Otomatisasi proses robotik (RPA) membantu sektor retail merampingkan alur kerja penting, memberikan pengalaman pelanggan yang menarik, dan beradaptasi dengan dunia yang semakin digital. Begini caranya.
Seperti yang diketahui oleh para pemimpin retail dan barang konsumsi, tindakan yang tampaknya sederhana untuk mengirimkan produk ke tangan pelanggan membutuhkan orkestrasi proses yang kompleks, termasuk manajemen inventaris, perencanaan toko, perkiraan penjualan, manajemen perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), dan dukungan pelanggan. Ketika harapan pelanggan berkembang, rantai pasokan menjadi lebih tangkas dan pengalaman omnichannel menjadi norma, organisasi retail menemukan diri mereka menangani lingkungan bisnis yang semakin rumit.
Capgemini memperkirakan industri retail dapat menghemat hingga USD 340 miliar per tahun dengan mengotomatiskan proses utama seperti pengembalian barang oleh pelanggan, manajemen rantai pasokan, memperbarui basis data pelanggan, memelihara catatan inventaris, dan banyak lagi. Salah satu cara paling efektif untuk mencapai tingkat otomatisasi ini dalam retail adalah melalui otomatisasi proses robotik (RPA), suatu bentuk otomatisasi yang menggunakan bot perangkat lunak untuk melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan berulang yang biasanya ditangani oleh manusia.
Saat menerapkan RPA, Anda membuat bot yang mengikuti skrip yang telah ditetapkan untuk mereplikasi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pekerja manusia untuk menyelesaikan tugas dalam lingkungan perangkat lunak. RPA telah menikmati adopsi luas di seluruh industri dan e-commerce karena menawarkan cara untuk mengotomatiskan dan merampingkan banyak interaksi antara orang, proses, dan aplikasi yang mendukung strategi retail yang sukses saat ini.
Karena bot RPA meniru tindakan manusia, mereka dapat berfungsi sebagai titik integrasi universal, memungkinkan bahkan aplikasi dan sistem perangkat lunak yang tidak memiliki API untuk diintegrasikan. Jika anggota tim perlu mentransfer data dari spreadsheet ke sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM), bot dapat dengan mudah ditulis untuk mentransfer data antar sistem seperti yang dilakukan manusia. Tidak diperlukan keahlian pemrograman tambahan.
Dalam bisnis retail, RPA biasanya diterapkan pada tugas-tugas rutin seperti pengumpulan data, melacak status inventaris, dan memproses pengembalian barang dari pelanggan.
Manfaat utama RPA di retail adalah bahwa memungkinkan pekerja manusia untuk menyerahkan tugas berulang kepada rekan kerja robot sehingga karyawan dapat berfokus pada tugas yang lebih kreatif, strategis, dan bernilai tambah. Misalnya, RPA dapat mengurangi kesalahan dalam tugas-tugas seperti transkripsi data, pemesanan, dan dukungan pelanggan. Bot tanpa pengawasan dapat dijadwalkan untuk menangani pekerjaan yang berulang seperti pembaruan basis data sepanjang waktu, sehingga menghasilkan waktu penyelesaian yang lebih cepat. RPA juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan chatbot didukung AI untuk membantu pelanggan dan layanan pelanggan dengan tugas-tugas dasar seperti pertanyaan produk atau proses pengembalian. Ketika pelanggan atau anggota tim membuat permintaan (misalnya, memeriksa status pesanan), chatbot dapat menyampaikan permintaan tersebut ke bot RPA untuk melakukan tugas tersebut.
Dengan sendirinya, RPA mengotomatiskan tugas yang mudah, memakan waktu, dan berbasis aturan. Namun, RPA juga dapat menjadi pintu gerbang berharga untuk upaya otomatisasi yang lebih luas karena biayanya yang rendah, kemudahan pengaturan yang relatif, dan potensi untuk mengintegrasikan beberapa sistem yang berbeda. Solusi RPA terkemuka sering kali memanfaatkan platform kode rendah atau no-code yang memungkinkan pengguna dengan sedikit pengetahuan teknis untuk membuat skrip yang efektif untuk bot, membuat RPA sebagai titik awal yang dapat diakses untuk hiperotomatisasi dan pengoptimalan proses yang lebih luas.
Setelah RPA diterapkan, pengecer dapat membangun fondasi ini untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang semakin kompleks dengan menambah kemampuan dasar RPA dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning yang canggih. Misalnya, sistem manajemen business rules (BRMS) dapat membantu bot RPA tidak hanya meniru aktivitas manusia tetapi juga membuat keputusan yang lebih cerdas tentang tugas mana yang harus dilakukan dan kapan. Perangkat lunak otomatisasi alur kerja dapat membuat proses RPA sepenuhnya otonom yang diawasi oleh AI. Dengan algoritma penambangan proses, peritel bahkan dapat menggali data tentang kinerja RPA dan mengidentifikasi lebih banyak cara untuk mengoptimalkan penerapan RPA.
Dalam konteks retail, RPA dapat diterapkan untuk melakukan fungsi back-office dan yang menghadap pelanggan. Alat ini dapat melakukan tugas apa pun yang memerlukan langkah-langkah yang ditentukan dan dapat diulang atau manipulasi pada data terstruktur. Aplikasi umum RPA dalam retail meliputi:
RPA mengotomatiskan tugas berulang untuk manfaat pelanggan dan karyawan. Karyawan dapat berfokus pada tugas-tugas yang lebih memuaskan, menarik, dan berdampak pada organisasi, sehingga menghasilkan kepuasan kerja dan produktivitas yang lebih tinggi. Demikian pula, pelanggan menghargai kemudahan dan kecepatan layanan yang diberikan oleh RPA, yang mendorong kepuasan pelanggan dan secara langsung memengaruhi pendapatan. Menurut PwC, pelanggan bersedia menghabiskan 16% lebih banyak untuk mendapatkan pengalaman pelanggan yang luar biasa.
Beberapa manfaat spesifik RPA dalam retail meliputi yang berikut:
RPA paling efektif dalam mengotomatiskan tugas-tugas yang bersifat manual, berulang, rentan terhadap kesalahan, dan berdasarkan data terstruktur, dengan sedikit atau bahkan tanpa diperkuat oleh pekerja manusia. Ini juga merupakan cara yang efisien untuk membuat sistem yang berbeda berbicara satu sama lain. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan RPA yang paling umum di bidang retail:
