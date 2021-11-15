Manfaat utama RPA di retail adalah bahwa memungkinkan pekerja manusia untuk menyerahkan tugas berulang kepada rekan kerja robot sehingga karyawan dapat berfokus pada tugas yang lebih kreatif, strategis, dan bernilai tambah. Misalnya, RPA dapat mengurangi kesalahan dalam tugas-tugas seperti transkripsi data, pemesanan, dan dukungan pelanggan. Bot tanpa pengawasan dapat dijadwalkan untuk menangani pekerjaan yang berulang seperti pembaruan basis data sepanjang waktu, sehingga menghasilkan waktu penyelesaian yang lebih cepat. RPA juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan chatbot didukung AI untuk membantu pelanggan dan layanan pelanggan dengan tugas-tugas dasar seperti pertanyaan produk atau proses pengembalian. Ketika pelanggan atau anggota tim membuat permintaan (misalnya, memeriksa status pesanan), chatbot dapat menyampaikan permintaan tersebut ke bot RPA untuk melakukan tugas tersebut.

Dengan sendirinya, RPA mengotomatiskan tugas yang mudah, memakan waktu, dan berbasis aturan. Namun, RPA juga dapat menjadi pintu gerbang berharga untuk upaya otomatisasi yang lebih luas karena biayanya yang rendah, kemudahan pengaturan yang relatif, dan potensi untuk mengintegrasikan beberapa sistem yang berbeda. Solusi RPA terkemuka sering kali memanfaatkan platform kode rendah atau no-code yang memungkinkan pengguna dengan sedikit pengetahuan teknis untuk membuat skrip yang efektif untuk bot, membuat RPA sebagai titik awal yang dapat diakses untuk hiperotomatisasi dan pengoptimalan proses yang lebih luas.

Setelah RPA diterapkan, pengecer dapat membangun fondasi ini untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang semakin kompleks dengan menambah kemampuan dasar RPA dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning yang canggih. Misalnya, sistem manajemen business rules (BRMS) dapat membantu bot RPA tidak hanya meniru aktivitas manusia tetapi juga membuat keputusan yang lebih cerdas tentang tugas mana yang harus dilakukan dan kapan. Perangkat lunak otomatisasi alur kerja dapat membuat proses RPA sepenuhnya otonom yang diawasi oleh AI. Dengan algoritma penambangan proses, peritel bahkan dapat menggali data tentang kinerja RPA dan mengidentifikasi lebih banyak cara untuk mengoptimalkan penerapan RPA.