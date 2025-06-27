Akademi AI

Tonton episode ini (6.33)
Memanfaatkan AI untuk Observabilitas

Bisnis hidup dan mati karena keandalan produk mereka. Itulah mengapa observabilitas sangat penting untuk kesuksesan bisnis, yang memungkinkan para pemimpin untuk memahami dan menggali keadaan internal sistem dan aplikasi mereka. Dalam episode Akademi AI ini, Vikram Murali menjelaskan mengapa observabilitas menjadi sangat penting dalam era AI serta memberikan saran yang dapat ditindaklanjuti untuk membangun strategi observabilitas yang kuat guna meningkatkan ketahanan TI.
Tonton (6.33)
Yang akan Anda pelajari
  • Bagaimana observabilitas berbeda dari pemantauan
  • Mengapa observabilitas diperlukan untuk menskalakan AI
  • Bagaimana strategi pengamatan memungkinkan ketahanan bisnis
Observabilitas adalah masalah sejak hari pertama. Karena memiliki infrastruktur observabilitas yang tepat adalah satu-satunya cara tim operasional dapat memastikan bahwa properti AI mereka dibangun untuk dapat diskalakan.
Vikram Murali Wakil Presiden, Pengembangan Produk IBM® Automation 

Dapatkan panduannya

Solusi Observabilitas IBM®

Pelajari berbagai cara bagaimana observabilitas dapat meningkatkan produktivitas tim ITOps Anda dan cara memilih solusi yang tepat untuk manajemen TI dan aplikasi yang proaktif — dan bahkan prediktif.

 Unduh panduan
Representasi abstrak dari elemen yang dikelompokkan menampilkan beberapa lingkaran warna-warni dengan latar belakang abu-abu

Sumber daya terkait

Bill Lobig duduk dan tersenyum di sebuah ruangan modern
Gunakan AI untuk operasi TI

Berhentilah memperlakukan GenAI seperti eksperimen sains dan mulailah menggunakannya sebagai penghasil nilai. Pelajari bagaimana Anda dapat meningkatkan operasi TI Anda dengan menerapkan AI.

Rendering digital panel kontrol futuristik yang memiliki fitur beberapa dial, sakelar, dan tampilan numerik
ROI infografis Otomatisasi TI didukung AI

Keberhasilan bisnis saat ini diukur dengan waktu aktif dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Ini berarti bahwa bagi banyak organisasi, TI adalah inti dari bisnis.

Sistem melingkar di atas latar belakang gelap dengan satu komponen yang disorot biru muda
Tingkatkan Otomatisasi TI Anda

Maksimalkan ketahanan operasional Anda dan kinerja aplikasi cloud native dengan alat observabilitas dan otomatisasi TI yang didukung AI.
Terima informasi terbaru Akademi AI

Kami harap Anda menikmati pengalaman Akademi AI.  Anda bisa mendapatkan berita terbaru tentang pembaruan Akademi AI dengan berlangganan buletin Think.

 Berlangganan buletin Think
Ambil langkah selanjutnya dalam Perjalanan AI Anda
IBM Carbon Library Pictograms
Solusi AI Temukan watsonx
IBM Carbon Library Pictograms
Solusi hybrid cloud Jelajahi produk
IBM Carbon Library Pictograms
Pengarahan strategi AI Daftar untuk satu sesi