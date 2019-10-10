Apa itu Tekton?

Sederhananya, proyek Tekton Pipelines menyediakan sumber daya bergaya Kubernetes untuk mendeklarasikan pipeline bergaya CI/CD. Sumber daya ini secara alami dijelaskan di yaml dan disimpan dalam repositori kode. Pendekatan pipeline-sebagai-kode ini memberikan manfaat penerapan versi dan kontrol sumber.

Tekton menyediakan serangkaian ekstensi Sumber Daya Kustom untuk Kubernetes yang mendefinisikan pipeline dan konsep terkait. Berikut ini adalah elemen penyusun dasar Tekton Pipeline:

: Menentukan serangkaian langkah build, seperti mengompilasi kode, menjalankan pengujian, serta membangun dan menerapkan gambar. Pipeline : Menentukan kumpulan tugas yang menyusun pipeline.





: Menentukan kumpulan tugas yang menyusun pipeline. PipelineResource: Mendefinisikan objek yang merupakan input (seperti repositori Git) atau output (seperti image Docker) dari pipeline.





Mendefinisikan objek yang merupakan input (seperti repositori Git) atau output (seperti image Docker) dari pipeline. PipelineRun: Menentukan eksekusi pipeline. Sumber daya ini mereferensikan Pipeline untuk dijalankan dan PipelineResource mana yang akan digunakan sebagai input dan output.

Selain bersifat Kubernetes-native, pipeline Tekton dapat digunakan untuk menerapkan ke lingkungan apa pun (klaster Kubernetes, Cloud Foundry, mesin virtual (VM), dll.) dan tugas-tugas pipeline dijalankan dengan aman secara terpisah, bersama-sama memberikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman berkelanjutan modern secara fleksibel.

