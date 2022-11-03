Apa itu keberlanjutan rantai pasokan?

Tag
Ketika tim pengadaan Anda tengah memilih apa yang akan dibeli dan dari siapa, apakah Anda akan memilih vendor yang memiliki nilai sosial yang sama dengan merek Anda?

Ketika pabrik Anda memproduksi barang, apakah Anda meminimalkan limbah dan secara efektif menggunakan sumber daya yang terbatas?

Saat memenuhi pesanan untuk pelanggan, tahukah Anda bagaimana keputusan pengemasan dan pengiriman Anda berdampak pada lingkungan?

Jika Anda belum memikirkan semua pertanyaan ini, kini saatnya untuk memulai. Pelanggan, karyawan, dan pemegang saham Anda ingin tahu apakah Anda memiliki rencana untuk mengatasi keberlanjutan rantai pasokan.

Keberlanjutan rantai pasokan didefinisikan sebagai menanamkan pertimbangan lingkungan, sosial, atau tata kelola perusahaan saat sumber bahan baku disediakan, dikonversi menjadi produk, dan dikirim ke pasar. Tetapi rantai pasokan tidak berakhir ketika produk memasuki pasar, begitu pula keberlanjutan rantai pasokan. Kita harus merencanakan dan melaksanakan strategi penggunaan kembali/daur ulang/penarikan. Aspek penting dari keberlanjutan rantai pasokan adalah bahwa aktivitas ini mendukung ekonomi sirkular.

Di blog ini, mari kita jelajahi praktik terbaik yang mendorong rantai pasokan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya mengurangi limbah dan menciptakan efisiensi yang menurunkan konsumsi sumber daya dan juga dapat menurunkan biaya, dengan tujuan akhir untuk melestarikan kondisi guna mendukung generasi mendatang.

Mengapa keberlanjutan rantai pasokan penting?

Perencanaan dengan mempertimbangkan keberlanjutan rantai pasokan memberikan tiga keuntungan: manusia, keuntungan, dan planet ini:

People (manusia)

 

Para pemangku kepentingan semakin mengharapkan bahwa merek yang mereka beli dan dukung mengatasi masalah keberlanjutan.

  • Riset konsumen: Sebuah studi terbaru oleh IBM menemukan bahwa hampir 80% konsumen menunjukkan bahwa keberlanjutan penting bagi mereka, dan 60% bersedia mengubah kebiasaan berbelanja mereka untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, 93% konsumen global mengatakan COVID-19 memengaruhi pandangan mereka tentang keberlanjutan.
  • Perekrutan dan retensi karyawan: Dalam studi terbaru oleh IBM Institute for Business Value, 69% responden mengatakan bahwa mereka lebih mungkin menerima pekerjaan di organisasi yang mereka anggap ramah lingkungan. Namun hanya 20% CEO mengatakan upaya keberlanjutan mereka membantu mereka merekrut talenta.
  • Investor: Pada tahun 2022, nilai investasi berkelanjutan di pasar keuangan utama telah tumbuh sebesar 1% dalam dua tahun terakhir. Seiring dengan peningkatan pesat investasi berkelanjutan, ada kebutuhan akan istilah yang sama untuk mengidentifikasi peluang investasi hijau. Selain istilah yang sama, data dan solusi sangat penting untuk masa depan net zero.

Keuntungan

Tidak mengherankan, 57% CEO mengidentifikasi ROI yang tidak jelas dan manfaat ekonomi sebagai tantangan utama. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan IBM, Guy Cormier, CEO Desjardins Group, mengatakan, “Ini dimulai dari CEO. Saya benar-benar yakin perubahan iklim dan ESG dimulai dari puncak pimpinan. Anda tidak bisa berpura-pura, terutama dengan karyawan yang lebih muda.” Berikut adalah beberapa alasan mengapa keberlanjutan menjadi pembeda yang dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan:

  • Membedakan merek Anda: Selama 12 bulan terakhir, nilai merek tertentu menjadi lebih penting ketika memutuskan untuk berbelanja secara berkelanjutan atau etis dalam beberapa kategori. Kemasan yang berkelanjutan mendapat nilai tinggi saat berbelanja, sementara konsumen menghargai pengurangan limbah dan jejak karbon suatu produk saat membeli peralatan rumah tangga utama.
  • Selaraskan kepemimpinan Anda dengan tujuan ESG untuk mengurangi limbah dan menerapkan prinsip-prinsip ramping yang dapat mengurangi biaya: Dalam studi tahun 2022, World Economic Forum menemukan bahwa perusahaan menetapkan target yang lebih agresif untuk keberlanjutan rantai pasokan dibandingkan sebelumnya, menyadari dampaknya terhadap daya saing, dan mengaitkan target keberlanjutan dengan kinerja pembayaran eksekutif senior. Banyak yang bekerja sama dengan pemasok dengan berbagai cara strategis, termasuk dalam isu seperti pengurangan emisi dan inklusi sosial ekonomi. Aliansi industri telah lama menjadi hal penting; beberapa perusahaan sekarang juga berupaya untuk menghadirkan kewirausahaan melalui program inkubator yang memberikan solusi keberlanjutan rantai pasokan berbasis tempat.

