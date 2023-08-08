Dengan memanfaatkan teknologi baru dan praktik terbaik di seluruh industri, organisasi menemukan cara untuk membangun infrastruktur transportasi yang lebih kuat dan lebih tangguh. Berikut adalah lima praktik terbaik yang membantu mereka sukses.

Prioritaskan apa yang terbaik untuk organisasi Anda

Ketika merencanakan inisiatif transportasi berkelanjutan, penting untuk memprioritaskan apa yang dibutuhkan oleh organisasi Anda dan apa yang mungkin dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Misalnya, meskipun mengalihkan seluruh armada kendaraan pengiriman dari bahan bakar fosil ke listrik mungkin merupakan tujuan jangka panjang yang baik, namun hal ini bisa membutuhkan investasi yang lebih besar daripada yang dapat Anda lakukan saat ini. Mengonversi persentase armada Anda menjadi tenaga listrik adalah langkah pertama yang lebih realistis. Dengan begitu, organisasi memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah apa pun yang muncul sebelum mengubah seluruh armada.

Kelola aset Anda dengan solusi modern dan berkelanjutan

Saat ini, dalam industri transportasi, organisasi semakin mengandalkan pendekatan EAM dan APM untuk membantu mereka mencapai tujuan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Solusi EAM dan APM membantu meningkatkan proses manajemen kerja, program pemeliharaan, perencanaan dan penjadwalan, manajemen rantai pasokan, dan kondisi EHS.

Tingkatkan program pemeliharaan ke pendekatan preventif atau prediktif

Seperti manajemen aset, pemeliharaan aset juga merupakan area penting yang harus ditangani dalam hal membangun keberlanjutan dalam inisiatif infrastruktur transportasi Anda. Pemeliharaan preventif adalah pendekatan yang menentukan kegiatan pemeliharaan rutin untuk mencegah kegagalan peralatan tidak terduga yang dapat menyebabkan kegagalan yang mahal dan tidak berkelanjutan. Pemeliharaan prediktif membawa kegiatan ini selangkah lebih jauh dengan menggunakan data historis dan kegagalan tentang aset untuk memprediksi kapan masalah akan timbul. Kedua pendekatan membantu menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan daripada pendahulunya—pemeliharaan setelah rusak—karena pendekatan ini secara proaktif mengantisipasi dan membantu menyelesaikan masalah pemeliharaan sebelum menyebabkan kegagalan peralatan.

Tingkatkan pemantauan aset dengan kemampuan Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI)

Dengan segala hal terhubung oleh sensor dan sistem melalui Internet of Things (IoT), mulai dari katup hingga kendaraan, organisasi dapat menggabungkan analitik canggih dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam strategi EAM dan APM mereka. Instrumen pada aset kompleks seperti tangki bahan bakar, alat pengukur kecepatan, dan mesin mengumpulkan data dan menganalisisnya menggunakan AI. Hal ini membantu memastikan bahwa aset berkinerja optimal dan dengan dampak minimal pada lingkungan.

Memanfaatkan teknologi kembaran digital untuk membantu perencanaan

Kembaran digital adalah representasi virtual dari aset yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk melakukan tes menggunakan simulasi yang menunjukkan bagaimana aset akan berjalan di bawah serangkaian kondisi atau di lingkungan di mana ia akan beroperasi. Insinyur yang bekerja pada proyek infrastruktur transportasi sering menggunakan kembaran digital untuk mengevaluasi bagaimana berbagai aset seperti bangunan, jembatan, turbin jet, mobil, dan pesawat terbang akan bereaksi ketika mengalami kondisi tertentu, seperti badai, banjir, atau suhu tinggi.