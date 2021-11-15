Tag
10 Cara Penting untuk Menerapkan Robotic Process Automation (RPA) di retail

Otomatisasi proses robotik (RPA) membantu sektor retail merampingkan alur kerja penting, memberikan pengalaman pelanggan yang menarik, dan beradaptasi dengan dunia yang semakin digital. Begini caranya.

Seperti yang diketahui oleh para pemimpin retail dan barang konsumsi, tindakan yang tampaknya sederhana untuk mengirimkan produk ke tangan pelanggan membutuhkan orkestrasi proses yang kompleks, termasuk manajemen inventaris, perencanaan toko, perkiraan penjualan, manajemen perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), dan dukungan pelanggan. Ketika harapan pelanggan berkembang, rantai pasokan menjadi lebih tangkas dan pengalaman omnichannel menjadi norma, organisasi retail menemukan diri mereka menangani lingkungan bisnis yang semakin rumit.

Capgemini memperkirakan industri retail dapat menghemat hingga USD 340 miliar per tahun dengan mengotomatiskan proses utama seperti pengembalian barang oleh pelanggan, manajemen rantai pasokan, memperbarui basis data pelanggan, memelihara catatan inventaris, dan banyak lagi. Salah satu cara paling efektif untuk mencapai tingkat otomatisasi ini dalam retail adalah melalui otomatisasi proses robotik (RPA), suatu bentuk otomatisasi yang menggunakan bot perangkat lunak untuk melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan berulang yang biasanya ditangani oleh manusia.

 

Apa itu otomatisasi proses robotik (RPA) dalam retail?

Saat menerapkan RPA, Anda membuat bot yang mengikuti skrip yang telah ditetapkan untuk mereplikasi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pekerja manusia untuk menyelesaikan tugas dalam lingkungan perangkat lunak. RPA telah menikmati adopsi luas di seluruh industri dan e-commerce karena menawarkan cara untuk mengotomatiskan dan merampingkan banyak interaksi antara orang, proses, dan aplikasi yang mendukung strategi retail yang sukses saat ini.

Karena bot RPA meniru tindakan manusia, mereka dapat berfungsi sebagai titik integrasi universal, memungkinkan bahkan aplikasi dan sistem perangkat lunak yang tidak memiliki API untuk diintegrasikan. Jika anggota tim perlu mentransfer data dari spreadsheet ke sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM), bot dapat dengan mudah ditulis untuk mentransfer data antar sistem seperti yang dilakukan manusia. Tidak diperlukan keahlian pemrograman tambahan.

Dalam bisnis retail, RPA biasanya diterapkan pada tugas-tugas rutin seperti pengumpulan data, melacak status inventaris, dan memproses pengembalian barang dari pelanggan.

Nilai RPA dalam retail

Manfaat utama RPA di retail adalah bahwa memungkinkan pekerja manusia untuk menyerahkan tugas berulang kepada rekan kerja robot sehingga karyawan dapat berfokus pada tugas yang lebih kreatif, strategis, dan bernilai tambah. Misalnya, RPA dapat mengurangi kesalahan dalam tugas-tugas seperti transkripsi data, pemesanan, dan dukungan pelanggan. Bot tanpa pengawasan dapat dijadwalkan untuk menangani pekerjaan yang berulang seperti pembaruan basis data sepanjang waktu, sehingga menghasilkan waktu penyelesaian yang lebih cepat. RPA juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan chatbot didukung AI untuk membantu pelanggan dan layanan pelanggan dengan tugas-tugas dasar seperti pertanyaan produk atau proses pengembalian. Ketika pelanggan atau anggota tim membuat permintaan (misalnya, memeriksa status pesanan), chatbot dapat menyampaikan permintaan tersebut ke bot RPA untuk melakukan tugas tersebut.

