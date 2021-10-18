8 Cara RPA Membantu Mengubah Industri Telekomunikasi

Didorong oleh Internet of Things (IoT), 5G, dan komputasi tepi, pemanfaatan layanan telekomunikasi meledak. Lonjakan permintaan ini menghadirkan peluang pendapatan yang signifikan bagi penyedia layanan komunikasi (CSP), tetapi juga menimbulkan tantangan yang cukup besar. Dengan banyaknya pengguna yang mengirimkan data dalam jumlah besar melalui jaringan mereka, perusahaan telekomunikasi telah menemukan bahwa bahkan fungsi dasar organisasi seperti dukungan pelanggan dan pemenuhan pesanan menjadi semakin rumit.
Untuk memenuhi tantangan ini, penyedia layanan telekomunikasi beralih ke otomatisasi. Faktanya, telekomunikasi adalah salah satu industri dengan tingkat adopsi otomatisasi proses robotik (RPA) terluas.
Otomatisasi proses robotik (RPA) adalah metode otomatisasi yang menggunakan robot perangkat lunak untuk melakukan proses bisnis yang sederhana, terstruktur dan berulang, seperti entri data. Saat menerapkan teknologi RPA, pengguna membuat bot dan memprogramnya untuk meniru langkah-langkah spesifik yang akan dilakukan karyawan manusia untuk melakukan tugas yang sama.
Misalnya, banyak perusahaan telekomunikasi menggunakan RPA untuk merampingkan pemrosesan faktur. Dalam hal ini, bot akan mengikuti skrip seperti ini:
Contoh implementasi RPA lainnya yang tersebar luas di bidang telekomunikasi termasuk memproses pesanan baru, menambahkan data pelanggan baru ke CRM, dan menghasilkan tagihan otomatis untuk pelanggan.
Tetapi penggunaan ini hanya menyentuh permukaan potensi RPA. Ketika dikombinasikan dengan pemrosesan kecerdasan buatan (AI), alat penulisan kode rendah, eksekusi bot bersamaan, dan solusi otomatisasi komprehensif, RPA memungkinkan CSP untuk secara radikal mengubah ekosistem teknologi mereka menjadi lebih baik.
Karena teknologi telekomunikasi telah maju, begitu juga harapan publik. Konsumen perorangan dan pelanggan perusahaan semuanya mengandalkan kemampuan komunikasi dan komputasi berkecepatan tinggi dan bertenaga tinggi untuk memproses jumlah data yang terus bertambah yang mereka gunakan setiap hari.
Perusahaan telekomunikasi perlu mengubah operasi mereka untuk memenuhi permintaan di era 5G dan IoT. Mereka perlu berhenti menganggap diri mereka sebagai penyedia jaringan sederhana dan menghadirkan pengalaman baru sebagai platform hybrid cloud yang dapat ditingkatkan untuk mendukung peningkatan volume data, suara dan layanan multimedia.
Perusahaan telekomunikasi menghadapi dua keharusan dalam perjalanan ini:
RPA sangat penting untuk memenuhi kedua keharusan tersebut, dan di bawah ini, kami menjabarkan delapan cara RPA membantu industri bertransformasi.
Telekomunikasi adalah industri yang diatur secara ketat, namun perusahaan telekomunikasi harus bergerak dengan cepat untuk mengikuti kemajuan terbaru dalam teknologi dan permintaan pelanggan. RPA dapat membantu perusahaan telekomunikasi tumbuh lebih tangkas dan tetap patuh — begini caranya:
Perusahaan telekomunikasi mengandalkan perpaduan sistem dan solusi perangkat lunak untuk menjaga integritas jaringan dan efisiensi layanan mereka. Mereka mungkin memetakan jaringan di Microsoft Visio, menambang jaringan tersebut untuk memproses data dengan IBM Process Mining, dan menggunakan platform komputasi numerik seperti MATLAB untuk menyelami lebih dalam insight yang dihasilkan oleh penambangan proses.
