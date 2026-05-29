Apa itu manajemen suku cadang?

Tujuan dari proses manajemen suku cadang adalah mengoptimalkan aktivitas pemeliharaan, perbaikan, dan operasional (MRO) dengan meminimalkan waktu henti dan lead time yang tidak diperlukan, mengotomatiskan proses pelacakan, serta meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Proses ini berbeda dengan manajemen aset, yang merupakan sistem khusus untuk mengelola aset, peralatan, dan sumber daya yang diperlukan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.

Pasar manajemen suku cadang diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga tahun 2030. Menurut MarketsandMarkets, perusahaan konsultan riset pasar global, nilai pasar diperkirakan meningkat dari 1,02 miliar USD pada tahun 2025 menjadi 1,82 miliar USD pada tahun 2030. Pertumbuhan tersebut diproyeksikan terjadi dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) lebih dari 12%.

Manajemen suku cadang bukan sekadar mengelola inventaris atau mempertahankan tingkat persediaan. Manajemen suku cadang merupakan proses penting yang membantu bisnis menjaga keandalan sistem sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Solusi modern memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung forecasting serta memprediksi penggunaan, sehingga menghasilkan keputusan pengadaan secara real time yang lebih tepat dan strategi optimalisasi suku cadang MRO yang lebih efektif.