Apa itu paspor vaksin?

Paspor vaksin adalah kredensial kesehatan fisik atau digital untuk mengonfirmasi bahwa seseorang telah divaksinasi untuk penyakit menular tertentu agar dapat melakukan perjalanan.
Banyak pelancong yang akrab dengan kartu kuning, atau Carte Jaune, yang merupakan catatan vaksinasi resmi yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dokumen yang dinamai sesuai dengan kertas kuning yang biasa digunakan untuk mencetaknya ini merupakan alat kesehatan masyarakat yang telah digunakan untuk perjalanan internasional sejak tahun 1930-an dan biasanya dibawa bersama paspor. Kartu ini menunjukkan kepada otoritas bea cukai bahwa pelancong telah divaksinasi terhadap penyakit tertentu, seperti demam kuning, tipus, atau kolera.
Meskipun kartu vaksinasi seperti kartu kuning masih digunakan dan tetap menjadi cara populer untuk mendokumentasikan imunisasi, banyak pemerintah mempertimbangkan untuk membuat paspor vaksin digital modern yang lebih sulit dipalsukan. Dengan ancaman kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh pandemi COVID 19, beberapa negara sedang menjajaki apakah paspor vaksin dan pas kesehatan dapat berfungsi sebagai bukti vaksinasi COVID 19 untuk memulihkan kepercayaan dalam perjalanan internasional dan membantu orang melanjutkan aktivitas normal mereka.
Israel adalah negara pertama yang mengeluarkan paspor vaksin modern dengan peluncuran Green Pass pada Februari 2021. Hingga Mei 2021, Israel, Tiongkok, Bahrain, dan Jepang adalah satu-satunya negara yang telah menerbitkan paspor vaksin untuk orang yang telah divaksinasi untuk perjalanan internasional dan penggunaan lainnya. Australia dan beberapa negara di Uni Eropa, seperti Denmark dan Yunani, telah berkomitmen untuk mengembangkan program-programnya, sementara negara-negara lain masih menimbang pilihan mereka. Di Amerika Serikat, pemerintahan Biden dan para pemimpin di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) telah menyatakan bahwa pemerintah federal tidak akan mendukung atau mengeluarkan paspor vaksin untuk warga Amerika.
Paspor vaksin memanfaatkan meningkatnya prevalensi teknologi kredensial digital baru yang aman. Selain paspor vaksin untuk perjalanan internasional, teknologi ini juga diterapkan di pengaturan lain. Misalnya, organisasi yang mengumpulkan orang-orang dalam kelompok mencari alternatif digital untuk kartu vaksinasi kertas dan hasil tes. Dalam beberapa kasus, hal ini berarti mengidentifikasi apakah seseorang telah diuji atau divaksinasi dengan cara yang sukarela dan menjaga privasi.
Kartu kesehatan digital - jangan disamakan dengan paspor vaksin - adalah pilihan sukarela dan nyaman bagi individu untuk membagikan status kesehatan mereka, seperti apakah mereka telah divaksinasi atau dinyatakan negatif COVID 19. Daripada harus mengingat untuk membawa banyak dokumen, orang yang memiliki kartu kesehatan digital dapat membagikan kode QR yang dapat dipindai di ponsel pintar mereka atau mencetak salinan kertas kredensial mereka yang mengonfirmasi status mereka, sementara informasi pribadi tetap dienkripsi dengan aman di dompet digital di ponsel individu.
Dengan peluncuran vaksin COVID 19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia, kartu kesehatan digital adalah salah satu dari banyak alat yang dipertimbangkan oleh pemerintah, perusahaan swasta, organisasi nirlaba, dan kelompok industri untuk membantu orang kembali ke aktivitas favorit mereka. Misalnya, pada Maret 2021, Negara Bagian New York meluncurkan Excelsior Pass, sebuah kartu kesehatan digital yang gratis, aman, dan bersifat sukarela untuk mendukung pembukaan kembali New York dengan aman.