Mendapatkan semua sistem yang berbeda ini untuk berbagi data satu sama lain bisa terasa menakutkan, tetapi RPA memudahkannya. Itu karena RPA menyediakan titik integrasi universal. Tim TI tidak perlu menulis kode khusus atau membangun API baru untuk memfasilitasi koneksi sistem. Sebaliknya, bot dapat diprogram untuk mengikuti langkah yang sama dengan yang dilakukan oleh pekerja manusia untuk mentransfer data dari alat pemetaan jaringan ke solusi penambangan proses ke platform komputasi numerik. Sebagai bonus, bot juga jauh lebih kecil kemungkinannya untuk membuat kesalahan saat memindahkan data antar sistem.
Bot RPA juga memiliki skalabilitas yang hampir tak terbatas. Jika CSP memilih solusi RPA dengan eksekusi bersamaan, tim dapat menjalankan beberapa bot sekaligus pada satu mesin. Hal ini memungkinkan transfer data di antara beberapa sistem secara simultan, sehingga mempercepat kecepatan proses otomatis.
Lalu lintas jaringan tumbuh 40-50% setiap 12-16 bulan, dan CSP harus memastikan infrastruktur mereka dapat menanganinya. Setiap kali melambat atau terputus, jaringan berpotensi kehilangan pelanggan dan pendapatan.
RPA yang dikombinasikan dengan pemrosesan AI dapat membantu mengotomatiskan pengoptimalan jaringan sehingga kesalahan dapat diatasi secara real-time dengan campur tangan manusia yang minimal. Hal ini memastikan pengalaman pengguna tetap sangat baik secara konsisten.
Contoh, perusahaan dapat menggunakan machine learning dan AI untuk menganalisis data penggunaan jaringan. Analisis ini dapat mengidentifikasi metrik tertentu yang menandakan potensi masalah jaringan, seperti jumlah pengguna bersamaan atau kekuatan sinyal. Sistem manajemen aturan bisnis dapat digunakan untuk menguraikan langkah-langkah alur kerja yang tepat ketika metrik ini mencapai ambang batas penting. Ketika ambang batas tersebut terpenuhi, AI dapat memperingatkan bot untuk mengambil tindakan berdasarkan business rules yang ditetapkan. Bot RPA dapat menarik data jaringan, memasukkannya ke dalam laporan, dan mengirimkan laporan tersebut ke teknisi jaringan sehingga mereka dapat melakukan intervensi untuk mengurangi potensi kesalahan.
Komisi Komunikasi Federal (FCC) menempatkan industri telekomunikasi pada peraturan yang ketat, termasuk undang-undang antimonopoli, perizinan, dan penetapan harga. Tetap patuh pada mandat peraturan dapat memakan waktu dan tenaga, tetapi RPA dapat mengurangi beban administratif.
Yang harus dilakukan perusahaan adalah menjadwalkan sekelompok bot tanpa pengawasan untuk secara teratur mengumpulkan data kepatuhan yang relevan dari sistem yang ditentukan dan mengumpulkan semuanya dalam spreadsheet pusat. Organisasi akan selalu memiliki akses ke informasi kepatuhan yang diperbarui kapan pun diperlukan. Data juga kemungkinan akan lebih akurat daripada jika karyawan manusia yang mengumpulkannya, karena bot RPA tidak membuat kesalahan transkripsi.
Perusahaan telekomunikasi dan media makin menyatu, karena masing-masing bergantung pada yang lain untuk mewujudkan nilai total penawarannya. Hasilnya, lebih banyak perusahaan telekomunikasi bercabang ke konten dan layanan media untuk mendiversifikasi aliran pendapatan mereka.
RPA dapat membantu perusahaan telekomunikasi mengelola penawaran akun dengan lebih cerdas. Misalnya, dengan bantuan pengenalan karakter optik (OCR) dan pemrosesan AI, RPA dapat mengekstrak data tidak terstruktur dari konten dan memasukkannya ke dalam sistem manajemen konten seperti Salesforce, di mana data tersebut dapat digunakan untuk tujuan penandaan dan kategorisasi. Kategorisasi ini kemudian memudahkan untuk menyajikan konten yang disesuaikan dan saran iklan kepada pengguna.
