Infrastruktur transportasi—sebuah istilah luas yang mencakup jaringan instalasi tetap yang memastikan transportasi orang dan barang yang aman—adalah bagian penting dari ekonomi modern yang berkembang. Contoh sistem transportasi termasuk jalan raya, sistem angkutan umum, bandara, stasiun kereta api, stasiun bus, terminal feri, jaringan pipa, dan gudang. Orang dan bisnis bergantung pada jaringan transportasi setiap hari, tetapi apa yang terjadi ketika aset penting rusak secara tak terduga, atau lebih buruk lagi, ketika mereka mencemari lingkungan sehingga mengancam sumber daya alam kita?
Dalam beberapa tahun terakhir, gangguan dari pandemi COVID-19 dan kondisi yang disebabkan oleh perubahan iklim telah menghambat pembangunan ekonomi dan mendorong investasi infrastruktur transportasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa inisiatif pertumbuhan ekonomi yang diluncurkan untuk membangun dan membangun kembali aset vital di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia:
Namun, tidak cukup hanya dengan memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur yang sudah ada dengan menggunakan metode dan teknologi yang sama saat infrastruktur tersebut dibangun. Jika semua proyek transportasi ini benar-benar transformatif dengan cara yang akan membantu dunia bangkit kembali dari pandemi berikutnya dan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, proyek tersebut harus dibangun secara lebih berkelanjutan.
Jejak karbon sektor transportasi dan kontribusi selanjutnya terhadap perubahan iklim tidak dapat disangkal. Menurut Badan Energi Internasional (tautan berada di luar ibm.com), industri transportasi menyumbang 21%, atau hampir seperempat, dari emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. International Institute of Sustainable Development (IISD) (tautan berada di luar ibm.com) mengaitkan 64% konsumsi minyak global dan 27% dari semua penggunaan energi pada layanan transportasi—serta 23% dari total emisi C02 terkait energi dunia.
Mitigasi perubahan iklim akan membutuhkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur transportasi yang berkelanjutan, tidak hanya di Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok, tetapi juga di negara-negara berkembang di mana peralatan yang sudah usang harus diganti atau ditingkatkan ke standar modern untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian Persetujuan Paris 2015. Tetapi infrastruktur transportasi berkelanjutan bukan hanya tentang memperbaiki lingkungan kita; ini adalah bisnis yang baik. Berikut ini adalah beberapa manfaat bisnis yang paling umum dari infrastruktur transportasi berkelanjutan bagi perusahaan yang melakukan investasi.
Karena dampak perubahan iklim dirasakan di semakin banyak tempat di seluruh dunia, organisasi menghadapi peraturan kesehatan dan keselamatan lingkungan (EHS) yang lebih ketat. Dengan mengintegrasikan pemantauan EHS ke dalam program pemeliharaan aset, mereka dapat mengawasi diri, memantau emisi, dan memastikan bahwa mereka tetap patuh.
Perusahaan modern yang berkomitmen pada infrastruktur transportasi berkelanjutan menggunakan solusi seperti pemantauan kinerja aset (APM) dan manajemen aset perusahaan (EAM), untuk memastikan aset mereka berjalan secara efisien. EAM dan APM, dilengkapi dengan kemampuan seperti pemantauan jarak jauh, membantu organisasi mengukur secara konstan bahan bakar yang digunakan aset mereka dan memastikan kinerja mereka pada tingkat optimal dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan mereka.
Dengan beralih dari program pemeliharaan reaktif yang ketinggalan zaman, tidak efisien, atau diperbaiki setelah rusak ke program keandalan dan pemeliharaan aset yang terintegrasi penuh seperti pemeliharaan preventif atau pemeliharaan prediktif, organisasi dapat lebih efektif memantau, mengelola, dan memelihara aset mereka dengan cara yang memfasilitasi keberlanjutan di seluruh siklus hidup aset.
