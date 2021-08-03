Apa itu paspor vaksin?

Banyak pelancong yang akrab dengan kartu kuning, atau Carte Jaune, yang merupakan catatan vaksinasi resmi yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dokumen yang dinamai sesuai dengan kertas kuning yang biasa digunakan untuk mencetaknya ini merupakan alat kesehatan masyarakat yang telah digunakan untuk perjalanan internasional sejak tahun 1930-an dan biasanya dibawa bersama paspor. Kartu ini menunjukkan kepada otoritas bea cukai bahwa pelancong telah divaksinasi terhadap penyakit tertentu, seperti demam kuning, tipus, atau kolera.

Meskipun kartu vaksinasi seperti kartu kuning masih digunakan dan tetap menjadi cara populer untuk mendokumentasikan imunisasi, banyak pemerintah mempertimbangkan untuk membuat paspor vaksin digital modern yang lebih sulit dipalsukan. Dengan ancaman kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh pandemi COVID 19, beberapa negara sedang menjajaki apakah paspor vaksin dan pas kesehatan dapat berfungsi sebagai bukti vaksinasi COVID 19 untuk memulihkan kepercayaan dalam perjalanan internasional dan membantu orang melanjutkan aktivitas normal mereka.

Israel adalah negara pertama yang mengeluarkan paspor vaksin modern dengan peluncuran Green Pass pada Februari 2021. Hingga Mei 2021, Israel, Tiongkok, Bahrain, dan Jepang adalah satu-satunya negara yang telah menerbitkan paspor vaksin untuk orang yang telah divaksinasi untuk perjalanan internasional dan penggunaan lainnya. Australia dan beberapa negara di Uni Eropa, seperti Denmark dan Yunani, telah berkomitmen untuk mengembangkan program-programnya, sementara negara-negara lain masih menimbang pilihan mereka. Di Amerika Serikat, pemerintahan Biden dan para pemimpin di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) telah menyatakan bahwa pemerintah federal tidak akan mendukung atau mengeluarkan paspor vaksin untuk warga Amerika.

Paspor vaksin memanfaatkan meningkatnya prevalensi teknologi kredensial digital baru yang aman. Selain paspor vaksin untuk perjalanan internasional, teknologi ini juga diterapkan di pengaturan lain. Misalnya, organisasi yang mengumpulkan orang-orang dalam kelompok mencari alternatif digital untuk kartu vaksinasi kertas dan hasil tes. Dalam beberapa kasus, hal ini berarti mengidentifikasi apakah seseorang telah diuji atau divaksinasi dengan cara yang sukarela dan menjaga privasi.