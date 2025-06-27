Akademi AI

Memanfaatkan AI untuk integrasi

Perusahaan saat ini terus bertanya pada diri sendiri bagaimana mereka dapat mengotomatiskan dan menyederhanakan proses bisnis mereka dengan baik. Karena banyaknya bagian yang saling berhubungan yang terlibat, upaya ini panjang dan kompleks. Namun, dengan munculnya gen AI dan teknologi baru yang dibangun darinya, bisnis melihat akselerasi perjalanan integrasi mereka.

AI mendorong perubahan penting baru dalam integrasi dan dalam episode Akademi AI ini, Madhu Kochar membahas bagaimana integrasi yang didukung gen AI ini merupakan bagian integral dari peningkatan berkelanjutan dalam produktivitas dan ketahanan.
Yang akan Anda pelajari
  • Bagaimana AI dapat membantu Anda mendapatkan nilai dari integrasi
  • Mengapa tata kelola dan pagar pembatas penting untuk integrasi
  • Meningkatnya pentingnya agen AI
Hanya karena integrasi adalah ruang yang dipengaruhi oleh teknologi baru, kebutuhan untuk integrasi tidak hilang begitu saja. Anda tidak dapat memiliki AI tanpa integrasi, dan sebaliknya. Ini adalah siklus yang saling memperkuat.
Madhu Kochar Wakil Presiden, Software Products IBM

Panduan episode

Render 3D futuristik abstrak lanskap kota menampilkan bangunan geometris dalam warna biru, putih, dan kuning