Infrastruktur transportasi berkelanjutan menerapkan program pemeliharaan prediktif modern yang memungkinkan manajemen aset yang lebih cerdas, mendeteksi dan menangani masalah sebelum mengakibatkan waktu henti aset yang mahal. Kedua strategi tersebut membantu perusahaan merencanakan pemeliharaan dengan lebih baik dan menghindari penghentian layanan yang mahal yang dapat berdampak pada keseluruhan bisnis.
Dengan memanfaatkan teknologi baru dan praktik terbaik di seluruh industri, organisasi menemukan cara untuk membangun infrastruktur transportasi yang lebih kuat dan lebih tangguh. Berikut adalah lima praktik terbaik yang membantu mereka sukses.
Ketika merencanakan inisiatif transportasi berkelanjutan, penting untuk memprioritaskan apa yang dibutuhkan oleh organisasi Anda dan apa yang mungkin dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Misalnya, meskipun mengalihkan seluruh armada kendaraan pengiriman dari bahan bakar fosil ke listrik mungkin merupakan tujuan jangka panjang yang baik, namun hal ini bisa membutuhkan investasi yang lebih besar daripada yang dapat Anda lakukan saat ini. Mengonversi persentase armada Anda menjadi tenaga listrik adalah langkah pertama yang lebih realistis. Dengan begitu, organisasi memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah apa pun yang muncul sebelum mengubah seluruh armada.
Saat ini, dalam industri transportasi, organisasi semakin mengandalkan pendekatan EAM dan APM untuk membantu mereka mencapai tujuan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Solusi EAM dan APM membantu meningkatkan proses manajemen kerja, program pemeliharaan, perencanaan dan penjadwalan, manajemen rantai pasokan, dan kondisi EHS.
Seperti manajemen aset, pemeliharaan aset juga merupakan area penting yang harus ditangani dalam hal membangun keberlanjutan dalam inisiatif infrastruktur transportasi Anda. Pemeliharaan preventif adalah pendekatan yang menentukan kegiatan pemeliharaan rutin untuk mencegah kegagalan peralatan tidak terduga yang dapat menyebabkan kegagalan yang mahal dan tidak berkelanjutan. Pemeliharaan prediktif membawa kegiatan ini selangkah lebih jauh dengan menggunakan data historis dan kegagalan tentang aset untuk memprediksi kapan masalah akan timbul. Kedua pendekatan membantu menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan daripada pendahulunya—pemeliharaan setelah rusak—karena pendekatan ini secara proaktif mengantisipasi dan membantu menyelesaikan masalah pemeliharaan sebelum menyebabkan kegagalan peralatan.
Dengan segala hal terhubung oleh sensor dan sistem melalui Internet of Things (IoT), mulai dari katup hingga kendaraan, organisasi dapat menggabungkan analitik canggih dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam strategi EAM dan APM mereka. Instrumen pada aset kompleks seperti tangki bahan bakar, alat pengukur kecepatan, dan mesin mengumpulkan data dan menganalisisnya menggunakan AI. Hal ini membantu memastikan bahwa aset berkinerja optimal dan dengan dampak minimal pada lingkungan.
Kembaran digital adalah representasi virtual dari aset yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk melakukan tes menggunakan simulasi yang menunjukkan bagaimana aset akan berjalan di bawah serangkaian kondisi atau di lingkungan di mana ia akan beroperasi. Insinyur yang bekerja pada proyek infrastruktur transportasi sering menggunakan kembaran digital untuk mengevaluasi bagaimana berbagai aset seperti bangunan, jembatan, turbin jet, mobil, dan pesawat terbang akan bereaksi ketika mengalami kondisi tertentu, seperti badai, banjir, atau suhu tinggi.
