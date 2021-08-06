Blockchain untuk solusi pembiayaan perdagangan

Pencakar langit di sekitar Battery Park di Lower Manhattan, New York City.

Menurunkan hambatan pertumbuhan tak terlihat

Proses yang kuno menghambat banyak sistem pembiayaan perdagangan, mengakibatkan risiko dan biaya yang lebih tinggi. Solusi IBM Blockchain untuk pembiayaan perdagangan dibangun di atas layanan dan platform blockchain terdepan di pasar—membantu Anda menjalin kemitraan perdagangan baru, menemukan kumpulan likuiditas baru, dan menciptakan model bisnis baru. Sekarang Anda dapat mengandalkan teknologi buku besar terdistribusi, kontrak pintar, keamanan yang ditingkatkan, tata kelola bawaan, dan kemampuan kontrol yang luas untuk akses real-time ke data pembiayaan perdagangan.

Tantangan terbesar perdagangan

60%

permintaan pembiayaan perdagangan UKM ditolak.¹

1,5

triliun USD merupakan kesenjangan pembiayaan perdagangan global yang diakibatkannya.¹

Desain 3D bola yang menggelinding di lintasan

Berita + Insight AI terbaru  

Temukan insight dan berita yang dikurasi oleh para pakar tentang AI, cloud, dan lainnya di Buletin Think mingguan. 

Analisis kembali apa yang mungkin terjadi dalam perdagangan

Pengalaman perdagangan yang lebih baik ada di sini untuk pembeli dan penjual dari semua ukuran. Solusi IBM Blockchain for Trade Finance dapat membantu Anda.

Memangkas risiko dan biaya operasional

Proses kredit dan jaminan dengan cepat secara elektronik, dapatkan wawasan mendalam tentang posisi keuangan klien dan riwayat transaksi, serta pantau transaksi dari awal hingga akhir.

Temukan peluang dan pasar baru

Temukan peluang pendapatan melalui kelas baru solusi pembiayaan perdagangan dan asuransi kredit perdagangan yang transparan, termitigasi risiko, dan terstandardisasi.

Membangun kepemimpinan di era baru perdagangan

Menumbuhkan kepercayaan dan transparansi yang lebih besar dalam perdagangan lintas batas. Nikmati keuntungan penggerak pertama dengan mengumpulkan jaringan perdagangan baru dan menciptakan pusat perdagangan baru.

Keuntungan IBM Blockchain

Kepemimpinan dalam fasilitasi perdagangan

Kami menciptakan kembali proses perdagangan yang kompleks untuk membantu memulai, mempercepat, dan berinovasi dalam jaringan blockchain-termasuk pengembangan produksi we.trade yang sukses, yang kini telah bekerja sama dengan 15 bank di seluruh Eropa.
Kecakapan mengumpulkan jaringan

Pengalaman kami yang tak tertandingi dalam strategi, pengembangan produk yang cepat, tata kelola dan regulasi membantu jaringan blockchain memperluas keanggotaan - dan bergabung dengan yang lain.
Keahlian bisnis tepercaya

IBM memahami perdagangan dan proses perdagangan, integrasi sistem yang kompleks, industri yang diatur, dan - dengan lebih dari 500 keterlibatan klien hingga saat ini - bagaimana cara membuka nilai blockchain. Kami menyediakan seluruh tumpukan untuk menjalankan bisnis Anda.
IBM adalah Pemimpin dalam studi MarketScape Blockchain Services IDC 2020

we.trade mempercepat pembiayaan perdagangan — dan perdagangan

Bergabunglah dengan kami dalam jaringan bisnis yang membuat perdagangan internasional lebih cepat dan lebih efisien. we.trade adalah platform berbasis blockchain yang digunakan bersama oleh 15 bank besar di Eropa yang bekerja sama dengan IBM untuk membantu mempercepat komersialisasi globalnya.

Platform blockchain we.trade mengurangi gesekan dan memudahkan proses perdagangan bagi perusahaan yang berpartisipasi, menciptakan ekosistem kepercayaan untuk perdagangan global. Aturan standar dan opsi perdagangan yang disederhanakan mengurangi risiko dan meningkatkan peluang perdagangan bagi bank dan UKM.

Layanan IBM Blockchain

Anda membutuhkan lebih dari sekadar ide bagus untuk mencapai kesuksesan blockchain. Pelajari bagaimana Anda dapat memanfaatkan prinsip desain jaringan berbasis hasil untuk memungkinkan transformasi perusahaan, jaringan, dan ekosistem pembiayaan perdagangan.

IBM Blockchain Services: Success by design

IBM Blockchain

Klien kami memiliki visi tentang bagaimana blockchain akan mengubah bisnis mereka, dan kami memiliki pendekatan untuk mewujudkannya. Mari berkreasi bersama jaringan bisnis yang sukses dan berkembang.
Jelajahi solusi blockchain

Solusi Terkait

Solusi hybrid cloud

Mengoptimalkan transformasi digital Anda dengan solusi hybrid cloud IBM, yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas, modernisasi, dan integrasi yang mudah di seluruh infrastruktur TI Anda.

 Jelajahi solusi hybrid cloud IBM
Konsultasi dan layanan blockchain 

Capai potensi penuh teknologi blockchain dengan konsultasi dan layanan IBM, yang dirancang untuk mempercepat transformasi bisnis Anda melalui solusi yang dapat diskalakan, aman, dan inovatif.

 Jelajahi layanan blockchain
IBM Support for Hyperledger Fabric

IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition menyediakan SLA dan dukungan perusahaan 24x7 untuk Hyperledger Fabric, standar de facto untuk platform blockchain perusahaan dari Linux Foundation.

 Jelajahi Hyperledger Fabric
Ambil langkah selanjutnya

Bangun rantai pasokan yang tangguh, transparan, dan tepercaya dengan IBM® Blockchain untuk mengubah operasi bisnis Anda, merampingkan proses, dan meningkatkan kepercayaan dengan solusi terdepan di industri.

 Jelajahi solusi blockchain Jelajahi layanan konsultasi blockchain