Bahkan setelah pandemi COVID 19 mereda, teknologi kredensial digital akan tetap menjadi alat yang berguna bagi individu untuk menunjukkan bahwa mereka telah menerima vaksinasi yang diperlukan atau aspek lain dari status kesehatan mereka. Kredensial digital juga dapat menjadi cara yang berguna bagi sekolah untuk mengelola catatan vaksinasi siswa atau bagi pemberi kerja untuk mengawasi izin medis atau vaksinasi yang diperlukan untuk lokasi kerja.
Dengan kartu kesehatan digital, orang tidak perlu khawatir membawa catatan kesehatan yang sensitif, seperti sertifikat vaksin, yang bisa saja hilang. Yang mereka perlukan hanyalah ponsel pintar mereka atau sertifikat tercetak yang dapat dengan mudah dicetak ulang dari komputer atau perangkat seluler jika hilang.
Teknologi yang mendasari kartu kesehatan digital dirancang agar pengguna dapat mengelola data kesehatan pribadi mereka dan mengontrol apa yang mereka bagikan dengan siapa dan untuk tujuan apa. Hanya kredensial terverifikasi yang dibagikan dengan orang lain sementara data yang mendasarinya tetap pribadi dan dilindungi.
Organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal memahami status kesehatan masyarakat dan memverifikasi masuk kembali. Maskapai penerbangan yang menyaring wisatawan untuk penerbangan internasional mungkin memiliki persyaratan yang lebih ketat daripada stadion terbuka yang menyaring penggemar olahraga. Kartu kesehatan digital memudahkan organisasi untuk merancang aturan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.
Meskipun banyak orang akan menikmati kenyamanan menggunakan kartu kesehatan digital di ponsel cerdas mereka, beberapa orang mungkin tidak memiliki perangkat seluler yang kompatibel atau memilih untuk tidak menggunakannya. Selain itu, ponsel dapat tertinggal di rumah atau baterai dapat habis pada waktu yang tidak tepat. Para perancang teknologi kredensial kesehatan digital menyadari keterbatasan ini, dan banyak yang telah menambahkan fitur tambahan seperti sertifikat yang dapat dicetak yang membantu orang mengakses kredensial mereka, jika diperlukan, dari komputer desktop atau perangkat lain.
Ketika penguncian dan pembatasan lainnya menjadi semakin jarang terjadi, kembali ke aktivitas sebelum pandemi akan membutuhkan koordinasi dari berbagai organisasi. Bisnis sektor swasta yang ingin menyambut orang kembali ke tempat mereka membutuhkan cara mudah untuk memverifikasi status kesehatan orang secara sukarela sesuai dengan peraturan setempat dan kebijakan mereka sendiri. Organisasi layanan kesehatan membutuhkan cara sederhana untuk mengeluarkan kredensial kesehatan digital yang dapat dipercaya oleh organisasi lain.
Kartu kesehatan digital dapat menyederhanakan proses bagi penerbit kredensial COVID 19 dan kredensial kesehatan lainnya, seperti apotek, laboratorium, dan penyedia layanan kesehatan, serta verifikator yang memeriksa kredensial tersebut, seperti agen gerbang maskapai penerbangan. Daripada harus mengikuti proses yang sama untuk semua, kartu kesehatan digital memberikan kesempatan kepada organisasi untuk menyesuaikan proses mereka sesuai dengan aturan spesifik mereka.
Sebagai contoh, stadion luar ruangan dapat memutuskan untuk menerima penggemar yang telah dengan hasil tes COVID 19 negatif dalam waktu 72 jam atau bukti vaksinasi. Penerbangan internasional ke Eropa mungkin mengharuskan wisatawan untuk menunjukkan bukti menerima vaksin COVID 19. Kartu kesehatan digital dapat mengakomodasi persyaratan kedua organisasi.
Demikian pula, organisasi layanan kesehatan dapat mengeluarkan kredensial kepada pemegang individu. Keamanan dan privasi yang ada di dalam kartu kesehatan digital membantu mempermudah penerbit untuk memberikan kredensial yang dapat dipercaya tanpa banyak pekerjaan tambahan di pihak mereka.
