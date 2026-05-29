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Manajemen Aset

Apa itu manajemen suku cadang?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
diterbitkan 29 Mei 2026

Manajemen suku cadang, didefinisikan

Manajemen suku cadang merupakan proses sistematis dalam mengelola inventaris suku cadang suatu organisasi. Proses ini mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pelacakan, dan distribusi komponen untuk memastikan bahwa suku cadang yang tepat tersedia pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan operasional.

Tujuan dari proses manajemen suku cadang adalah mengoptimalkan aktivitas pemeliharaan, perbaikan, dan operasional (MRO) dengan meminimalkan waktu henti dan lead time yang tidak diperlukan, mengotomatiskan proses pelacakan, serta meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Proses ini berbeda dengan manajemen aset, yang merupakan sistem khusus untuk mengelola aset, peralatan, dan sumber daya yang diperlukan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.

Pasar manajemen suku cadang diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga tahun 2030. Menurut MarketsandMarkets, perusahaan konsultan riset pasar global, nilai pasar diperkirakan meningkat dari 1,02 miliar USD pada tahun 2025 menjadi 1,82 miliar USD pada tahun 2030. Pertumbuhan tersebut diproyeksikan terjadi dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) lebih dari 12%.

Manajemen suku cadang bukan sekadar mengelola inventaris atau mempertahankan tingkat persediaan. Manajemen suku cadang merupakan proses penting yang membantu bisnis menjaga keandalan sistem sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Solusi modern memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung forecasting serta memprediksi penggunaan, sehingga menghasilkan keputusan pengadaan secara real time yang lebih tepat dan strategi optimalisasi suku cadang MRO yang lebih efektif.

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Mengapa manajemen suku cadang penting?

Pertimbangkan situasi ketika departemen operasional mengalami kerusakan peralatan dan memerlukan suku cadang yang tidak tersedia, sehingga harus dipesan terlebih dahulu selama beberapa minggu. Kondisi ini dapat mengakibatkan waktu henti peralatan, peningkatan biaya operasional, serta munculnya masalah kualitas.

Sesuai instruksi, struktur HTML dipertahankan.Waktu henti yang mahal merupakan salah satu alasan utama mengapa manajemen suku cadang yang efektif sangat penting. Bahkan, lebih dari 6 dari 10 produsen mengalami waktu henti yang tidak direncanakan dalam satu tahun terakhir.

Fakta ini menunjukkan pentingnya memahami kekritisan suku cadang di seluruh rantai pasok MRO, serta menerapkan proses pemeliharaan preventif secara efektif. Selain itu, manajemen suku cadang juga berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta menjaga keberlangsungan operasional.

Manajemen suku cadang juga memegang peranan penting dalam mendukung operasional organisasi. Proses ini memerlukan kolaborasi yang erat dari tim pemeliharaan serta koordinasi yang efektif antar departemen. Dengan menerapkan praktik manajemen tim dan suku cadang yang kuat, organisasi dapat mencapai efisiensi operasional yang hebat dan mencapai tujuan organisasi yang lebih luas

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Komponen utama manajemen suku cadang

Sebelum diimplementasikan, manajemen suku cadang memiliki beberapa elemen utama yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan pengelolaannya berjalan secara efektif.

Kontrol inventaris

Sebuah bisnis perlu menentukan jumlah suku cadang yang harus disimpan dengan tetap mempertahankan tingkat persediaan yang strategis. Keputusan tersebut mengharuskan tim pemeliharaan mempertimbangkan risiko kehabisan stok dibandingkan dengan biaya penyimpanan.

Sebuah bisnis perlu menetapkan tingkat persediaan minimum dan maksimum serta titik pemesanan ulang otomatis yang memicu proses pengadaan. Selain itu, terapkan sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) atau perangkat lunak manajemen aset perusahaan (EAM) untuk mengelola operasi pemeliharaan sekaligus memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap tingkat persediaan.

Pengadaan dan manajemen pemasok

Hubungan yang kuat dengan vendor dan pemasok merupakan faktor penting bagi keberlangsungan bisnis. Negosiasikan persyaratan yang membantu mengurangi waktu tunggu, menghindari kelebihan stok, dan menyediakan opsi sumber cadangan yang mempertimbangkan harga.

