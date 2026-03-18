Analisis rantai pasokan adalah proses pengumpulan dan analisis data dari seluruh rantai pasokan untuk membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat.
Rantai pasokan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Dengan menyatukan semuanya, organisasi mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang operasi mereka dan di mana perubahan mungkin diperlukan.
Dalam praktiknya, analitik rantai pasokan membantu tim memahami apa yang terjadi di seluruh rantai pasokan, mengapa, dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Pendekatan ini memungkinkan untuk merencanakan ke depan, alih-alih bereaksi terhadap masalah setelah terjadi. Misalnya, analitik dapat mengungkapkan pola permintaan, menyoroti keterlambatan waktu pengiriman, mengidentifikasi risiko pemasok atau menunjukkan di mana tingkat persediaan terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Pendekatan dasar yang sama berlaku di sebagian besar keputusan rantai pasokan: menggunakan analisis data untuk mengukur kinerja, menganalisis penyebab masalah atau inefisiensi, meramalkan kondisi masa depan dan menentukan tindakan terbaik.
Data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) , sistem pergudangan dan transportasi, sensor Internet of Things (IoT) , catatan penjualan, laporan pemasok, dan data pasar eksternal. Menyatukan semua data memungkinkan organisasi untuk meningkatkan operasi sehari-hari sambil juga mempersiapkan perubahan jangka panjang dalam jaringan rantai pasokan.
Contoh penggunaan umum untuk analitik rantai pasokan meliputi:
Manajemen rantai pasokan modern sangat kompleks. Rantai-rantai pasokan global sering menjangkau banyak negara, melibatkan puluhan (atau ratusan) pemasok dan dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan, kapasitas, harga, dan kondisi geopolitik.
Mengelola sistem ini tanpa kemampuan analisis data tingkat lanjut itu sulit. Riset menunjukkan bahwa pemimpin rantai pasokan semakin bergantung pada insight berbasis data untuk memandu keputusan yang lebih baik.
Menurut studi IBM® (PDF), para CEO sekarang mempertimbangkan kinerja rantai pasokan, termasuk ketahanan dan efisiensi operasi, sebagai tantangan utama mereka. Riset lain menunjukkan bahwa gangguan rantai pasokan yang signifikan dapat merugikan bisnis hingga 45% dari keuntungan setahun selama satu dekade.
Akibatnya, banyak organisasi berinvestasi dalam analisis data rantai pasokan yang lebih baik, termasuk teknologi dan alat yang menawarkan tampilan real-time, sesuai permintaan, dan kemampuan peramalan prediktif. Satu studi menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan analitik didukung AI dan alat visibilitas rantai pasokan ujung ke ujung dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengantisipasi dan menanggapi gangguan.
Karena rantai pasokan terus berkembang semakin kompleks dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, analitik rantai pasokan menjadi alat pelaporan dan cara utama untuk mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi operasional.
Analisis rantai pasokan sering kali dikelompokkan ke dalam empat jenis utama. Masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda tentang bagaimana kinerja rantai pasokan dan tindakan apa yang harus diambil:
Kemajuan dalam kecerdasan buatan, machine learning, dan otomatisasi memperluas apa yang dapat dilakukan oleh organisasi dengan analisis rantai pasokan. Platform analitik modern dapat memproses kumpulan data yang lebih besar, menghasilkan perkiraan yang lebih akurat, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat di seluruh operasi rantai pasokan. Sebuah studi IBM® menemukan bahwa organisasi dengan investasi AI yang lebih tinggi dalam operasi rantai pasokan melaporkan pertumbuhan pendapatan 61% lebih besar daripada rekan-rekan mereka.
Analisis sangat penting untuk mengoptimalkan dan merampingkan proses rantai pasokan. Hal ini bergantung pada organisasi yang menjaga kualitas data yang baik dan praktik manajemen data.
Berikut adalah contoh utama dan studi kasus tentang bagaimana analitik rantai pasokan dapat diterapkan.
Forecasting permintaan adalah salah satu penggunaan analitik rantai pasokan yang paling umum. Dengan menggabungkan data penjualan historis dengan sinyal real-time seperti promosi, musim, dan tren pasar, organisasi dapat mempertahankan tingkat persediaan yang lebih baik dan menghindari stok atau kelebihan barang.
Untuk peretail yang mengelola sejumlah besar unit penyimpanan stok (SKU) di seluruh toko dan saluran e-commerce, model forecasting yang didukung AI memungkinkan prediksi pada tingkat terperinci dan membantu perencana merespons lebih cepat terhadap perubahan permintaan.
Misalnya, produsen barang olahraga ANTA Group bekerja dengan IBM untuk meningkatkan peramalan dan perencanaan inventaris karena pertumbuhan yang cepat membuat metode perencanaan manual sulit dikelola. Dengan mengintegrasikan rantai pasokan, merchandising, dan data penjualan ke dalam lingkungan analitik dan perencanaan terpadu, perusahaan memperoleh visibilitas yang lebih baik ke dalam pola permintaan musiman. Juga, mereka dapat menyesuaikan tingkat produksi dan inventaris lebih awal dalam siklus perencanaan.
