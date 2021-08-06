Proses yang kuno menghambat banyak sistem pembiayaan perdagangan, mengakibatkan risiko dan biaya yang lebih tinggi. Solusi IBM Blockchain untuk pembiayaan perdagangan dibangun di atas layanan dan platform blockchain terdepan di pasar—membantu Anda menjalin kemitraan perdagangan baru, menemukan kumpulan likuiditas baru, dan menciptakan model bisnis baru. Sekarang Anda dapat mengandalkan teknologi buku besar terdistribusi, kontrak pintar, keamanan yang ditingkatkan, tata kelola bawaan, dan kemampuan kontrol yang luas untuk akses real-time ke data pembiayaan perdagangan.
Pengalaman perdagangan yang lebih baik ada di sini untuk pembeli dan penjual dari semua ukuran. Solusi IBM Blockchain for Trade Finance dapat membantu Anda.
Proses kredit dan jaminan dengan cepat secara elektronik, dapatkan wawasan mendalam tentang posisi keuangan klien dan riwayat transaksi, serta pantau transaksi dari awal hingga akhir.
Temukan peluang pendapatan melalui kelas baru solusi pembiayaan perdagangan dan asuransi kredit perdagangan yang transparan, termitigasi risiko, dan terstandardisasi.
Menumbuhkan kepercayaan dan transparansi yang lebih besar dalam perdagangan lintas batas. Nikmati keuntungan penggerak pertama dengan mengumpulkan jaringan perdagangan baru dan menciptakan pusat perdagangan baru.
Kami menciptakan kembali proses perdagangan yang kompleks untuk membantu memulai, mempercepat, dan berinovasi dalam jaringan blockchain-termasuk pengembangan produksi we.trade yang sukses, yang kini telah bekerja sama dengan 15 bank di seluruh Eropa.
Pengalaman kami yang tak tertandingi dalam strategi, pengembangan produk yang cepat, tata kelola dan regulasi membantu jaringan blockchain memperluas keanggotaan - dan bergabung dengan yang lain.
IBM memahami perdagangan dan proses perdagangan, integrasi sistem yang kompleks, industri yang diatur, dan - dengan lebih dari 500 keterlibatan klien hingga saat ini - bagaimana cara membuka nilai blockchain. Kami menyediakan seluruh tumpukan untuk menjalankan bisnis Anda.
Bergabunglah dengan kami dalam jaringan bisnis yang membuat perdagangan internasional lebih cepat dan lebih efisien. we.trade adalah platform berbasis blockchain yang digunakan bersama oleh 15 bank besar di Eropa yang bekerja sama dengan IBM untuk membantu mempercepat komersialisasi globalnya.
Platform blockchain we.trade mengurangi gesekan dan memudahkan proses perdagangan bagi perusahaan yang berpartisipasi, menciptakan ekosistem kepercayaan untuk perdagangan global. Aturan standar dan opsi perdagangan yang disederhanakan mengurangi risiko dan meningkatkan peluang perdagangan bagi bank dan UKM.
Anda membutuhkan lebih dari sekadar ide bagus untuk mencapai kesuksesan blockchain. Pelajari bagaimana Anda dapat memanfaatkan prinsip desain jaringan berbasis hasil untuk memungkinkan transformasi perusahaan, jaringan, dan ekosistem pembiayaan perdagangan.