Infrastruktur transportasi mendukung berbagai industri dan kebutuhan. Mulai komuter terminal bus penumpang dan kereta api yang berdiri setiap pagi, hingga bandara, terminal barang, dan jaringan pengiriman yang sibuk yang menggerakkan perdagangan global—sulit membayangkan dunia yang kita tinggali tanpanya. Infrastruktur transportasi yang berkelanjutan membantu struktur dan jaringan berfungsi pada tingkat yang optimal sehingga setiap orang dan segala sesuatu dapat mencapai tempat tujuan mereka dengan dampak minimal terhadap lingkungan.
Berikut adalah dua contoh infrastruktur transportasi berkelanjutan di dua industri.
Bandara adalah sarang aktivitas yang sibuk dengan jutaan orang bergantung padanya setiap hari untuk transportasi yang cepat dan aman. Sistem pemeliharaan bandara memastikan aset penting seperti peralatan keamanan, jalan setapak, lift, AC, air, dan saluran pembuangan semuanya berfungsi dengan baik. Tetapi banyak bandara dibangun beberapa dekade yang lalu dan tim pemeliharaan mereka masih mengandalkan teknologi dan alur kerja yang usang dan tidak efisien untuk membuatnya tetap berjalan. Untuk membuat bandara lebih modern, tangguh, dan berkelanjutan, para pemangku kepentingan menambahkan teknologi dan kemampuan baru.
Alat AI dan IoT memungkinkan manajer pemeliharaan memantau kesehatan dan kinerja aset mereka secara real-time. Mereka juga membantu memastikan kepatuhan terhadap persyaratan keamanan ketat yang membuat wisatawan tetap aman dan meningkatkan proses pemeliharaan yang tidak efisien. Dengan menggantikan email dan bentuk komunikasi lama lainnya dengan aplikasi mobile yang cepat dan mudah, pekerja dapat berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain di lapangan, memprioritaskan perintah kerja, dan mengelola sumber daya di lingkungan yang kompleks dan menuntut.
Menurut Massachusetts Institute of Technology (tautan berada di luar ibm.com), transportasi dan penyimpanan barang menyumbang 20% dari emisi gas rumah kaca global. Untuk menurunkan angka tersebut, para pemangku kepentingan mencari cara untuk membangun lebih banyak keberlanjutan ke dalam infrastruktur industri.
Pertama, mereka perlu mengoptimalkan efisiensi bahan bakar dan program pemeliharaan kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan barang. Setiap aset yang dimiliki perusahaan kargo memiliki siklus hidup tertentu yang mencakup pemasangan, pemeliharaan, dan penggantian. Aktivitas ini berkontribusi pada jejak karbon aset, sehingga semakin dapat dikurangi, semakin rendah jejak karbon aset secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika sebuah truk pengiriman atau kapal yang mengangkut barang mogok di tengah perjalanan, teknisi yang dikirim untuk memperbaikinya akan menggunakan bahan bakar untuk sampai ke sana dan kembali—meningkatkan jejak karbon kapal.
Dengan menerapkan strategi EAM dan APM untuk memperpanjang siklus hidup aset dan melakukan pemeliharaan preventif dan prediktif, pengangkut barang membuat bisnis mereka lebih berkelanjutan dan hemat bahan bakar, memastikan mereka mematuhi peraturan EHS di negara tempat mereka beroperasi.
Organisasi yang ingin meningkatkan praktik manajemen aset infrastruktur transportasi memiliki banyak pilihan solusi. Ketika mengidentifikasi solusi yang tepat untuk kebutuhan mereka, mereka harus memprioritaskan platform yang menggabungkan serangkaian penawaran teknologi yang tangguh dengan praktik terbaik dari masa lalu yang telah terbukti.
IBM Maximo Application Suite adalah solusi manajemen aset dan keandalan terintegrasi yang membantu organisasi memantau, mengelola, dan memelihara aset infrastruktur transportasi mereka, termasuk mengoptimalkan produktivitas dan menerapkan kemampuan pemeliharaan preventif dan prediktif.
