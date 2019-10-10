Apa itu Tekton?

Tekton adalah sekumpulan komponen bersama untuk membangun sistem integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan (CI/CD), yang dikelola oleh Continuous Delivery Foundation (CDF) sumber terbuka. Tekton memungkinkan pengembang membangun, menguji, dan menerapkan aplikasi ke Kubernetes menggunakan kerangka kerja native Kubernetes yang bersifat sumber terbuka dan tidak terikat vendor.
Tujuannya adalah untuk memodernisasi pengiriman berkelanjutan dengan menyediakan spesifikasi industri untuk pipeline, alur kerja, dan elemen penyusun lainnya. Tekton memungkinkan Anda membangun, menguji, dan menerapkan di beberapa penyedia cloud atau sistem on premises dengan menghilangkan detail implementasi yang mendasarinya.
Sederhananya, proyek Tekton Pipelines menyediakan sumber daya bergaya Kubernetes untuk mendeklarasikan pipeline bergaya CI/CD. Sumber daya ini secara alami dijelaskan di yaml dan disimpan dalam repositori kode. Pendekatan pipeline-sebagai-kode ini memberikan manfaat penerapan versi dan kontrol sumber.
Tekton menyediakan serangkaian ekstensi Sumber Daya Kustom untuk Kubernetes yang mendefinisikan pipeline dan konsep terkait. Berikut ini adalah elemen penyusun dasar Tekton Pipeline:
Selain bersifat Kubernetes-native, pipeline Tekton dapat digunakan untuk menerapkan ke lingkungan apa pun (klaster Kubernetes, Cloud Foundry, mesin virtual (VM), dll.) dan tugas-tugas pipeline dijalankan dengan aman secara terpisah, bersama-sama memberikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman berkelanjutan modern secara fleksibel.
Continuous Delivery Foundation (CDF) berfungsi sebagai pusat yang tidak terikat vendor bagi banyak proyek dengan pertumbuhan tercepat untuk pengiriman berkelanjutan, termasuk Jenkins, Jenkins X, Spinnaker, dan Tekton. CDF mendukung praktisi DevOps dengan model terbuka, pelatihan, pedoman industri, dan fokus portabilitas.
IBM adalah sponsor utama CDF dan secara aktif berpartisipasi dalam komunitas ini dan ekosistemnya untuk membantu membentuk masa depan CI/CD. Partisipasi kami dalam yayasan ini memastikan bahwa kami dapat menawarkan kepada pelanggan kami solusi cloud-native terdepan yang memberikan aplikasi berkualitas tinggi dengan cepat.