam memori. Terdapat sejarah kejar-kejaran yang panjang dalam upaya bypass AMSI di kalangan red team, namun banyak teknik bypass AMSI bergantung pada pemodifikasian byte fungsi kunci (seperti AmsiScanBuffer) agar fungsi tersebut gagal dijalankan atau mengembalikan nilai “aman”. Bypass AMSI tradisional berantakan karena meninggalkan byte Copy-on-Write di bagian .text dari memori AMSI.dll, yang merupakan hadiah mati bagi setiap pembela yang melihat proses yang mencurigakan. Bypass AMSI yang lebih canggih seperti kait breakpoint perangkat keras juga memiliki IOC lain yang terkait dengannya, seperti memeriksa konteks utas untuk mencari penggunaan register debug.
Dengan menerapkan versi kami sendiri dari metode
, kita dapat menghindari AMSI sepenuhnya. Secara tradisional, metode
digunakan untuk memuat rakitan dari larik byte dan
digunakan oleh AMSI. Tetapi tahukah Anda bahwa ada fungsi Load_* lain yang jarang digunakan?
Gambar 11: Kelompok metode beban
Sekarang bagian penting: karena kami memanggil
Di bawah ini adalah contoh mengeksekusi sabuk pengaman melalui panggilan ke
Gambar 12: Menjalankan Seatbelt dan melewati AMSI
Gambar 13: Daftar modul proses tanpa AMSI.dll dimuat
Menurut artikel CLR Inside Out yang diterbitkan dalam edisi Agustus 2006 majalah MSDN, Microsoft sendiri telah menggunakan teknik serupa agar SQL Server 2005 memuat rakitan .NET dari basis data, bukan dari disk. Kemampuan untuk menyimpan dan mengeksekusi rakitan .NET dari SQL database merupakan teknik gerakan lateral favorit saya, dan hal ini dapat dilakukan dengan mudah menggunakan SQLRecon, alat X-Force Red lainnya yang ditulis oleh Sanjiv Kawa.
Saya merilis bukti konsep untuk teknik ini yang dapat Anda temukan di GitHub di sini. Bukti konsep ini menunjukkan bagaimana mengimplementasikan
,
,
,
dan
Antarmuka COM. Fungsi tersebut memanggil
lalu memulai CLR melalui antarmuka
.
Implementasi manajer memori hanya memanggil API Windows yang benar (mis: VirtualAlloc) tetapi menyertakan contoh pelacakan semua alokasi memori yang dibuat oleh CLR. Bagian ini juga mencakup contoh penghapusan artefak hasil pemuatan rakitan yang disediakan oleh panggilan balik
telah dibahas sebelumnya.
Ada juga bukti konsep lengkap untuk bypass AMSI. Ada satu hal yang perlu diperhatikan pada teknik bypass ini jika Anda mencoba menerapkannya ke dalam alat buatan sendiri: identitas assembly yang Anda coba muat menggunakan metode
harus sesuai dengan identitas rakitan yang pada akhirnya Anda kembalikan ke CLR. Misalnya, jika Anda memanggil
dengan argumen “Sabuk pengaman, Versi = 0.0.0.0, PublicKeyToken=null, Culture=neutral”, maka rakitan yang akhirnya Anda coba jalankan juga harus memiliki identitas ini. Anda tidak dapat mencoba memuat mscorlib tetapi mengembalikan Seabelt pengaman, karena CLR akan memeriksa ini dan menimbulkan kesalahan. Perhatikan nama rakitan apa yang Anda coba muat, tetapi jika Anda masih mencoba memuat rakitan bernama Seatbelt secara reflektif pada tahun apa pun Anda membaca ini, maka saya sarankan Anda menutup postingan blog ini dan mengejar aktivitas yang lebih memuaskan.
Dalam bukti konsep, saya menggunakan metode
dari antarmuka
untuk mendapatkan string identitas untuk rakitan yang akan dieksekusi. Anda juga dapat memindahkan ini dari implant dan mendapatkan identitas rakitan pada klien atau teamserver, lalu meneruskan string identitas tersebut sebagai argumen ke implant Anda.
Meskipun ini adalah bypass AMSI baru, pada akhirnya hanya itu: bypass AMSI. Produk defensif harus menggunakan strategi pertahanan dalam dan tidak hanya mengandalkan AMSI untuk deteksi perakitan berbahaya. Setiap rakitan yang dimuat menggunakan teknik ini juga akan menghasilkan peristiwa Event Tracing for Windows (ETW) yang sama seperti rakitan dalam memori lainnya. Rakitan berbahaya dapat dideteksi melalui pemindaian memori, seperti yang telah kita lihat beberapa platform EDR yang lebih maju lakukan. Banyak alat pasca-eksploitasi juga memiliki IOC yang unik.
