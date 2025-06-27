Perusahaan saat ini terus bertanya pada diri sendiri bagaimana mereka dapat mengotomatiskan dan menyederhanakan proses bisnis mereka dengan baik. Karena banyaknya bagian yang saling berhubungan yang terlibat, upaya ini panjang dan kompleks. Namun, dengan munculnya gen AI dan teknologi baru yang dibangun darinya, bisnis melihat akselerasi perjalanan integrasi mereka.



AI mendorong perubahan penting baru dalam integrasi dan dalam episode Akademi AI ini, Madhu Kochar membahas bagaimana integrasi yang didukung gen AI ini merupakan bagian integral dari peningkatan berkelanjutan dalam produktivitas dan ketahanan.