Kartu kesehatan digital dirancang agar informasi kesehatan pribadi dienkripsi menggunakan dompet digital yang dapat diakses di smartphone. Pengguna memiliki kendali atas informasi mereka dan bagaimana informasi itu dibagikan.
Kontrol tersebut dipertahankan melalui kredensial digital yang aman. Apotek, laboratorium, dan penyedia layanan dapat menerbitkan kredensial kesehatan yang aman (kode QR), seperti hasil tes COVID 19 atau catatan vaksinasi, agar individu dapat menambahkannya ke dompet kesehatan digital mereka. Penggunaan kode QR meminimalkan paparan informasi kesehatan dasar Anda kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan Anda selama verifikasi. Semua itu disimpan dengan aman di dompet kesehatan digital pengguna. Kredensial hanya menyediakan cara sukarela untuk berbagi kredensial kesehatan dengan cara yang aman dengan pemberi kerja, maskapai penerbangan, atau taman hiburan.
Bagaimana kredensial ini dapat dipercaya? Beberapa kartu menggunakan teknologi yang disebut blockchain, yang menggunakan arsitektur identitas terdesentralisasi. Sebagai contoh, ini memungkinkan individu untuk menjadi peserta aktif dengan memberikan mereka kendali atas data mereka dan kemampuan untuk memilih bagaimana data tersebut akan digunakan. Blockchain membuatnya sehingga tidak perlu memiliki database pusat informasi kesehatan yang sensitif. Ini membantu organisasi memeriksa keaslian dan keabsahan kredensial kesehatan COVID 19 sementara pemegangnya tetap memegang kendali atas informasi kesehatan pribadi mereka.
Dompet kesehatan digital adalah alternatif digital yang aman untuk vaksinasi atau hasil tes COVID 19 dan memberikan pilihan yang nyaman bagi seseorang untuk mengelola dan membagikan status vaksinasi atau hasil tes negatif untuk virus corona COVID 19.
Berikut contoh cara kerja dompet kesehatan digital:
Langkah 1: Anda mendapatkan tes COVID 19 di klinik setempat. Klinik mengeluarkan kredensial yang dapat diverifikasi berdasarkan hasil tes negatif Anda dan mengirimkannya kepada Anda.
Langkah 2: Anda menerima kredensial dan menambahkannya ke dompet digital di ponsel pintar Anda.
Langkah 3: Sekarang, katakanlah Anda ingin naik pesawat atau menghadiri acara olahraga di mana Anda memiliki opsi untuk menggunakan IBM Digital Health Pass. Jika Anda memilih untuk melakukannya, petugas maskapai atau staf acara akan memverifikasi kredensial Anda dengan memindai kode QR di dompet kesehatan digital Anda sebelum Anda masuk. Sesederhana itu.
Pergi ke tempat kerja
Ketika lebih banyak orang kembali menggunakan kantor, gudang, dan ruang kerja bersama di dalam ruangan, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka mengikuti pedoman kesehatan. Setelah tiba, karyawan mungkin perlu menunjukkan kode QR di aplikasi dompet kesehatan digital mereka untuk dipindai agar bisa masuk ke dalam gedung. Ini tidak terlalu berbeda dengan menggunakan ID karyawan untuk mendapatkan akses ke lokasi kerja.
Bepergian untuk bekerja atau berlibur
Perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan, dan hotel mungkin menggunakan kartu kesehatan digital untuk memverifikasi status kesehatan individu sebelum mereka bepergian. Maskapai penerbangan mungkin memiliki persyaratan penyaringan yang berbeda dari kapal pesiar, tetapi wisatawan dapat secara sukarela memilih data apa yang akan dibagikan dan dengan siapa.
Menonton konser atau pertandingan
Satgas COVID 19 memprioritaskan kesehatan dan keselamatan agar para penggemar dapat kembali menikmati tim dan band favorit mereka secara langsung. Selain memeriksa tiket konser atau pertandingan olahraga, petugas tiket, usher, atau pemeriksa keamanan juga dapat meminta untuk melihat kartu kesehatan sebelum mengizinkan orang masuk ke dalam venue.