Hubungan kerja yang baik akan menjadi penting ketika masalah rantai pasokan muncul dan jalur komunikasi terbuka adalah satu-satunya cara untuk menjaga sistem tetap bergerak.

Perkiraan permintaan

Analisis data penggunaan historis merupakan langkah penting dalam proses forecasting kebutuhan suku cadang. Dengan meninjau data historis dan metrik, manajer inventaris dapat melakukan perkiraan pembelian dan memperhitungkan waktu tunggu pemasok agar sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan yang sebenarnya.

Gunakan alat berbasis AI untuk mengotomatiskan proses pengumpulan data melalui integrasi spreadsheet serta mendukung pelaksanaan pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif.

Analisis kekritisan

Pengelompokan suku cadang penting bergantung pada karakteristik masing-masing industri. Dalam industri otomotif, khususnya, sangat penting untuk pengategorian suku cadang menjadi komponen penting dan kurang penting guna mendukung kelancaran proses produksi serta mengelola risiko operasional akibat kerusakan atau kegagalan komponen.

Industri dengan suku cadang yang lebih besar atau lebih penting mungkin memerlukan prioritas persediaan yang lebih tinggi untuk mencegah gangguan atau kekurangan yang parah.

Klasifikasi bagian

Penerapan konvensi penamaan yang standar serta penggunaan nomor suku cadang akan membantu tim inventaris dalam mencari, menemukan, dan melacak suku cadang secara lebih efektif.

Pendekatan yang umum digunakan adalah analisis ABC, yaitu metode yang mengelompokkan suku cadang berdasarkan nilai konsumsinya. Misalnya, A mewakili nilai tinggi, B nilai sedang dan C nilai rendah. Pendekatan lain adalah dengan mengategorikan komponen sebagai penting atau tidak penting, yang dilakukan melalui audit “kekritisan suku cadang“ .

Jenis-jenis suku cadang

Suku cadang dapat dikategorikan dengan berbagai cara, bergantung pada karakteristik dan kebutuhan masing-masing industri. Beberapa jenis suku cadang yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

  • Suku cadang penting: Komponen ini memiliki peran yang sangat penting dalam operasional, sehingga ketidaktersediaannya dapat menghentikan alur kerja. Harus disimpan dalam stok di tempat untuk membantu memastikan ketersediaan instan. Dalam industri otomotif, contoh suku cadang penting meliputi blok mesin, transmisi, serta sistem bantuan pengemudi canggih (ADAS).
  • Suku cadang tidak penting: Suku cadang ini tidak memiliki peran yang penting dalam proses maupun fungsi operasional. Oleh karena itu, suku cadang kurang penting umumnya tidak disimpan dalam jumlah besar dan hanya dipesan sesuai kebutuhan. Dalam industri otomotif, contoh suku cadang tidak penting meliputi komponen seperti kenop radio, tempat gelas, layar sistem hiburan di dalam kendaraan, serta motor penggerak jendela listrik.
  • Suku cadang strategis: Suku cadang ini disimpan untuk mengelola risiko dalam jangka panjang (meskipun jarang digunakan). Mereka sering disebut sebagai suku cadang asuransi. Penyediaannya dapat mendukung umur pakai aset yang lebih panjang, mencegah kelebihan stok, serta meminimalkan risiko keusangan persediaan. Contoh suku cadang strategis di dealer mobil meliputi paket baterai kendaraan listrik (EV) atau panel bodi lama, seperti spatbor maupun trim khusus untuk model kendaraan tertentu.
  • Suku cadang habis pakai: Jenis suku cadang ini diganti secara berkala karena memiliki frekuensi penggunaan yang tinggi. Suku cadang habis pakai tidak dirancang untuk diperbaiki dan umumnya memerlukan penggantian atau pengisian ulang secara rutin. Beberapa contoh komponen habis pakai dalam industri otomotif meliputi busi, filter udara, kampas rem, dan ban.

Proses langkah demi langkah manajemen suku cadang

Manajemen suku cadang merupakan proses yang memerlukan pendekatan yang terstruktur, mulai dari pengadaan, pengelolaan inventaris, hingga penerapan. Proses ini mencakup pengelolaan suku cadang sepanjang seluruh siklus hidupnya.

