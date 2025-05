Dua model global yang paling terkenal adalah model Global Forecast System (GFS) National Weather Service dan model European Center for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF), yang lebih dikenal sebagai Model Amerika dan Model Eropa.



GFS memperbarui empat kali per hari dan memperkirakan hingga enam belas hari. ECMWF memperbarui hanya dua kali sehari dan menghasilkan perkiraan 10 hari, tetapi resolusinya lebih tinggi daripada GFS dan, secara historis, menghasilkan perkiraan yang lebih akurat.



Model prakiraan terkenal lainnya adalah North American Mesoscale Model (NAM), model regional jarak pendek yang mencakup seluruh Amerika Utara dan menghasilkan prakiraan 61 jam. NAM dibangun berdasarkan model Penelitian dan Forecasting Cuaca (WRF), model prakiraan sumber terbuka yang juga mendukung dua model yang digunakan secara luas yang dijalankan oleh Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA): model Rapid Refresh (RR atau RAP) dan HRRR.



Ada model cuaca lainnya: model Canadian Meteorological Centre (CMC), model UK Met Office, model German Weather Service (DWD), model Australian Bureau of Meteorology (BoM), dan banyak lagi. Setiap model yang berbeda dirancang untuk membuat perkiraan akurat yang berfokus pada hal-hal yang berbeda, menggabungkan data yang berbeda, dan menghitung dengan persamaan matematika yang berbeda untuk menghasilkan jenis akurasi yang paling diinginkan. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasannya sendiri.