Solusi RPA kontemporer seperti IBM RPA menawarkan alat penulisan bot kode rendah yang memungkinkan setiap anggota tim untuk membuat bot perangkat lunak yang efektif, terlepas dari apakah mereka memiliki pengetahuan teknis tingkat lanjut atau tidak. Ketika siapa pun dapat mengotomatiskan, pintu untuk peningkatan inovasi terbuka.
Misalnya, perwakilan layanan pelanggan akan memiliki insight langsung tentang langkah-langkah perjalanan pelanggan mana yang paling dapat diuntungkan dari otomatisasi. Teknisi lapangan mungkin memiliki ide tentang cara merampingkan penjadwalan layanan. Ketika perusahaan telekomunikasi membuat perangkat lunak RPA dapat diakses oleh semua orang, mereka memberdayakan setiap karyawan untuk membantu mempercepat transformasi bisnis.
Kepuasan pelanggan turun sebesar 30% jika dibutuhkan lebih dari satu hari untuk menyelesaikan masalah dengan penyedia layanan telekomunikasi—dan, sayangnya, penyelesaian masalah di bidang telekomunikasi membutuhkan waktu rata-rata 4,1 hari.
Pengalaman pelanggan telekomunikasi masih perlu diperbaiki, tetapi itu juga berarti ada banyak peluang di sini bagi organisasi yang berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik. RPA dapat memainkan peran penting dalam menarik dan mempertahankan lebih banyak pelanggan dengan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih menarik dan personal.
RPA unggul dalam apa yang disebut “aktivitas kursi putar” (yaitu, memindahkan data antara sistem). Itu berarti RPA memiliki posisi yang baik untuk memfasilitasi penyelesaian pesanan yang lebih cepat. Pertimbangkan skenario ini: Seorang pelanggan melakukan pemesanan melalui chatbot berkemampuan AI, yang juga dikenal sebagai "agen virtual cerdas" (IVA). Chatbot meneruskan pesanan ke bot RPA, yang memasukkan data pesanan pelanggan ke dalam sistem manajemen inventaris segera setelah pesanan dilakukan, sehingga pemenuhan pesanan dapat segera dilakukan.
RPA juga dapat mempercepat proses penyediaan layanan kepada pengguna sekaligus memungkinkan layanan pelanggan untuk memberikan sentuhan yang lebih pribadi. Misalnya, seorang pelanggan menelepon untuk memesan layanan internet baru yang akan didirikan di bisnis mereka. Saat pelanggan menelepon, perwakilan layanan pelanggan dapat menjalankan bot RPA di latar belakang untuk memasukkan detail pesanan ke dalam sistem pengiriman atau manajemen armada seperti Verizon Connect. Tidak perlu menunggu pelanggan dan perwakilan layanan pelanggan dapat melanjutkan dengan menjawab pertanyaan pelanggan saat RPA memproses pesanan.
RPA dapat digunakan dengan cara serupa di toko. Misalnya, katakanlah pelanggan membeli ponsel pintar baru dan perlu mengatur layanan dengan penyedia. Seorang tenaga penjualan dapat meminta RPA input data pelanggan ke dalam sistem penagihan saat mereka memandu pelanggan melalui fitur telepon baru.
Dalam setiap kasus, RPA mendukung tingkat layanan pelanggan yang lebih tinggi dan membuatnya lebih mungkin untuk memenuhi permintaan pelanggan dalam satu hari.
Pelanggan menginginkan penyelesaian cepat untuk permintaan mereka, tetapi mereka tidak ingin layanan pelanggan terasa mekanis. Otomatisasi dapat dengan cepat menjadi kurang menyenangkan kecuali dikombinasikan dengan sentuhan manusia. Kabar baiknya adalah RPA dapat mendukung pendekatan yang lebih personal untuk interaksi pelanggan.