  1. Identifikasi dan katalogkan seluruh suku cadang: Identifikasi seluruh suku cadang yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan dan operasional. Klasifikasikan setiap suku cadang berdasarkan kekritisan dan frekuensi penggunaannya dengan menggunakan analisis ABC, sistem kode batang atau kategorisasi antara suku cadang penting dan tidak penting.
  2. Tetapkan tingkat persediaan dan titik pemesanan ulang: Pilih sistem manajemen persediaan suku cadang, seperti CMMS, EAM, atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) untuk mengotomatiskan proses pelacakan suku cadang. Alat perencanaan pemeliharaan modern dapat menyediakan analisis real time mengenai tingkat persediaan dan riwayat penggunaan, sekaligus menyederhanakan proses pengelolaan perintah kerja.
  3. Membangun proses pemasok dan pengadaan: Tetapkan prosedur operasi standar (SOP) untuk seluruh proses yang berkaitan dengan manajemen suku cadang. Standarisasikan setiap prosedur, mulai dari awal (penerimaan suku cadang) hingga akhir siklus hidupnya (proses pengembalian). Pendekatan ini membantu memastikan konsistensi proses serta meminimalkan potensi kesalahan.
  4. Menerapkan sistem pelacakan dan audit: Jadwalkan audit secara rutin untuk memverifikasi keakuratan inventaris serta mengidentifikasi adanya perbedaan data atau kelebihan stok. Terapkan alat pelacakan inventaris untuk mengotomatiskan pelacakan suku cadang dan jejak audit. Selain itu, susun jadwal pemeliharaan secara berkala guna memastikan seluruh pembaruan data dilakukan secara tepat waktu dan berulang sesuai kebutuhan.
  5. Melatih staf dan mendorong kolaborasi: Bangun kerja sama yang baik antar departemen serta berikan pelatihan kepada anggota tim mengenai proses manajemen suku cadang. Pengelolaan inventaris suku cadang melalui sistem manajemen inventaris memerlukan koordinasi yang erat antara tim pemeliharaan, pengadaan, dan operasional.

Tantangan umum dalam pengelolaan suku cadang

Pengelolaan suku cadang memiliki berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Namun, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan yang lebih strategis serta penerapan perencanaan pemeliharaan preventif yang efektif.

Data yang tidak akurat memengaruhi akurasi inventaris

Tantangan yang signifikan dalam manajemen suku cadang adalah kualitas data yang buruk, yang dapat menyebabkan ketidakakuratan inventaris. Masalah yang umum ditemui meliputi penamaan suku cadang yang tidak konsisten, entri duplikat, serta entri yang tidak dilengkapi dengan informasi secara lengkap.

Solusinya: Tim harus memelihara daftar material (BOM) yang akurat untuk melacak seluruh material dan komponen yang diperlukan dalam suatu produk. BOM harus diperbarui secara real time guna memantau biaya. Dokumen ini berfungsi sebagai cetak biru bagi tim pemeliharaan untuk membantu memastikan keakuratan input data serta pengendalian inventaris yang lebih efisien.

Stok tidak seimbang menyebabkan kelebihan stok

Menyimpan jumlah suku cadang yang tepat merupakan tantangan umum bagi banyak organisasi. Ruang penyimpanan memiliki nilai yang tinggi, sehingga kelebihan stok tidak hanya mengurangi kapasitas ruang fisik, tetapi juga mengikat modal kerja. Di sisi lain, kekurangan stok yang sering terjadi juga tidak diinginkan karena dapat menyebabkan waktu henti operasional serta meningkatkan biaya akibat pembelian darurat.

Solusinya: Organisasi perlu beralih dari pendekatan yang bergantung pada pemasok dalam menentukan inventaris ke pendekatan inventaris yang berfokus pada keandalan. Integrasikan manajemen suku cadang ke dalam strategi keandalan yang lebih luas dan tetapkan aturan stok dan tidak ada stok yang ditentukan.

Kurangnya kategorisasi suku cadang standar

Masalah ini serupa dengan tantangan yang disebabkan oleh data yang tidak akurat, yaitu berasal dari proses pelacakan dan kategorisasi suku cadang yang tidak konsisten. Tidak adanya proses standar atau konvensi penamaan untuk suku cadang mengakibatkan kebingungan mengenai ketersediaan dan lokasi suku cadang.

