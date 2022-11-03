Apa itu keberlanjutan rantai pasokan?

Ketika tim pengadaan Anda tengah memilih apa yang akan dibeli dan dari siapa, apakah Anda akan memilih vendor yang memiliki nilai sosial yang sama dengan merek Anda?

Ketika pabrik Anda memproduksi barang, apakah Anda meminimalkan limbah dan secara efektif menggunakan sumber daya yang terbatas?

Saat memenuhi pesanan untuk pelanggan, tahukah Anda bagaimana keputusan pengemasan dan pengiriman Anda berdampak pada lingkungan?

Jika Anda belum memikirkan semua pertanyaan ini, kini saatnya untuk memulai. Pelanggan, karyawan, dan pemegang saham Anda ingin tahu apakah Anda memiliki rencana untuk mengatasi keberlanjutan rantai pasokan.

Keberlanjutan rantai pasokan didefinisikan sebagai menanamkan pertimbangan lingkungan, sosial, atau tata kelola perusahaan saat sumber bahan baku disediakan, dikonversi menjadi produk, dan dikirim ke pasar. Tetapi rantai pasokan tidak berakhir ketika produk memasuki pasar, begitu pula keberlanjutan rantai pasokan. Kita harus merencanakan dan melaksanakan strategi penggunaan kembali/daur ulang/penarikan. Aspek penting dari keberlanjutan rantai pasokan adalah bahwa aktivitas ini mendukung ekonomi sirkular.

Di blog ini, mari kita jelajahi praktik terbaik yang mendorong rantai pasokan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya mengurangi limbah dan menciptakan efisiensi yang menurunkan konsumsi sumber daya dan juga dapat menurunkan biaya, dengan tujuan akhir untuk melestarikan kondisi guna mendukung generasi mendatang.