Peran RPA dalam Otomatisasi Proses TI

Otomatisasi tetap menjadi inti dari banyak program transformasi digital saat ini. Namun, sebagian besar inisiatif otomatisasi berfokus pada bisnis, terkonsentrasi pada peningkatan pengalaman pelanggan, manajemen pesanan, penjualan, pemasaran, keuangan, dan operasi rantai pasokan.
Transformasi digital telah meningkatkan beban tim TI, memaksa perusahaan untuk menyadari bahwa otomatisasi proses TI sama pentingnya. Keterampilan dan sumber daya TI menjadi tertekan dan kekurangan pasokan. Banyak organisasi terganggu dengan tugas TI manual dan berulang yang berlebihan yang mengurangi produktivitas. Tugas TI pun semakin menumpuk. Selain itu, alat TI yang digunakan untuk mengelola infrastruktur TI, layanan infrastruktur, penyedia, dan beban kerja sering kali terisolasi, terputus, dan tidak memiliki orkestrasi saat mereka perlu bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menanggapi peluang baru.
Sebagai tanggapan, banyak organisasi memodernisasi infrastruktur TI mereka dan bersiap untuk mempercepat inisiatif otomatisasi proses di seluruh perusahaan dan lini bisnis mereka. Untuk memahami upaya mereka, kami menyurvei 566 profesional bisnis dan TI yang beroperasi secara global di berbagai industri tentang prioritas pengeluaran TI mereka. Kami menemukan bahwa di antara responden, 47% mengatakan otomatisasi infrastruktur TI dan 42% mengatakan otomatisasi proses bisnis adalah salah satu prioritas pengeluaran TI utama mereka.
Q. Apa yang kira-kira akan diinvestasikan oleh organisasi Anda untuk meningkatkan operasi TI atau pemberian layanan?
Otomatisasi proses TI menimbulkan tantangan unik. Proses TI dapat dijalankan di berbagai platform dan melibatkan berbagai teknologi untuk mengelola penyebaran sumber daya fisik dan virtual yang luas. Puluhan (dan terkadang ratusan) alat TI dapat digunakan dari berbagai vendor yang berbeda. Sebagian besar tidak bertukar data satu sama lain. Organisasi TI menyadari bahwa, seiring waktu, mereka telah mengkurasi gudang alat TI yang besar dan beragam. Dalam era bisnis digital yang sangat kompetitif saat ini, semua alat ini harus bekerja sama sebagai rantai alat yang terintegrasi dan dapat dioperasikan sehingga proses TI dapat diotomatiskan.
Perusahaan terkemuka di industri sekarang mengejar otomatisasi proses TI dan integrasi rantai alat sebagai penambah kekuatan. Tujuan mereka adalah untuk membebaskan dan memperluas keterampilan dan sumber daya TI yang ada ke berbagai inisiatif bisnis dan TI yang lebih luas.
Ini dimulai dengan mendirikan pusat keunggulan TI (CoE) yang bertanggung jawab untuk meningkatkan dan mengotomatiskan proses TI. Salah satu tugas utama CoE TI adalah menginventarisasi, mendokumentasikan, dan mengatur proses TI dalam kerangka kerja klasifikasi. Kemudian, ia mengelola proses sebagai aset strategis dalam dokumen portofolio proses TI (atau repositori data yang menangkap informasi tentang nilai dan pentingnya proses, fungsinya dalam operasi dan sumber daya TI taktis yang mereka gunakan (di antara informasi relevan lainnya). Kemudian, CoE TI memeriksa proses dalam portofolio menggunakan teknologi penemuan proses yang dapat memvisualisasikan dan menganalisis proses TI dan aktivitas tenaga kerja TI untuk mengungkapkan peluang otomatisasi. Teknik analitik berbasis data ini menyediakan sarana untuk merancang otomatisasi secara cerdas menggunakan teknologi otomatisasi proses robotik (RPA).
Teknologi otomatisasi proses robotik (RPA) menciptakan robot perangkat lunak (bot) yang dapat mengotomatiskan aktivitas manusia yang berulang di dalam dan di seluruh proses TI. RPA menyediakan kemampuan untuk mengotomatiskan aliran data dan proses bersama pada tingkat yang lebih menyeluruh — misalnya, formulir aplikasi dan bidang data — untuk memungkinkan integrasi data antar-aplikasi dan proses antara sistem sumber dan target. Teknologi ini dapat menggunakan berbagai teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memahami data yang tidak terstruktur, membantu memandu desain otomatisasi, membuat mereka menjadi lebih pintar saat menjalankan dan meningkatkan keterampilan profesional TI dengan cara cerdas untuk membuat rekomendasi, prediksi, dan keputusan. Dalam hal ini, RPA dapat menciptakan tenaga kerja digital untuk menambah keterampilan organisasi TI agar mereka lebih efisien dan memiliki kemampuan yang lebih beragam.
Organisasi terkemuka di industri mengejar RPA untuk memfasilitasi kolaborasi di antara para profesional TI untuk mengurangi kesalahan, biaya, dan waktu siklus, untuk meningkatkan kinerja bisnis menuju hasil tertentu atau yang diinginkan dan untuk tampil dalam skala besar. Ketika RPA memainkan peran sentral dalam otomatisasi proses TI, organisasi TI dapat menjadi lebih efektif dalam upaya mereka dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. RPA juga memberi organisasi TI kemampuan untuk mengekstrak nilai yang lebih besar dari semua investasi TI lainnya.
IBM Robotic Process Automation adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengotomatiskan tugas back-office berulang dan memakan waktu dengan menggunakan robot perangkat lunak yang meniru tindakan manusia di komputer. Ini merupakan bagian dari solusi IBM untuk otomatisasi bisnis.