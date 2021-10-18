8 Cara RPA Membantu Mengubah Industri Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah industri yang diatur secara ketat, namun perusahaan telekomunikasi harus bergerak dengan cepat untuk mengikuti kemajuan terbaru dalam teknologi dan permintaan pelanggan. RPA dapat membantu perusahaan telekomunikasi tumbuh lebih tangkas dan tetap patuh — begini caranya:

1. Rampingkan aplikasi dan infrastruktur

Perusahaan telekomunikasi mengandalkan perpaduan sistem dan solusi perangkat lunak untuk menjaga integritas jaringan dan efisiensi layanan mereka. Mereka mungkin memetakan jaringan di Microsoft Visio, menambang jaringan tersebut untuk memproses data dengan IBM Process Mining, dan menggunakan platform komputasi numerik seperti MATLAB untuk menyelami lebih dalam insight yang dihasilkan oleh penambangan proses.

Mendapatkan semua sistem yang berbeda ini untuk berbagi data satu sama lain bisa terasa menakutkan, tetapi RPA memudahkannya. Itu karena RPA menyediakan titik integrasi universal. Tim TI tidak perlu menulis kode khusus atau membangun API baru untuk memfasilitasi koneksi sistem. Sebaliknya, bot dapat diprogram untuk mengikuti langkah yang sama dengan yang dilakukan oleh pekerja manusia untuk mentransfer data dari alat pemetaan jaringan ke solusi penambangan proses ke platform komputasi numerik. Sebagai bonus, bot juga jauh lebih kecil kemungkinannya untuk membuat kesalahan saat memindahkan data antar sistem.

Bot RPA juga memiliki skalabilitas yang hampir tak terbatas. Jika CSP memilih solusi RPA dengan eksekusi bersamaan, tim dapat menjalankan beberapa bot sekaligus pada satu mesin. Hal ini memungkinkan transfer data di antara beberapa sistem secara simultan, sehingga mempercepat kecepatan proses otomatis.

2. Otomatiskan manajemen jaringan

Lalu lintas jaringan tumbuh 40-50% setiap 12-16 bulan, dan CSP harus memastikan infrastruktur mereka dapat menanganinya. Setiap kali melambat atau terputus, jaringan berpotensi kehilangan pelanggan dan pendapatan.

RPA yang dikombinasikan dengan pemrosesan AI dapat membantu mengotomatiskan pengoptimalan jaringan sehingga kesalahan dapat diatasi secara real-time dengan campur tangan manusia yang minimal. Hal ini memastikan pengalaman pengguna tetap sangat baik secara konsisten.

Contoh, perusahaan dapat menggunakan machine learning dan AI untuk menganalisis data penggunaan jaringan. Analisis ini dapat mengidentifikasi metrik tertentu yang menandakan potensi masalah jaringan, seperti jumlah pengguna bersamaan atau kekuatan sinyal. Sistem manajemen aturan bisnis dapat digunakan untuk menguraikan langkah-langkah alur kerja yang tepat ketika metrik ini mencapai ambang batas penting. Ketika ambang batas tersebut terpenuhi, AI dapat memperingatkan bot untuk mengambil tindakan berdasarkan business rules yang ditetapkan. Bot RPA dapat menarik data jaringan, memasukkannya ke dalam laporan, dan mengirimkan laporan tersebut ke teknisi jaringan sehingga mereka dapat melakukan intervensi untuk mengurangi potensi kesalahan.

3. Pertahankan kepatuhan

Komisi Komunikasi Federal (FCC) menempatkan industri telekomunikasi pada peraturan yang ketat, termasuk undang-undang antimonopoli, perizinan, dan penetapan harga. Tetap patuh pada mandat peraturan dapat memakan waktu dan tenaga, tetapi RPA dapat mengurangi beban administratif.

Yang harus dilakukan perusahaan adalah menjadwalkan sekelompok bot tanpa pengawasan untuk secara teratur mengumpulkan data kepatuhan yang relevan dari sistem yang ditentukan dan mengumpulkan semuanya dalam spreadsheet pusat. Organisasi akan selalu memiliki akses ke informasi kepatuhan yang diperbarui kapan pun diperlukan. Data juga kemungkinan akan lebih akurat daripada jika karyawan manusia yang mengumpulkannya, karena bot RPA tidak membuat kesalahan transkripsi.

4. Kelola metadata

Perusahaan telekomunikasi dan media makin menyatu, karena masing-masing bergantung pada yang lain untuk mewujudkan nilai total penawarannya. Hasilnya, lebih banyak perusahaan telekomunikasi bercabang ke konten dan layanan media untuk mendiversifikasi aliran pendapatan mereka.

RPA dapat membantu perusahaan telekomunikasi mengelola penawaran akun dengan lebih cerdas. Misalnya, dengan bantuan pengenalan karakter optik (OCR) dan pemrosesan AI, RPA dapat mengekstrak data tidak terstruktur dari konten dan memasukkannya ke dalam sistem manajemen konten seperti Salesforce, di mana data tersebut dapat digunakan untuk tujuan penandaan dan kategorisasi. Kategorisasi ini kemudian memudahkan untuk menyajikan konten yang disesuaikan dan saran iklan kepada pengguna.

5. Luncurkan lebih banyak inovasi

Solusi RPA kontemporer seperti IBM RPA menawarkan alat penulisan bot kode rendah yang memungkinkan setiap anggota tim untuk membuat bot perangkat lunak yang efektif, terlepas dari apakah mereka memiliki pengetahuan teknis tingkat lanjut atau tidak. Ketika siapa pun dapat mengotomatiskan, pintu untuk peningkatan inovasi terbuka.

Misalnya, perwakilan layanan pelanggan akan memiliki insight langsung tentang langkah-langkah perjalanan pelanggan mana yang paling dapat diuntungkan dari otomatisasi. Teknisi lapangan mungkin memiliki ide tentang cara merampingkan penjadwalan layanan. Ketika perusahaan telekomunikasi membuat perangkat lunak RPA dapat diakses oleh semua orang, mereka memberdayakan setiap karyawan untuk membantu mempercepat transformasi bisnis.