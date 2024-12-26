Apple Intelligence berkembang pesat pada personalisasi real-time — menganalisis interaksi pengguna untuk menyempurnakan notifikasi, pesan, dan pengambilan keputusan. Meskipun hal ini meningkatkan pengalaman pengguna, namun ini adalah pedang bermata dua. Jika penyerang mengompromikan sistem ini, kemampuan AI untuk menyesuaikan notifikasi atau memprioritaskan pesan bisa menjadi senjata. Aktor jahat dapat memanipulasi AI untuk menyuntikkan pesan atau pemberitahuan penipuan, berpotensi menipu pengguna untuk mengungkapkan informasi sensitif.

Risiko-risiko ini bukan suatu hipotesis. Misalnya, peneliti keamanan telah mengungkap bagaimana data tersembunyi dalam gambar dapat menipu AI untuk mengambil tindakan yang tidak diinginkan — pengingat yang jelas tentang bagaimana sistem cerdas tetap rentan terhadap eksploitasi kreatif.

Di era baru AI yang real-time, keamanan siber AI harus mengatasi beberapa risiko, seperti: