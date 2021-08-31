Peran RPA dalam Otomatisasi Proses TI

Sebagai tanggapan, banyak organisasi memodernisasi infrastruktur TI mereka dan bersiap untuk mempercepat inisiatif otomatisasi proses di seluruh perusahaan dan lini bisnis mereka. Untuk memahami upaya mereka, kami menyurvei 566 profesional bisnis dan TI yang beroperasi secara global di berbagai industri tentang prioritas pengeluaran TI mereka. Kami menemukan bahwa di antara responden, 47% mengatakan otomatisasi infrastruktur TI dan 42% mengatakan otomatisasi proses bisnis adalah salah satu prioritas pengeluaran TI utama mereka.

Prioritas Pengeluaran TI Utama: Fokus pada Otomatisasi

Q. Apa yang kira-kira akan diinvestasikan oleh organisasi Anda untuk meningkatkan operasi TI atau pemberian layanan?

Otomatisasi proses TI menimbulkan tantangan unik. Proses TI dapat dijalankan di berbagai platform dan melibatkan berbagai teknologi untuk mengelola penyebaran sumber daya fisik dan virtual yang luas. Puluhan (dan terkadang ratusan) alat TI dapat digunakan dari berbagai vendor yang berbeda. Sebagian besar tidak bertukar data satu sama lain. Organisasi TI menyadari bahwa, seiring waktu, mereka telah mengkurasi gudang alat TI yang besar dan beragam. Dalam era bisnis digital yang sangat kompetitif saat ini, semua alat ini harus bekerja sama sebagai rantai alat yang terintegrasi dan dapat dioperasikan sehingga proses TI dapat diotomatiskan.



Perusahaan terkemuka di industri sekarang mengejar otomatisasi proses TI dan integrasi rantai alat sebagai penambah kekuatan. Tujuan mereka adalah untuk membebaskan dan memperluas keterampilan dan sumber daya TI yang ada ke berbagai inisiatif bisnis dan TI yang lebih luas.