Planet

Mengingat sumber daya lingkungan yang terbatas di dunia ini, “sirkularitas” terkait erat dengan keberlanjutan. Laporan Perdagangan Berkelanjutan Dalam Sumber Daya Program Lingkungan PBB membahas ekonomi sirkular: “Konsep ini didasarkan pada mencirikan dunia sebagai jala jaringan yang pada dasarnya saling berhubungan dan bergantung—di mana efisiensi yang lebih besar dicapai dengan menutup, memperluas, dan mempersempit siklus material. Ini berbeda dengan model linier tradisional hasilkan-konsumsi-buang. Dalam model melingkar, sumber daya mempertahankan nilai setinggi mungkin.” Rantai pasokan yang berkelanjutan mendukung ekonomi sirkular ketika selaras dengan nilai-nilai ini:

  • Kurangi sesuai peruntukan: Mengurangi jumlah bahan yang digunakan (terutama bahan mentah) harus menjadi prinsip panduan keseluruhan dari tahap awal desain produk dan layanan.
  • Perbaikan, penarikan, dan pembuatan ulang dari perspektif perantara yang menjembatani pengguna dan pelaku bisnis.
  • Gunakan kembali untuk tujuan lain dan daur ulang dari perspektif antara pelaku bisnis.
Cara memulai keberlanjutan rantai pasokan

Pemimpin rantai pasokan dapat mendorong hasil dalam jangka yang tidak terlalu panjang dengan mempersempit ruang lingkup upaya keberlanjutan rantai pasokan mereka ke fokus pada lingkungan. Berikut adalah empat area yang dapat dijelajahi untuk rantai pasokan yang lebih hijau:

  • Pengiriman: Karena kita tahu bahwa konsumen menghargai merek yang memprioritaskan keberlanjutan, penting untuk memberdayakan pelanggan untuk membuat keputusan yang ramah lingkungan. Apakah mereka benar-benar membutuhkan pesanan tersebut pada hari berikutnya atau apakah pemenuhan pesanan tiga hingga lima hari patut? Dapatkah mereka menunggu hingga semua item dalam pesanan tersedia untuk menerima semuanya dalam satu pengiriman atau apakah mereka membutuhkan setiap item sesegera mungkin? Tunjukkan kepada mereka konsekuensi dari opsi pengiriman “hijau” saat check-out. Penyedia transportasi dan logistik pihak ketiga juga dapat memberikan analisis dan opsi serupa kepada pelanggan B2B mereka.
  • Penentuan posisi inventaris: Visibilitas di seluruh jaringan Anda memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan pemenuhan setiap pesanan. Selain itu, Anda dapat dengan sengaja memosisikan inventaris lebih dekat dengan konsumen untuk memberikan yang terbaik dari kedua aspek: ketersediaan yang lebih cepat dan emisi yang lebih rendah.
  • Pengemasan: Ubahlah perpaduan kemasan produk Anda untuk mencerminkan perubahan pola pembelian. Lebih sedikit lalu lintas pejalan kaki di toko berarti lebih sedikit kebutuhan akan kemasan mahal. Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mengurangi tampilan yang rumit dan perlindungan atas perusakan di dalam toko. Seiring dengan semakin maraknya pesanan online dan pengambilan atau pengiriman dari toko, sertakan beberapa item dalam satu paket untuk mengurangi limbah dan biaya.
  • Pengembalian: Kurangi limbah dan lindungi keuntungan dengan memasarkan kembali dengan cepat produk yang dikembalikan. Hal ini memangkas sejumlah besar barang yang dikembalikan yang akan masuk ke tempat pembuangan sampah setiap tahun di AS  saja, dan kerugian senilai USD 309 miliar dari barang yang dikembalikan ke peritel.

Peluang jangka panjang untuk keberlanjutan rantai pasokan

Dalam rantai pasokan, kita berbicara tentang konsep seputar “merencanakan, membuat, dan mengirimkan.” Ketika pemimpin rantai pasokan menetapkan tujuan jangka panjang, penting untuk berfokus pada perencanaan produk dan elemen yang dapat Anda ubah dari waktu ke waktu demi rantai pasokan yang lebih berkelanjutan.

