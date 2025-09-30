Serangan pembungkus elemen tanda tangan bertujuan untuk melewati autentikasi dan mendapatkan akses yang tidak sah dengan memanipulasi struktur dokumen XML tanpa membatalkan tanda tangan digitalnya.

Serangan pembungkus tanda tangan XML mengeksploitasi kesenjangan antara proses validasi tanda tangan dan pemrosesan data. Penyerang menyuntikkan elemen duplikat atau yang dimanipulasi (seperti pernyataan SAML atau badan SOAP yang dipalsukan) di luar bagian yang ditandatangani, dan aplikasi akhirnya memproses data berbahaya.