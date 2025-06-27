Bisnis hidup dan mati karena keandalan produk mereka. Itulah mengapa observabilitas sangat penting untuk kesuksesan bisnis, yang memungkinkan para pemimpin untuk memahami dan menggali keadaan internal sistem dan aplikasi mereka. Dalam episode Akademi AI ini, Vikram Murali menjelaskan mengapa observabilitas menjadi sangat penting dalam era AI serta memberikan saran yang dapat ditindaklanjuti untuk membangun strategi observabilitas yang kuat guna meningkatkan ketahanan TI.