Apa itu keberlanjutan rantai pasokan?

Ketika tim pengadaan Anda tengah memilih apa yang akan dibeli dan dari siapa, apakah Anda akan memilih vendor yang memiliki nilai sosial yang sama dengan merek Anda?
Ketika pabrik Anda memproduksi barang, apakah Anda meminimalkan limbah dan secara efektif menggunakan sumber daya yang terbatas?
Saat memenuhi pesanan untuk pelanggan, tahukah Anda bagaimana keputusan pengemasan dan pengiriman Anda berdampak pada lingkungan?
Jika Anda belum memikirkan semua pertanyaan ini, kini saatnya untuk memulai. Pelanggan, karyawan, dan pemegang saham Anda ingin tahu apakah Anda memiliki rencana untuk mengatasi keberlanjutan rantai pasokan.
Keberlanjutan rantai pasokan didefinisikan sebagai menanamkan pertimbangan lingkungan, sosial, atau tata kelola perusahaan saat sumber bahan baku disediakan, dikonversi menjadi produk, dan dikirim ke pasar. Tetapi rantai pasokan tidak berakhir ketika produk memasuki pasar, begitu pula keberlanjutan rantai pasokan. Kita harus merencanakan dan melaksanakan strategi penggunaan kembali/daur ulang/penarikan. Aspek penting dari keberlanjutan rantai pasokan adalah bahwa aktivitas ini mendukung ekonomi sirkular.
Di blog ini, mari kita jelajahi praktik terbaik yang mendorong rantai pasokan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya mengurangi limbah dan menciptakan efisiensi yang menurunkan konsumsi sumber daya dan juga dapat menurunkan biaya, dengan tujuan akhir untuk melestarikan kondisi guna mendukung generasi mendatang.
Perencanaan dengan mempertimbangkan keberlanjutan rantai pasokan memberikan tiga keuntungan: manusia, keuntungan, dan planet ini:
Para pemangku kepentingan semakin mengharapkan bahwa merek yang mereka beli dan dukung mengatasi masalah keberlanjutan.
Tidak mengherankan, 57% CEO mengidentifikasi ROI yang tidak jelas dan manfaat ekonomi sebagai tantangan utama. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan IBM, Guy Cormier, CEO Desjardins Group, mengatakan, “Ini dimulai dari CEO. Saya benar-benar yakin perubahan iklim dan ESG dimulai dari puncak pimpinan. Anda tidak bisa berpura-pura, terutama dengan karyawan yang lebih muda.” Berikut adalah beberapa alasan mengapa keberlanjutan menjadi pembeda yang dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan:
Mengingat sumber daya lingkungan yang terbatas di dunia ini, “sirkularitas” terkait erat dengan keberlanjutan. Laporan Perdagangan Berkelanjutan Dalam Sumber Daya Program Lingkungan PBB membahas ekonomi sirkular: “Konsep ini didasarkan pada mencirikan dunia sebagai jala jaringan yang pada dasarnya saling berhubungan dan bergantung—di mana efisiensi yang lebih besar dicapai dengan menutup, memperluas, dan mempersempit siklus material. Ini berbeda dengan model linier tradisional hasilkan-konsumsi-buang. Dalam model melingkar, sumber daya mempertahankan nilai setinggi mungkin.” Rantai pasokan yang berkelanjutan mendukung ekonomi sirkular ketika selaras dengan nilai-nilai ini:
Pemimpin rantai pasokan dapat mendorong hasil dalam jangka yang tidak terlalu panjang dengan mempersempit ruang lingkup upaya keberlanjutan rantai pasokan mereka ke fokus pada lingkungan. Berikut adalah empat area yang dapat dijelajahi untuk rantai pasokan yang lebih hijau:
Dalam rantai pasokan, kita berbicara tentang konsep seputar “merencanakan, membuat, dan mengirimkan.” Ketika pemimpin rantai pasokan menetapkan tujuan jangka panjang, penting untuk berfokus pada perencanaan produk dan elemen yang dapat Anda ubah dari waktu ke waktu demi rantai pasokan yang lebih berkelanjutan.
Bisnis menghadapi tekanan untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasokan dan manfaat dari labanya nyata. Mengikuti praktik terbaik akan membantu Anda mengembangkan rencana yang mengidentifikasi kontributor utama, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, menetapkan jadwal, mengalokasikan dana, menerapkan alur kerja cerdas dan solusi digital untuk mengubah proses, dan mengukur kemajuan.
Kini lebih penting lagi untuk memulai perjalanan Anda menuju keberlanjutan rantai pasokan. IBM tahu apa yang diperlukan untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih berkelanjutan dan transparan dengan kesadaran sosial.
Pertimbangkan solusi berikut untuk membantu Anda dalam bisnis Anda:
Temukan cara mengubah insight keberlanjutan menjadi tindakan dan ambil langkah selanjutnya untuk memanfaatkan kekuatan AI generatif.
Pelajari cara pengguna IBM® Turbonomic mendapatkan IT yang berkelanjutan dan mengurangi jejak lingkungan mereka sambil memastikan kinerja aplikasi.
Temukan cara IBM Maximo dapat membantu mengoptimalkan nilai aset sepanjang siklus hidup.
Pelajari cara eksekutif keberlanjutan dan pemimpin net zero mencapai kepatuhan terhadap CSRD.
Pelajari bagaimana organisasi dapat menetapkan dan mencapai target keberlanjutan yang jelas yang memberikan keunggulan kompetitif.
Optimalkan cara Anda mengalokasikan sumber daya ke aplikasi di seluruh ekosistem Anda dengan platform IBM Turbonomic.
Mulailah perjalanan keberlanjutan Anda hari ini dengan menghubungkan peta jalan strategis Anda dengan operasi sehari-hari.
Gunakan layanan konsultasi keberlanjutan IBM untuk mengubah ambisi keberlanjutan menjadi tindakan dan menjadi bisnis yang lebih bertanggung jawab dan menguntungkan.