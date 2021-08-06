Bergabunglah dengan kami dalam jaringan bisnis yang membuat perdagangan internasional lebih cepat dan lebih efisien. we.trade adalah platform berbasis blockchain yang digunakan bersama oleh 15 bank besar di Eropa yang bekerja sama dengan IBM untuk membantu mempercepat komersialisasi globalnya.

Platform blockchain we.trade mengurangi gesekan dan memudahkan proses perdagangan bagi perusahaan yang berpartisipasi, menciptakan ekosistem kepercayaan untuk perdagangan global. Aturan standar dan opsi perdagangan yang disederhanakan mengurangi risiko dan meningkatkan peluang perdagangan bagi bank dan UKM.