Solusinya: Tetapkan sistem kategorisasi yang jelas berdasarkan faktor-faktor yang paling penting bagi organisasi. Beberapa cara umum adalah sebagian kekritisan, penggunaan dan variabilitas permintaan.

Praktik terbaik manajemen suku cadang

Menerapkan sistem manajemen suku cadang memerlukan upaya serta kolaborasi yang signifikan di berbagai departemen. Berikut beberapa praktik penting yang perlu diperhatikan saat mengintegrasikan proses manajemen suku cadang yang baru:

  • Mengatur dan memprioritaskan suku cadang penting: Proses manajemen suku cadang harus dimulai dengan mengatur suku cadang secara fisik serta memberikan penandaan yang jelas dan tepat. Langkah ini menjadi dasar bagi seluruh fungsi manajemen suku cadang lainnya. Mulailah dengan menata ruang penyimpanan, mengatur rak, memberi label pada wadah penyimpanan, serta mengelompokkan suku cadang agar mudah diakses. Selanjutnya, buat daftar inventaris suku cadang secara mandiri atau gunakan perangkat lunak manajemen inventaris untuk mempercepat proses melalui penggunaan kode batang atau kode QR.
  • Gunakan perkiraan permintaan: Perangkat lunak inventaris MRO modern memanfaatkan AI untuk memprediksi kebutuhan dan pola penggunaan suku cadang. Perkiraan permintaan yang akurat sangat penting untuk membantu memastikan perusahaan memiliki suku cadang yang memadai guna memenuhi kebutuhan pelanggan, sekaligus menghindari perlambatan operasional yang mahal atau, yang lebih buruk, kerusakan reputasi.
  • Melakukan audit secara rutin: Organisasi perlu menjadwalkan penghitungan fisik secara berkala dan audit siklus untuk memastikan tingkat inventaris tetap akurat serta seluruh proses berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, ulasan data historis untuk mengidentifikasi suku cadang usang atau terdegradasi. Tetapkan prosedur yang jelas dan mudah dipahami untuk pemesanan ulang serta pembuangan suku cadang dengan mempertimbangkan tingkat stok pengaman dan lead time.
  • Melatih karyawan mengenai sistem inventaris suku cadang: Sistem manajemen inventaris suku cadang harus cukup sederhana sehingga dapat dipahami dan digunakan oleh seluruh karyawan. Penting untuk memberikan proses orientasi yang menyeluruh bagi setiap karyawan yang akan menggunakan sistem tersebut. Susun prosedur operasi standar (SOP) yang dapat diakses oleh seluruh karyawan, serta sediakan kesempatan pembelajaran lanjutan di luar orientasi awal, seperti lokakarya atau pelatihan penyegaran, sesuai kebutuhan.

Masa depan manajemen suku cadang

Arah yang semakin jelas bagi manajemen suku cadang adalah penerapan pemeliharaan prediktif yang didukung AI. Pendekatan tradisional terhadap analisis inventaris dan pemeliharaan suku cadang cenderung bersifat satu dimensi karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti musim, kampanye produksi, dan gangguan rantai pasokan. Kini, model AI mampu menganalisis pola konsumsi serta variabilitas lead time, sehingga memungkinkan penerapan pemeliharaan prediktif yang lebih cerdas dan menghasilkan insight yang lebih dapat ditindaklanjuti.

Selain itu, manajemen inventaris berbasis AI dan manufaktur sesuai permintaan merupakan model baru yang semakin banyak diterapkan oleh berbagai organisasi. Perusahaan memanfaatkan teknologi digital, seperti pencetakan 3D dan mesin komputer kontrol numerik (CNC), untuk memproduksi barang hanya setelah pesanan diterima. Pendekatan ini dapat meminimalkan biaya inventaris sekaligus memungkinkan produksi barang yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan.

Momen penting bagi industri suku cadang adalah pandemi COVID-19, yang mengungkap kerapuhan rantai pasokan global. Bahkan hingga kini, bertahun-tahun setelahnya, organisasi masih meninjau kembali pendekatan mereka dalam memperoleh sumber suku cadang. Strategi manajemen suku cadang kini tidak lagi hanya berfokus pada inventaris internal, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal. Pergeseran ini menjadikan manajemen suku cadang tidak lagi sekadar proses di gudang, melainkan bagian dari pertimbangan bisnis yang lebih luas di seluruh organisasi.

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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