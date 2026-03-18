Rantai pasokan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Dengan menyatukan semuanya, organisasi mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang operasi mereka dan di mana perubahan mungkin diperlukan.

Dalam praktiknya, analitik rantai pasokan membantu tim memahami apa yang terjadi di seluruh rantai pasokan, mengapa, dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Pendekatan ini memungkinkan untuk merencanakan ke depan, alih-alih bereaksi terhadap masalah setelah terjadi. Misalnya, analitik dapat mengungkapkan pola permintaan, menyoroti keterlambatan waktu pengiriman, mengidentifikasi risiko pemasok atau menunjukkan di mana tingkat persediaan terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Pendekatan dasar yang sama berlaku di sebagian besar keputusan rantai pasokan: menggunakan analisis data untuk mengukur kinerja, menganalisis penyebab masalah atau inefisiensi, meramalkan kondisi masa depan dan menentukan tindakan terbaik.

Data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) , sistem pergudangan dan transportasi, sensor Internet of Things (IoT) , catatan penjualan, laporan pemasok, dan data pasar eksternal. Menyatukan semua data memungkinkan organisasi untuk meningkatkan operasi sehari-hari sambil juga mempersiapkan perubahan jangka panjang dalam jaringan rantai pasokan.

Contoh penggunaan umum untuk analitik rantai pasokan meliputi: