Salah satu keunggulan utama model XaaS adalah fleksibilitas dan skalabilitas yang melekat, baik diterapkan on premises maupun di cloud. Penawaran XaaS berbasis cloud memberi organisasi ketangkasan untuk menskalakan sumber daya berdasarkan permintaan, memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang optimal dan efisiensi biaya. Demikian pula, solusi XaaS on premises menawarkan fleksibilitas untuk menskalakan sumber daya dalam infrastruktur organisasi sendiri, memberikan kontrol yang lebih besar atas data dan keamanan.