Dengan sendirinya, RPA mengotomatiskan tugas yang mudah, memakan waktu, dan berbasis aturan. Namun, RPA juga dapat menjadi pintu gerbang berharga untuk upaya otomatisasi yang lebih luas karena biayanya yang rendah, kemudahan pengaturan yang relatif, dan potensi untuk mengintegrasikan beberapa sistem yang berbeda. Solusi RPA terkemuka sering kali memanfaatkan platform kode rendah atau no-code yang memungkinkan pengguna dengan sedikit pengetahuan teknis untuk membuat skrip yang efektif untuk bot, membuat RPA sebagai titik awal yang dapat diakses untuk hiperotomatisasi dan pengoptimalan proses yang lebih luas.

Setelah RPA diterapkan, pengecer dapat membangun fondasi ini untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang semakin kompleks dengan menambah kemampuan dasar RPA dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning yang canggih. Misalnya, sistem manajemen business rules (BRMS) dapat membantu bot RPA tidak hanya meniru aktivitas manusia tetapi juga membuat keputusan yang lebih cerdas tentang tugas mana yang harus dilakukan dan kapan. Perangkat lunak otomatisasi alur kerja dapat membuat proses RPA sepenuhnya otonom yang diawasi oleh AI. Dengan algoritma penambangan proses, peritel bahkan dapat menggali data tentang kinerja RPA dan mengidentifikasi lebih banyak cara untuk mengoptimalkan penerapan RPA.

Cara kerja RPA di bidang retail

Dalam konteks retail, RPA dapat diterapkan untuk melakukan fungsi back-office dan yang menghadap pelanggan. Alat ini dapat melakukan tugas apa pun yang memerlukan langkah-langkah yang ditentukan dan dapat diulang atau manipulasi pada data terstruktur. Aplikasi umum RPA dalam retail meliputi:

  • Mengumpulkan informasi karyawan untuk penggunaan back-office seperti orientasi, penggajian, dan penjadwalan
  • Menghasilkan dan memproses faktur standar
  • Menjawab pertanyaan umum pelanggan melalui chatbot
  • Mengumpulkan dan menggabungkan laporan register
  • Mengirim pesan otomatis ke pelanggan dan pemasok
Manfaat RPA di retail

RPA mengotomatiskan tugas berulang untuk manfaat pelanggan dan karyawan. Karyawan dapat berfokus pada tugas-tugas yang lebih memuaskan, menarik, dan berdampak pada organisasi, sehingga menghasilkan kepuasan kerja dan produktivitas yang lebih tinggi. Demikian pula, pelanggan menghargai kemudahan dan kecepatan layanan yang diberikan oleh RPA, yang mendorong kepuasan pelanggan dan secara langsung memengaruhi pendapatan. Menurut PwC, pelanggan bersedia menghabiskan 16% lebih banyak untuk mendapatkan pengalaman pelanggan yang luar biasa.

Beberapa manfaat spesifik RPA dalam retail meliputi yang berikut:

  • Interaksi pelanggan yang ditingkatkan: Dengan RPA, tugas yang dihadapi pelanggan seperti pemrosesan pengembalian, pembaruan pesanan, dan dukungan berbasis obrolan dapat dilakukan secara real-time dan sesuai permintaan, memungkinkan organisasi untuk memberikan pengalaman kelas dunia. Ketika pelanggan memiliki kebutuhan yang lebih kompleks, karyawan manusia dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk memberikan solusi yang efektif, karena tugas-tugas rutin tidak lagi membebani mereka.
  • Manajemen inventaris yang lebih efisien: RPA dapat melacak data inventaris, memperingatkan tim ketika tingkat inventaris rendah dan memfasilitasi manajemen inventaris untuk menghindari kelebihan dan kekurangan pasokan.
  • Pengurangan kesalahan: RPA cenderung tidak terlalu rentan terhadap kesalahan dibandingkan pekerja manusia dalam entri data dan persiapan formulir, sehingga menghasilkan pemrosesan faktur, order management dan pencatatan umum yang lebih akurat.
  • Akses ke data yang lebih strategis: RPA dapat mempermudah pengumpulan dan analisis data sentimen pelanggan, pembelian dan transaksi toko, yang dapat menginformasikan keputusan strategis tentang perencanaan toko, promosi, pengenalan produk baru, dan harga.
  • Penghematan biaya: RPA dapat melakukan tugas yang sama dengan pekerja manusia dalam waktu yang lebih singkat, menghilangkan kesalahan manusia dan secara dramatis mengurangi biaya operasional.
  • Peningkatan pendapatan: Dengan mempertimbangkan semuanya ini, manfaat RPA dapat mendorong peningkatan pendapatan dengan memungkinkan perusahaan untuk merencanakan lebih cerdas, membuat keputusan yang lebih strategis, dan menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik yang membuat pelanggan datang kembali.