Seperti disebutkan di atas, ada juga beberapa aplikasi defensif dari riset ini. Panggilan balik
menyediakan metode lain untuk diberitahu ketika rakitan dimuat ke dalam proses. Jika seorang defender mengimplementasikan antarmuka
maka mereka akan dimasukkan ke dalam rantai pemuatan rakitan dan memiliki kemampuan untuk memblokir pemuatan rakitan secara keseluruhan atau memodifikasi byte dari rakitan sebelum dimuat ke dalam proses. Saya akan berani memprediksi bahwa sangat besar kemungkinan akan ada perkembangan lanjutan di bidang ini.
Saya ingin sedikit membahas linimasa riset ini dan alasan kami mempublikasikannya sekarang. Saya melakukan semua riset ini pada bulan Juni 2023 dan kami telah menyimpannya secara internal sejak saat itu, meskipun telah diserahkan ke beberapa konferensi CFP. Pada saat riset ini dilakukan, saya menjelajahi mesin pencari untuk hal serupa, awalnya mencari bahan referensi dan kemudian berusaha untuk mengonfirmasi apakah saya yang pertama mengidentifikasi perilaku ini. Sejak itu, saya telah melakukan pencarian berkala untuk melihat apakah ada yang menerbitkan karya serupa. Pada awal Januari 2025, saya menemukan bagian ini: Menggunakan CLR Hosting untuk Menghindari AMSI, oleh Marcos González Hermida di majalah “NTT Data“.
Bagian ini mengungkapkan bypass yang sama ini, dan menurut majalah itu awalnya diterbitkan pada Juni 2024 (tautan tambahan di atas adalah dari Juli 2024). Ini adalah karya yang ditulis dengan sangat baik dan saya akan merekomendasikan Anda untuk membacanya. Satu-satunya catatan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penulis menyimpulkan assembly harus ditandatangani agar dapat dieksekusi, dan dalam bukti konsepnya mereka menggunakan metode
untuk secara manual memperoleh metode Main dari assembly yang dimuat (secara khusus Rubeus). Saya tidak mengalami masalah dalam memuat rakitan yang tidak ditandatangani dengan teknik ini, dan metode
yang sama dapat digunakan untuk memperoleh entry point dari rakitan yang dimuat—seperti yang digunakan pada banyak implementasi execute-assembly—tanpa perlu mengetahui nama namespace atau kelasnya.
Dengan dipublikasikannya tulisan Marcos beserta bukti konsepnya, bypass AMSI ini kini dapat dianggap sebagai informasi publik, sehingga kami memutuskan sudah waktunya untuk merilis riset kami beserta bukti konsep atas temuan yang kami peroleh.
Pada artikel ini, kita melihat cara memanfaatkan CLR customizations untuk memperkuat OPSEC ketika menjalankan peralatan .NET langsung dari memori. Selain itu, kami mendemonstrasikan bypass AMSI penuh menggunakan fitur CLR yang kurang dikenal ini. Penggunaan peralatan .NET akan tetap efektif bagi para praktisi ofensif dan aktor ancaman. Untuk alasan ini, sangat penting bagi para pembela untuk memahami cara kerja CLR dan membangun strategi pertahanan dalam untuk deteksi peralatan pasca-eksploitasi.
Terima kasih Brett dan Valentina telah membuat ulasan riset ini!
Berurusan dengan Kegagalan: Kebijakan Eskalasi Kegagalan pada Host CLR – Ini adalah satu-satunya contoh nyata yang dapat saya temukan dari tradecraft ofensif yang menggunakan kustomisasi CLR saat saya pertama kali melakukan riset ini.
Hosted Pumpkin – Repositori GitHub yang berisi bukti konsep untuk mengimplementasikan beberapa kustomisasi CLR.
Shellcode: Memuat Rakitan .NET Dari Memori – Donut sangat membantu dalam memperebutkan semua struktur data dan definisi yang relevan di C.
Menyesuaikan kerangka kerja Microsoft .NET waktu proses Bahasa Umum oleh Steven Pratschner – Ini adalah referensi wajib tentang Kustomisasi CLR. Wajib dibaca bagi siapa pun yang tertarik pada bidang ini.