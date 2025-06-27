Perusahaan saat ini terus bertanya pada diri sendiri bagaimana mereka dapat mengotomatiskan dan menyederhanakan proses bisnis mereka dengan baik. Karena banyaknya bagian yang saling berhubungan yang terlibat, upaya ini panjang dan kompleks. Namun, dengan munculnya gen AI dan teknologi baru yang dibangun darinya, bisnis melihat akselerasi perjalanan integrasi mereka.
AI mendorong perubahan penting baru dalam integrasi dan dalam episode Akademi AI ini, Madhu Kochar membahas bagaimana integrasi yang didukung gen AI ini merupakan bagian integral dari peningkatan berkelanjutan dalam produktivitas dan ketahanan.
Buku panduan ini membantu para pemimpin TI dan arsitek integrasi mengevaluasi dan memilih solusi iPaaS yang tepat di dunia yang mengutamakan AI. Ini menguraikan kriteria inti, kemampuan berbasis AI, jebakan yang harus dihindari, dan proses langkah demi langkah untuk membangun strategi integrasi yang tangguh dan siap untuk masa depan.
Sumber daya ini memperkenalkan konsep perusahaan agen, di mana agen AI ditanamkan di seluruh alur kerja untuk mengotomatiskan tugas, berkolaborasi dengan manusia, dan mendorong pertumbuhan.
Perusahaan saat ini berada di bawah tekanan untuk mempercepat inovasi sekaligus menunjukkan hasil nyata atas investasi AI. Namun banyak organisasi kesulitan untuk mengintegrasikan beragam sistem, API, dan alur data pada kecepatan permintaan bisnis.