Contoh manajemen pemesanan dan penyediaan di atas mengilustrasikan skenario di mana RPA memungkinkan perwakilan layanan pelanggan memberikan layanan yang lebih menarik tanpa mengorbankan efisiensi. Namun, menggabungkan RPA dengan AI dapat memastikan bahwa otomatisasi tidak tampak terlalu robotik dan kaku, bahkan ketika karyawan manusia tidak terlibat.
Misalnya, Anda bisa menggunakan AI dan machine learning untuk menganalisis kebiasaan pelanggan dan membuat penawaran dan promosi yang disesuaikan. RPA dapat mengomunikasikan penawaran ini melalui chatbot, pesan teks, atau bahkan kampanye email melalui solusi pemasaran seperti HubSpot.
Melacak apa yang dilakukan pesaing dan pelanggan adalah intelijen bisnis yang penting dan RPA dapat membantu dengan mengumpulkan dan menggabungkan data dalam jumlah besar.
Misalnya, perusahaan dapat membuat skrip bot RPA untuk memeriksa situs web pesaing, mengumpulkan data harga yang ditampilkan di sana, dan memasukkannya ke dalam spreadsheet terpusat. Dengan menjadwalkan bot tanpa pengawasan untuk melakukan hal ini secara teratur, perusahaan akan selalu memiliki laporan terbaru tentang aktivitas pesaing.
Memahami pola penggunaan data konsumen dapat membantu perusahaan telekomunikasi merencanakan pembaruan infrastruktur untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik. RPA dapat mempermudah untuk memanfaatkan data ini dengan mengumpulkannya dari sistem manajemen kinerja jaringan seperti Riverbed dan mengumpulkannya dalam spreadsheet terpusat di mana anggota tim yang relevan dapat dengan mudah mengaksesnya.
Perusahaan telekomunikasi berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur dan jaringan untuk mengikuti meningkatnya permintaan pelanggan dan teknologi yang berkembang. Namun, peningkatan yang diperlukan ini dapat dengan cepat menggerogoti pendapatan, dengan McKinsey memprediksi total biaya kepemilikan jaringan dapat berlipat ganda pada tahun 2025.
Perusahaan telekomunikasi harus memaksimalkan keuntungan dari investasi teknologi ini dengan memastikan teknologi bekerja pada tingkat optimal dan menurunkan biaya operasional. RPA sangat penting untuk mencapai kedua tujuan tersebut.
RPA dapat mengotomatiskan tugas-tugas dasar seperti memperbarui catatan pelanggan. Dikombinasikan dengan pemrosesan AI, otomatisasi ini juga dapat membantu mengotomatiskan fungsi yang lebih canggih seperti manajemen jaringan. Dalam kedua kasus tersebut, RPA mendukung penyampaian layanan yang lebih efektif dengan mengotomatiskan proses yang biasanya manual, yang mengarah pada lebih banyak kepuasan pelanggan, lebih banyak pelanggan baru, dan lebih banyak pendapatan yang dipertahankan. Sementara itu, karyawan dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas bernilai tinggi seperti berinovasi dalam proses dan produk serta memecahkan masalah pelanggan yang kompleks.
Selain itu, otomatisasi memudahkan untuk memantau kinerja jaringan, merencanakan perluasan infrastruktur, dan mengoptimalkan sesuai kebutuhan. Ini berarti perusahaan telekomunikasi menghabiskan lebih sedikit waktu dan uang untuk pemeliharaan dan lebih banyak waktu untuk menuai hasil dari jaringan yang efisien.
IBM menawarkan solusi RPA kode rendah dengan fitur lengkap yang membantu perusahaan telekomunikasi mengotomatiskan proses bisnis dan TI dalam skala besar. Dengan IBM Robotic Process Automation, organisasi dapat menggabungkan kemudahan dan kecepatan RPA tradisional dengan insight AI yang diterapkan untuk otomatisasi cerdas dan transformasi digital yang dipercepat.