  • Bahan: Cari peluang untuk menggunakan bahan daur ulang dalam pembuatan produk, seperti yang dilakukan Patagonia, atau ikuti jejak Parker Hannifin dan hindari penggunaan bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Inovasi seperti alternatif plastik biodegradable dari Newlight Technologies membuka opsi berkelanjutan baru.
  • Pemasok: Bangun ekosistem mitra Anda sendiri yang layak dan berkelanjutan. Rancang model bisnis dan tata kelola yang mencerminkan nilai-nilai bersama, seperti The North Face dengan bahan Futurelight miliknya.
  • Pengemasan: Tinjau kembali pengemasan dengan penekanan pada meminimalkan jumlah dan jenis limbah serta kemudahan daur ulangnya. Nespresso adalah contoh yang bagus, termasuk tas daur ulang yang menyertai pengiriman pod kopi.
  • Model melingkar: Meminimalkan dampak lingkungan dari produk dan memaksimalkan sirkulasi ulang bahan untuk digunakan kembali dengan menjual kembali barang yang dikembalikan seperti program ambil kembali dari Eileen Fisher Renew. Anda juga dapat menggunakan kembali komponen dan mendaur ulang seluruh produk atau elemen seperti Plastic Bank, dan memperbaiki atau menyervis produk sebagai bagian dari garansi seumur hidup seperti Coach.
  • Model pendapatan baru: Jelajahi model peminjaman atau "produk sebagai layanan" untuk segala hal, mulai dari peralatan rekreasi seperti yang ditawarkan REI, hingga furnitur kantor, lampu, dan mode untuk acara khusus.

Praktik terbaik keberlanjutan rantai pasokan

Bisnis menghadapi tekanan untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasokan dan manfaat dari labanya nyata. Mengikuti praktik terbaik akan membantu Anda mengembangkan rencana yang mengidentifikasi kontributor utama, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, menetapkan jadwal, mengalokasikan dana, menerapkan alur kerja cerdas dan solusi digital untuk mengubah proses, dan mengukur kemajuan.

  • Patokan dasar: Memahami operasi dan rantai pasokan Anda serta dampaknya terhadap lingkungan.
  • Edukasi: Temukan standar milik rekan sejawat dan pergeseran industri. Ketahui tujuan pembangunan berkelanjutan, undang-undang, peraturan, dan sumber informasi yang relevan untuk industri Anda.
  • Tolok ukur: Karena ini adalah proses kolaboratif, temukan rekan yang relevan, bertukar pembelajaran dan tujuan, dan bekerja sama untuk mengembangkan praktik.
  • Tetapkan BHAG: Tetapkan tujuan besar yang berani dan ambisius (BHAG). Deklarasikan dan bergerak ke arah tujuan ini tanpa takut gagal. Targetkan untuk belajar dan mencapai progres.
  • Pengukuran: Gunakan perangkat lunak dan daftar periksa untuk mengaudit dan mengukur hasil terhadap tujuan. Publikasikan hasil dalam interval berkala.
  • Komunikasi: Pemangku kepentingan sangat menghargai keberlanjutan rantai pasokan, sehingga pemimpin C-suite harus mengambil bertanggung jawab untuk menyampaikan misi, mempromosikan program, melibatkan karyawan, dan berbagi kemajuan dan pembelajaran.
  • Tinjau kembali: Keberlanjutan adalah sebuah perjalanan. Capai tujuan dan buat tujuan baru yang terus memperluas nilai untuk mencapai ketinggian baru.

Solusi untuk keberlanjutan rantai pasokan

Kini lebih penting lagi untuk memulai perjalanan Anda menuju keberlanjutan rantai pasokan. IBM tahu apa yang diperlukan untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih berkelanjutan dan transparan dengan kesadaran sosial.

Pertimbangkan solusi berikut untuk membantu Anda dalam bisnis Anda:

  • Platform pemenuhan cerdas yang mampu melakukan logistik terbalik untuk mempercepat proses penyortiran pengembalian barang, pemasaran ulang produk, dan pelacakan siklus proses perbaikan, mengurangi limbah dan dampak lingkungan dari barang yang dikembalikan.
  • Tawarkan opsi pengiriman yang lebih ramah lingkungan dengan mesin analitik didukung AI yang meningkatkan dan memperluas sistem order management yang ada, menyeimbangkan biaya pemenuhan terhadap layanan.
  • Alat pengontrol yang memberikan visibilitas inventaris menyeluruh untuk membuat keputusan yang lebih tepat, memanfaatkan data pihak ketiga untuk mendeteksi dengan cepat peristiwa yang dapat memengaruhi inventaris, sehingga Anda dapat mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan hasil.
  • Jaringan bisnis banyak perusahaan yang memungkinkan Anda segera terlibat dengan 800.000 mitra dagang yang telah terhubung sebelumnya. Diaktifkan dengan blockchain, jaringan ini memberdayakan transparansi dan kepercayaan di seluruh ekosistem rantai pasokan.
  • Sebuah blockchain platform di mana Anda dapat membangun ekosistem Anda sendiri dengan mitra rantai pasokan tepercaya dan mengautentikasi asal, keberlanjutan, dan integritas produk saat mereka melewati rantai nilai.
  • Untuk mengembangkan perencanaan dan proses rantai pasokan untuk mengatasi tujuan dan harapan keberlanjutan, integrasikan alur kerja cerdas yang secara strategis menerapkan teknologi seperti AI dan blockchain ke dalam rantai pasokan.
 