Contoh penggunaan RPA di bidang retail

RPA paling efektif dalam mengotomatiskan tugas-tugas yang bersifat manual, berulang, rentan terhadap kesalahan, dan berdasarkan data terstruktur, dengan sedikit atau bahkan tanpa diperkuat oleh pekerja manusia. Ini juga merupakan cara yang efisien untuk membuat sistem yang berbeda berbicara satu sama lain. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan RPA yang paling umum di bidang retail:

  1. Manajemen rantai pasokan otomatis: Siklus pengadaan hingga pembayaran sangat bergantung pada data yang akurat serta persiapan dan pertukaran berbagai dokumen. Untuk merampingkan proses, peritel dapat membuat bot yang mampu menyalin data dari sistem manajemen rantai pasokan seperti Oracle dan SAP Ariba ke dalam formulir pesanan standar. Bot RPA bahkan dapat mengirim pesanan melalui portal online. Bot juga dapat membantu memproses faktur dengan memasukkan data faktur ke dalam sistem akuntansi seperti FreshBooks dan Xero.
  2. Manajemen inventaris otomatis: Bot RPA dapat memastikan bahwa basis data inventaris terus diperbarui. Bot tanpa pengawasan dapat dijadwalkan untuk berjalan pada akhir setiap hari, menggunakan data penjualan dari setiap toko untuk memperbarui catatan dalam sistem manajemen inventaris seperti Zoho Inventory atau Square. Jika dilengkapi dengan fungsionalitas pemrosesan AI, bot bahkan dapat menentukan kapan dua nama yang sedikit berbeda merujuk ke produk yang sama, sehingga menghilangkan kesalahan transkripsi. 
  3. Perencanaan penawaran dan permintaan: Bot RPA dapat membantu peritel menyiapkan laporan yang diperlukan untuk perencanaan penawaran dan permintaan yang lebih luas dan lebih strategis. Tim dapat secara otomatis mengumpulkan data dari berbagai dokumen dan sumber dalam satu spreadsheet menggunakan bot yang hadir untuk memudahkan analisis. Jika solusi RPA dapat menjalankan beberapa bot sekaligus, laporan komprehensif seperti itu dapat dibuat dalam sekejap.
  4. Manajemen order management: RPA dapat mengoptimalkan komponen kunci dari proses pesanan hingga pembayaran. Bot tanpa pengawasan dapat ditulis untuk mentransfer informasi dari platform e-commerce seperti Shopify ke sistem manajemen gudang seperti Fishbowl sehingga pesanan dapat dipenuhi lebih cepat. Chatbot agen virtual cerdas (IVA) juga dapat menjawab pertanyaan pelanggan tentang status pesanan mereka, menggunakan RPA bot untuk mengambil detail yang diperlukan dari sistem order management perusahaan.
  5. Memfasilitasi analitik penjualan: RPA dapat membantu peritel mendapatkan insight yang lebih tepat tentang perilaku konsumen, kinerja toko, dan titik data penting lainnya. Bot tanpa pengawasan dapat dijadwalkan untuk secara teratur menarik data dari sistem POS perusahaan, seperti NetSuite, dan membuat ulasan bagi para pemimpin perusahaan untuk meninjau angka penjualan, kinerja toko, dan tren lainnya.
  6. Pemrosesan pengembalian: RPA dapat memfasilitasi pengembalian barang sepanjang waktu dan dengan campur tangan manusia yang minimal. Chatbot cerdas dan teknologi respons suara interaktif (IVR) dapat memandu pelanggan melalui proses pengembalian. Saat hal ini terjadi, bot RPA dapat berjalan di latar belakang untuk memperbarui sistem inventaris, catatan pelanggan, catatan akuntansi, dan sistem lain yang terlibat dalam pemrosesan pengembalian.
