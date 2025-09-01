Apa itu pemantauan server?

Ini terdiri dari sistem pemantauan yang mengumpulkan dan menganalisis metrik (misalnya, penggunaan CPU, konsumsi memori, ruang disk) di seluruh lingkungan fisik, virtual, dan berbasis cloud.

Menurut Hourly Cost of Downtime Survey ITIC, 97% perusahaan besar melaporkan bahwa, rata-rata, satu jam waktu henti server per tahun menghabiskan biaya lebih dari USD100.000. 41% responden melaporkan biaya antara USD 1 juta dan +5 juta per jam.1 Hal ini membuat pemantauan server penting untuk mencapai pengalaman pengguna yang optimal (UX) dan hasil bisnis secara keseluruhan.

Organisasi mengandalkan pemantauan server untuk menangkap masalah lebih awal, mengoptimalkan sumber daya, dan mempertahankan ketersediaan tinggi. Ketika infrastruktur TI menjadi semakin kompleks, yang melibatkan lingkungan hybrid cloud dan arsitektur terdistribusi, pemantauan yang efektif membantu tim TI mempertahankan operasi yang andal dan menghindari pemecahan masalah yang tak ada habisnya.