Analisis rantai pasokan membantu organisasi melacak kinerja pemasok dengan metrik seperti pengiriman tepat waktu, waktu tunggu, tingkat kecacatn, dan kepatuhan terhadap kontrak. Dengan menggabungkan data rantai pasokan internal dengan sumber data eksternal (seperti peringatan cuaca), perusahaan dapat mengidentifikasi dan menanggapi potensi gangguan lebih awal sebelum memengaruhi operasi.
Misalnya, Dun & Bradstreet bekerja dengan IBM® untuk mengembangkan D&B Ask Procurement, alat analisis didukung AI yang dirancang untuk memberikan tim pengadaan pandangan yang lebih lengkap tentang risiko pemasok. Solusi ini menggabungkan data bisnis global Dun & Bradstreet dengan IBM® watsonx AI dan alat otomatisasi untuk menghasilkan insight real-time tentang kesehatan keuangan pemasok, struktur kepemilikan, dan faktor risiko lainnya.
Analisis transportasi menggunakan data real-time dari operator, sistem GPS, dan jaringan lalu lintas untuk meningkatkan routing, penjadwalan, dan perencanaan beban. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk menyeimbangkan penghematan biaya, kecepatan pengiriman, dan tingkat layanan sambil mengurangi inefisiensi dalam operasi logistik.
Sebagai contoh, UPS menggunakan algoritme analitik dan pengoptimalan tingkat lanjut dalam sistem perutean ORION dan alat UPSNav untuk menganalisis rute pengiriman dan pola lalu lintas, sehingga membantu driver menempuh jarak yang lebih sedikit. Perusahaan telah melaporkan penghematan bahan bakar yang signifikan dan peningkatan efisiensi sebagai hasil dari penggunaan analitik untuk memandu keputusan perutean.
Organisasi semakin banyak menggunakan analisis rantai pasokan untuk melacak emisi, penggunaan energi, limbah, dan metrik keberlanjutan lainnya. Dengan menganalisis data ini bersama metrik biaya dan layanan, perusahaan dapat mengevaluasi cara untuk mengurangi dampak lingkungan.
Sebagai contoh,program SmartWay dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat3 memungkinkan pengguna melacak dan berbagi informasi tentang bahan bakar dan emisi. Tindakan ini membantu perusahaan menemukan opsi transportasi yang lebih efisien.
Analisis rantai pasokan sering kali digunakan untuk meningkatkan operasi gudang. Dengan menganalisis data dari sistem gudang, perangkat IoT, dan alat pelacakan inventaris, gudang dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan pemenuhan. Data real-time sangat penting dalam lingkungan distribusi besar, di mana penundaan kecil atau ketidakakuratan dapat memengaruhi waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan.
Misalnya, solusi manajemen gudang digital yang dibangun dengan IBM® Maximo Application Suite dan alat mitra menggunakan pengodean barcode, pengambilan data otomatis, dan pelacakan inventaris real-time untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam operasi gudang.
Dalam banyak rantai pasokan, data tersebar di berbagai sistem, sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi di luar pemasok atau gudang langsung. Analisis rantai pasokan membantu menyatukan informasi ini, menggabungkan data dari sistem ERP, penyedia transportasi, sistem inventaris, dan portal pemasok untuk membuat satu tampilan rantai pasokan yang lengkap. Dengan visibilitas yang lebih baik, tim dapat melihat masalah lebih awal.
Misalnya, IBM® memodernisasi rantai pasokannya sendiri dengan menghubungkan data dari perencanaan, pengadaan, manufaktur, dan sistem logistik ke dalam platform analisis bersama. Dengan pandangan yang lebih jelas tentang inventaris, pesanan, dan aktivitas pemasok di seluruh jaringan globalnya, solusi analisis rantai pasokan IBM® mengurangi biaya rantai pasokan sebesar 160 juta USD dan membangun ketahanan dan kelincahan yang lebih besar.
Analisis pengadaan dan sumber membantu organisasi mengevaluasi Harga pemasok, pola pengeluaran, dan risiko sumber di seluruh kategori bahan baku dan komponen. Dengan menggabungkan data pengadaan dengan kumpulan data lain, perusahaan dapat mengidentifikasi tren biaya dan memantau kinerja pemasok. Proses ini memungkinkan tim pengadaan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang kontrak dan pemilihan pemasok.
Sebuah survei menemukan bahwa perusahaan berkinerja terbaik menempatkan sekitar seperempat karyawan pengadaan mereka dalam tim analitik, menunjukkan manfaat keterampilan analisis data untuk area bisnis ini.
Peluncuran produk baru datang dengan ketidakpastian. Alat analisis prediktif dan simulasi memungkinkan tim rantai pasokan untuk memodelkan skenario permintaan, merencanakan tingkat inventaris, dan mengidentifikasi potensi hambatan sebelum produksi dimulai. Dengan menguji berbagai skenario sebelumnya, organisasi dapat menyelaraskan rencana manufaktur, sumber dan distribusi dengan permintaan yang diharapkan dan mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan persediaan.
Misalnya, Colgate-Palmolive mengatakan menggunakan simulasi kembar digital dan analitik berbasis AI untuk menguji ide-ide produk baru dan mengevaluasi bagaimana perubahan permintaan dapat memengaruhi produksi dan operasi rantai pasokan sebelum peluncuran.