  7. Agen virtual otomatis: Ekspektasi kehadiran omnichannel oleh konsumen masa kini berarti pelanggan ingin menerima layanan melalui saluran apa pun yang paling nyaman bagi mereka saat ini. Chatbot dapat tersedia 24/7 untuk menjawab pertanyaan pelanggan, dan mereka dapat menggunakan bot RPA untuk melakukan tugas-tugas dasar bagi pelanggan, seperti menampilkan jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan. Chatbot juga dapat bertindak sebagai utilitas untuk agen layanan pelanggan. Jika agen layanan pelanggan sering menangani jenis permintaan yang sama — seperti mengatur ulang kredensial login pelanggan — mereka dapat meminta bantuan chatbot alih-alih melakukan proses secara manual. Chatbot, pada gilirannya, menyampaikan permintaan ke RPA, yang mengeksekusinya.
  8. Deteksi penipuan: Ketika tim pencegahan penipuan menemukan pesanan yang mencurigakan, mereka dapat menggunakan bot RPA untuk membantu menyelidiki. Beberapa bot dapat berjalan sekaligus untuk memeriksa pesanan saat ini terhadap basis data pelanggan dan catatan lainnya, memanfaatkan pemrosesan AI untuk mengidentifikasi perbedaan yang dapat mengarah pada penipuan
  9. Promosi yang disesuaikan: Bot RPA dapat mentransfer data tentang pembelian pelanggan sebelumnya dari CRM seperti Salesforce ke sistem pemasaran seperti HubSpot, di mana data tersebut dapat digunakan untuk mengelompokkan pelanggan untuk penawaran dan iklan yang disesuaikan. RPA juga dapat berkomunikasi dengan pelanggan tentang penawaran yang dipersonalisasi melalui chatbot IVA dan IVR, sehingga mendorong bisnis yang berulang.
  10. Penjadwalan karyawan: Dengan banyaknya peritel yang mengandalkan penjadwalan pendekatan just-in-time untuk toko fisik dan pusat pemenuhan kebutuhan, RPA dapat menyederhanakan prosesnya. Bot RPA dapat mentransfer data tentang ketersediaan karyawan dari dokumen seperti spreadsheet Excel dan Google Form ke perangkat lunak penjadwalan karyawan seperti Sling, di mana manajer dapat menggunakan data tersebut untuk membuat jadwal.

RPA di bidang retail dan IBM

IBM menawarkan solusi RPA kode rendah dengan fitur lengkap yang membantu peritel mengotomatiskan proses bisnis dan TI dalam skala besar. Dengan IBM Robotic Process Automation, organisasi dapat menggabungkan kemudahan dan kecepatan RPA tradisional dengan insight AI yang diterapkan untuk otomatisasi cerdas dan transformasi digital yang dipercepat.

  • Cobmax Sales Center, penyedia telemarketing dan layanan pelanggan, mengurangi operasi back-office hingga 50% dengan IBM Robotic Process Automation.
  • Distributor farmasi GAM mengotomatiskan orientasi vendor dengan IBM Robotic Process Automation, membebaskan lima jam waktu staf setiap hari.

Untuk mempelajari lebih lanjut, jelajahi RPA: Panduan pembeli tanpa sensasi dan daftar untuk uji coba perangkat lunak IBM Robotic Process Automation tanpa biaya.

Robotic Process Automation (RPA)